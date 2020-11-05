1 004 0
У гуртожитку Національного фармацевтичного університету в Харкові сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Події
У Харкові горів гуртожиток Національного фармацевтичного університету, в результаті пожежі ніхто не постраждав
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.
"5 листопада о 1:20 на проспекті Ювілейний, 48 у дев'ятиповерховому будинку гуртожитку №1 Національного фармацевтичного університету в кімнаті на восьмому поверсі виникла пожежа. О 2:38 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
У результаті спалаху ніхто не постраждав.
Під час гасіння рятувальники врятували 3 особи та вивели на свіже повітря 30 осіб.
Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м.
До гасіння залучалося 28 рятувальників особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...