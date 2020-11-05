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Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2021
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держбюджет (899) дефіцит (125) МВФ (1343) Трухін (153)

Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, - "слуга народу" Трухін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, -

У процесі доопрацювання проєкту Державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.

За словами заступника глави бюджетного комітету парламенту Олександра Трухіна ("Слуга народу"), остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом та з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми залишили пас (щодо перегляду дефіциту і обсягу запозичень. - Ред.) їм на друге читання. Я думаю, що сума дефіциту буде скорочуватися", - припустив Трухін.

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Нардеп не зміг уточнити наскільки можуть переглянути дефіцит, додавши, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
МВФ упорно не хочет давать ключи от квартиры, где деньги лежат.
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05.11.2020 08:58
+2
Смешные вы Слуги ей Богу --конечно дефицит изменится когда вы еще долгов наберете Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 5243
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05.11.2020 08:58
+2
Ви што, нє вкурсє? Іхніє орґани єщьо два года назат украдєни Порошенком! Там от органов одна жопа осталась, і та вмєсто голови! Такшто уви і ах, какговорітса.
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05.11.2020 09:21
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Да да да...,ещё можете взять на вооружение в кацапии фразы типа,-наблюдается устойчивый отрицательный рост...,зебилы конченные...
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05.11.2020 08:57 Відповісти
МВФ упорно не хочет давать ключи от квартиры, где деньги лежат.
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05.11.2020 08:58 Відповісти
Смешные вы Слуги ей Богу --конечно дефицит изменится когда вы еще долгов наберете Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 5243
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05.11.2020 08:58 Відповісти
На самом деле все еще смешнее: Кредиты МВФ, запрещено использовать на сокращение дефицита бюджета. Да даже если было бы разрешено - дефицит бюджета это превышение расходов над доходами и взятие кредита, это уж никак ни есть доход и тем более, не сокращение расходов.
Безгамотность и непрофессионализм от них прет на каждом шагу!!!
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05.11.2020 09:24 Відповісти
А МВФ говорит, что он нам ничего не должен, а это мы ему должны
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05.11.2020 08:58 Відповісти
Голий бародька посилає МВФ вжопу, а ЗЕ клянчить у нього бабла. Роздвоєння особистості.
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05.11.2020 09:01 Відповісти
Канєшна буде скорочуватись. Позавчора вже бачив купюру в тищу гривень. Наштампують і всі діла..
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05.11.2020 08:58 Відповісти
Сдачу дали? Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 5663
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05.11.2020 09:02 Відповісти
Отримував переказ в банку.
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05.11.2020 09:06 Відповісти
МЛЯТЬ ! Нам скоро не будет хватать денег на обслуживание кредитов а не только на возвращение их.
После начала продажи земли начнем торговать органами населения.... .
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05.11.2020 09:14 Відповісти
Ви што, нє вкурсє? Іхніє орґани єщьо два года назат украдєни Порошенком! Там от органов одна жопа осталась, і та вмєсто голови! Такшто уви і ах, какговорітса.
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05.11.2020 09:21 Відповісти
Ну да, так и будет... По этому в СН и предлагают сделать базу ДНК, а то некоторые начнут сдавать соседские почки.
https://censor.net/ru/news/3228365/slugi_naroda_hotyat_sozdat_bazu_dannyh_dnk_ukraintsev_za_276_mln_grn
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05.11.2020 09:36 Відповісти
В своем дебильном сериале Бубочка такой деловой был, МВФ нах@й посылал...а в жизни теперь перед ними лебезит как шакаленок.
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05.11.2020 09:23 Відповісти
Дефицит Госбюджета и остается дефицитом! Деньги в Бюджете - это не товар.
Кредит, это заплатка. Дорогая заплатка.
В дальнейшем, нужно ликвидировать дефицит и оплатить заплатку. А для этого эти деньги нужно заработать!
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05.11.2020 09:31 Відповісти
Нічого-інститут «інвестиційних нянь» допоможе наповнити бюджет!
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05.11.2020 12:07 Відповісти
так МВФ вроде уже как в фильме Голобородько сказал :"Ідіть у сраку"
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05.11.2020 09:41 Відповісти
Будують бюджет на кредитах, котрі їм відмовляються надавати-шах і мат МВФ!
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05.11.2020 12:06 Відповісти
Економісти від "бога" Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, - "слуга народу" Трухін - Цензор.НЕТ 7979
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05.11.2020 12:50 Відповісти
 
 