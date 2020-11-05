Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, - "слуга народу" Трухін

У процесі доопрацювання проєкту Державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.

За словами заступника глави бюджетного комітету парламенту Олександра Трухіна ("Слуга народу"), остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом та з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми залишили пас (щодо перегляду дефіциту і обсягу запозичень. - Ред.) їм на друге читання. Я думаю, що сума дефіциту буде скорочуватися", - припустив Трухін.

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Нардеп не зміг уточнити наскільки можуть переглянути дефіцит, додавши, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.