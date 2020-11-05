Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, - "слуга народу" Трухін
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
У процесі доопрацювання проєкту Державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.
За словами заступника глави бюджетного комітету парламенту Олександра Трухіна ("Слуга народу"), остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом та з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми залишили пас (щодо перегляду дефіциту і обсягу запозичень. - Ред.) їм на друге читання. Я думаю, що сума дефіциту буде скорочуватися", - припустив Трухін.
Нардеп не зміг уточнити наскільки можуть переглянути дефіцит, додавши, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.
Топ коментарі
+3 Nataliya Mischenko
показати весь коментар05.11.2020 08:58
+2 Василий СПРУТ
показати весь коментар05.11.2020 08:58
+2 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар05.11.2020 09:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Безгамотность и непрофессионализм от них прет на каждом шагу!!!
После начала продажи земли начнем торговать органами населения.... .
https://censor.net/ru/news/3228365/slugi_naroda_hotyat_sozdat_bazu_dannyh_dnk_ukraintsev_za_276_mln_grn
Кредит, это заплатка. Дорогая заплатка.
В дальнейшем, нужно ликвидировать дефицит и оплатить заплатку. А для этого эти деньги нужно заработать!