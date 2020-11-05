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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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G-7 (706) Єлісєєв (164) місцеві вибори (1000) Порошенко (13228) Європейська Солідарність (1020)

Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху

Зустріч послів країн "Великої сімки" та Євросоюзу з п'ятим президентом, лідером опозиційної партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком була чітким сигналом того, що міжнародні партнери визнають і вітають успіх партії на місцевих виборах.

Про це сказав радник п'ятого Президента з міжнародних питань, дипломат Костянтин Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Він, зокрема, звернув увагу на те, що Порошенко став першим лідером української політичної сили, з яким зустрілися посли.

Єлісєєв повідомив деякі деталі з цієї зустрічі.

"Вчора обговорювали питання виходу з конституційної кризи, і для мене як дипломата це дуже важливий сигнал. Адже це перша зустріч послів сімки плюс ЄС з провідним українським політиком, лідером партії "Європейська Солідарність" після місцевих виборів. На мій погляд, це був факт визнання успіху "Європейської Солідарності" на місцевих виборах. А по-друге, чіткий сигнал українській владі, що вона має опиратися також і дослухатися до демократичної опозиції, враховувати її позиції", – вважає Єлісєєв.

Також читайте: Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС

"Посли цікавляться позицією лідера "Європейської Солідарності" Порошенка щодо Донбасу. Їм не байдужа позиція провідної проєвропейської опозиційної партії. І це дуже важливо", – говорить Костянтин Єлісєєв.

"З моменту виборів 2019 року не було жодної зустрічі Порошенка з послами "Сімки". Я думаю, це був дипломатичний елемент, вони утримувалися від зустрічі, щоб не дратувати президента Зеленського. Зараз вони на це пішли, тому що вони зрозуміли, що треба опиратися на державницькі, патріотичні і, я б сказав, стабілізуючі політичної сили, якою на сьогодні по суті виступає "Європейська Солідарність", – говорить Костянтин Єлісєєв.

"На зустрічі вчора я бачив, як вони детально слухали поради і деякі рекомендації, які висловлював Порошенко, грунтуючись на своєму попередньому досвіді розбудови антикорупційної інфраструктури", – поділився він подробицями.

"І вчора, і весь час наші партнери – і ЄС, і "Сімка", і США закликають до єдності. Позбутися політичних амбіцій і спробувати разом, шляхом єднання розв’язувати проблеми. У нас зараз не тільки безпекова криза, пов’язана із Донбасом і Кримом, не тальки епідеміологічна і не тільки навіть конституційна. У нас зараз багато викликів – економічна криза. Тому тут єдиний шлях – це єднання, й інклюзивним шляхом вирішувати спільно проблеми держави", – резюмує дипломат.

Також читайте: Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о признании успеха "Европейской Солидарности" на выборах, - Елисеев - Цензор.НЕТ 5192
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05.11.2020 09:26
+27
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1893
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05.11.2020 09:27
+26
Это ж очевидно! Порох виноват! Почему с ним встречаются послы а с бубочкой нет)))) Гад этот Порох!))) уже 1.5 года все не дает развернутся бубочке
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05.11.2020 09:26
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Ги -ги ...

Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 99
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05.11.2020 09:50 Відповісти
а дырка в бюджете ?

Ведь кто-то эти 200 миллиардов за выполненные работы или поставленные государству товары не получит
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05.11.2020 10:12 Відповісти
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6974
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05.11.2020 10:19 Відповісти
так ты на это надеялся,подхуйловник? Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7892твои желания не совпадают с твоими возможностями...отсюда и перекос в психике
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05.11.2020 10:27 Відповісти
навпаки...я ще й чоколадки в рошена купляю Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3751.
а как ты своему ***** помогаешь?
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05.11.2020 10:54 Відповісти
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3881
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05.11.2020 10:57 Відповісти
тупий троль ...
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05.11.2020 09:50 Відповісти
Холмс что єто за вой стоит на болотах? Неужєль апять кацапьі?
Ватсон, ну єта ж єлємєнтарна....посли ЄС і ДЖ7 прієхалі к Порошенко....🐴🐴🐴🐴🐴🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
Ето вам не зайчікі на кришє
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05.11.2020 09:50 Відповісти
Феерический идиот
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05.11.2020 10:38 Відповісти
Порошенко: -ну что Владимир Александрович, хотите большой и чистой любви? Приходи-те на сеновал, один.
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05.11.2020 09:56 Відповісти
Порошенко: -ну что Владимир Александрович, хотите большой и чистой любви? Приходи-те на сеновал, один.
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05.11.2020 10:02 Відповісти
дай ссылку на Закон "Про руйнування фінансової системи" ))))
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05.11.2020 10:13 Відповісти
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2448 який сенс? У будь якому розкладі - "вивсеврететонеми"
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05.11.2020 10:16 Відповісти
ну так попробуйте не врать
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05.11.2020 10:51 Відповісти
Не дасть. В спам бота.
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05.11.2020 11:33 Відповісти
А Юлька разом з ОПЗЖ та СН проголосувала проти податків на офшори.
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05.11.2020 13:02 Відповісти
29 июня 2010 года указом президента Виктора Януковича назначен постоянным представителем Украины при Европейском Союзе.
С 2013 года - советник президента Януковича, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
15 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил указом №425/2015 Константина Елисеева заместителем главы Администрации президента Украины



