Іран готовий взяти на себе повноту відповідальності за збиття літака "МАУ", - Єнін

Іран готовий взяти на себе повноту відповідальності за збиття літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Позитивні зрушення під час переговорів у Тегерані підтверджують готовність Ірану взяти на себе всю повноту відповідальності за збиття українського літака, а також про наявність політичної волі іранського керівництва до остаточного та справедливого врегулювання пов’язаних з цим питань", – повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін на зустрічі з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді.

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Заступник міністра також вказав на важливість неупередженого та прозорого розслідування усіх обставин авіакатастрофи рейсу PS752. Відкритість іранської сторони допоможе забезпечити необхідний рівень міжнародної довіри до результатів технічного та кримінального розслідування, які Іран має намір представити ближчим часом.

Посол Ірану запевнив у готовності до якнайшвидшого та взаємоприйнятного вирішення питань у ході наступного раунду перемовин, що відбудуться наприкінці листопада – на початку грудня 2020 року.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.