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COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 9 тис. осіб померли, 571,3 тис. - захворіли

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 9 тис. осіб померли, 571,3 тис. - захворіли

Станом на ранок 5 листопада у світі зареєстрували 571 314 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9067 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 48 438 944 випадки інфікування, з них 571 314 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 231 026 осіб, з них 9067 за минулу добу.

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 9 тис. осіб померли, 571,3 тис. - захворіли 01

Побороли хворобу і вилікувалися 34,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від COVID-19 серед вагітних жінок удвічі вища, а кількість випадків важкого перебігу хвороби втричі більша, - статистика США

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 21-му місці світового рейтингу і на 9-му в Європі.

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 9 тис. осіб померли, 571,3 тис. - захворіли 02

Автор: Наталя Джума
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Все пройдут через "чистилище" КОВИДа. Слабые и старые умрут. Здоровые и выносливые выживут что бы переживать нарастающие природные катаклизмы... аж до своей смерти от них...
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05.11.2020 08:32 Відповісти
COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 9 тис. осіб померли, 571,3 тис. - захворіли - Цензор.НЕТ 1572
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05.11.2020 08:49 Відповісти
Почитай лучше "Война миров" и не пиши тут больше. И да, купи норм. комп и поиграй в "Метро", "Фоллаут" и прочее.(и не пиши тут больше)
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05.11.2020 09:00 Відповісти
почему ТУТ не писать? у нас плюрализм мнений!
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05.11.2020 09:05 Відповісти
та бо вы туфту пишешь из раздела поповских баек.
хотяяя.... я вот в т.н. "судьбу" верю, ибо проанализировал ну напр. Помпея Магна(что делал и как жил), а лучше - прочих деятелей. Ну как проанализировал? - просто почитал и пришел к выводу шо 1 - к триллиону - весьма крутой шанс то шо судьба есть. 1 к триллиону = то шо они выжили и т.д. ладно, неинтересно, давай помолимся Зевсу, или кто там щас рулит веропитеками - шоп взял взад вирус, а если нет, то есть еще миллион божков)))
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05.11.2020 09:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B_zWy3TOfPg

отсчет 12 лет до конца света пошел с 2012 года.
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05.11.2020 09:39 Відповісти
....... я и не сомневался шо ты "синезвездно" "умный"(посм. с минуту твое видео с перемотками)
Более того, ты - Поехавший(братишкаааа..... покушай COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 9 тис. осіб померли, 571,3 тис. - захворіли - Цензор.НЕТ 5735 )
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05.11.2020 10:01 Відповісти
Побольше ада, а то население вообще страх потеряло: снесут Бубочку, и все инвестиции в него накроются медным тазом.
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05.11.2020 08:51 Відповісти
9000 из 7млрд.... та в китайской зачуханной провинции больше выкидышей чем эта цифра.
И то - медикам в норм. странах доплачивают, так шо записать поч. недост. как "вирус" - два как пальца об шприц. Хотя, думаю шо от вируса подохло минимум 40000(всякие индии, бангладеши и всякие совки, которых никто не считает)
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05.11.2020 09:03 Відповісти
 
 