У гуртожитку Національного фармацевтичного університету в Харкові сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС

У Харкові горів гуртожиток Національного фармацевтичного університету, в результаті пожежі ніхто не постраждав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"5 листопада о 1:20 на проспекті Ювілейний, 48 у дев'ятиповерховому будинку гуртожитку №1 Національного фармацевтичного університету в кімнаті на восьмому поверсі виникла пожежа. О 2:38 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

У результаті спалаху ніхто не постраждав.

Під час гасіння рятувальники врятували 3 особи та вивели на свіже повітря 30 осіб.

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Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м.

До гасіння залучалося 28 рятувальників особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.