Этапы большого пути великого дипломата. Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2191
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05.11.2020 10:07 Відповісти
. з П.Порошенком - Блок ПП ( 2014-2019 ) Україна досягла .. НАЙбідніша НАЙкорумпованіша держава в Європі .. 140 млрд.дол ВИВЕДЕНО в офшори ( оцінка Світових фінансових організацій ) , до 10 млн українців ПОДАЛИСЯ на заробітки закордон , ...Савур Могила Іловайськ Дебальцеве .. ЗМІНИЛИ назву - на Європейську Солідарність - лідер П.Порошенко ... знову ЛОЗУНГИ дуже "оптимістичні " особливо 2) крок - Українському селу ... чого ТЕПЕР очікувати від цієї політичної сили .. можливо ПРОКОМЕНТУЄТЕ ..особливо ПАРАЛІЗОВАНА львівщина ...ГАНЬБА
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05.11.2020 10:08 Відповісти
Что петушок, подгорает?
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05.11.2020 10:39 Відповісти
Добавлю по сути статьи. Когда выбор стоит между "барыгой" и "невменяшечкой", выбор очевиден.
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05.11.2020 10:49 Відповісти
Пока зеле и порохоботы увлеченно льют дерьмо на голову друг другу, ОПЗЖ-опники как эмеи выползают из своих нор занимая теплые места. Точно так же как на позапрошлых выборах пока порохоботы грызлись с рыго и юлеботами не заметив как наверх резво заползли зеленые. У нас всегда пока холопы дерутся мафия крепчает.и выигрывает подсовывая лохоторату своих.
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05.11.2020 10:10 Відповісти
Ви наївний. Це все одна і та шобла. Їх протистояння удаване, постановочне. А їхній ворог єдиний і справжній - Юля.
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05.11.2020 10:20 Відповісти
Повторюю справжній ворог нашого народу Її Величність Мафія, що стала практично державним устроєм країни.
А всі Петі, Віті, Юлі, Льоні і т.п. або її члени, або її ж маріонетки. Поки ми не позбавимося цієї гнилої системи, яка просто так нізащо не здасться, толку не буде.
На жаль у нас при владі немає справжніх державних діячів (типу Ганді, Голди Меєр, Тетчер, чи Черчіль чи навіть Валенса), бо в нас там тільки одні політикани, мафіозі та ворюги які за треть століття дерибану багатющу країну перетворили в жебрака.
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05.11.2020 12:05 Відповісти
Європейці незнайомі з українською реальністю. Якщо європеєць баче напис - ЄС, то у нього це асоціюється з чимсь близьким. Звідки їм знати, що це все лише брехлива, політична кон'юктура?
Сумно, що сьогодні Україну в Європі представляють українські пройдисвіти і шахраї, які з українськими інтересами не мають нічого спільного.
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05.11.2020 10:15 Відповісти
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9175
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05.11.2020 10:22 Відповісти
Грабеж Порошенко как и успехи Зеленского - все говорят ,но ни кто не видит.
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05.11.2020 10:30 Відповісти
Ещё и безграмотное чмо
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05.11.2020 10:40 Відповісти
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
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05.11.2020 12:13 Відповісти
Вот это новость! Пабедище! Порося поделился какой-то пафосной хренью с послами.... И понеслось! Ликующий вой порохососов, облизывание алчного и лживого существа с ног до затылка, унижение, глумление и оскорбление Зели... Тягостное и омерзительное зрелище. Впрочем, как и положено ботам за относительно небольшую плату. Нынешняя власть конечно никакая, главный недостаток Зели - он не выполнил своего обещания наказать предыдущих воров, в первую очередь поросю. На чем собственно и выиграл выборы. Что лучше? Слабенький президент с отвратной командой недоумков, соросят или любителей рашки, важно надувающих щеки от собственной значимости или прежнее патологически воровское и лживое мурло с командой профессионалов типа кананенек-березенек-грановских-свинарчуков и прочих ***********? Уверен, что стране нужны новые управленцы, пусть даже полностью внешнее управление, чтобы поломать систему коррупции, пронизавшую все слои общества. Зелю можно убирать хотя бы за то, что порося не в клетке, на что рассчитывали 73% избирателей. Но он хотя бы не вор, не мародер и не бессовестный лгун. Добрый, порядочный, талантливый, беспомощный ... Но это не те качества, которые нужны сегодня президенту Украины, правда, порохососы?! Устроили тут заповедник, платные и беспринципные существа. Каждого несогласного в спам, да?... Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6335
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05.11.2020 10:39 Відповісти
Высрало, петушок с бутылки встань
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05.11.2020 10:41 Відповісти
андрюша лунев---ты с какой глухой свинофермы ??? ты в курсе как все катится вниз ? экономика в дупе, слив вагнеровцев,надувание щек зеленого окурка в отношении КС ( в результате пукнул в воду--не подал закон об увольнении судей ),РАЗГУЛ кацапского мирка-мертвенчук,портнов и и вся остальная шваль, поездка в оман и встреча с патрушевым и т.п и т.д,ОНО уже себе насобирало на ПОЖИЗНЕННОЕ,вопрос во времени и оно не за горами. УЧИ,двоечник, матчасть !!!!
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05.11.2020 10:54 Відповісти
"Добрый,порядочный,беспомощный"-совсем у свинособаки крышу от бубочки снесло))))
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05.11.2020 11:23 Відповісти
Не лента,а песня -вой зесрани неповторим))))))
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05.11.2020 10:40 Відповісти
Рвутся зеленые перд@ки))))
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05.11.2020 10:40 Відповісти
Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами .. Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про....П"ЄМОНД .. жах .. ГАНЬБА

.. БАНДА сіоністів злодійського ПЛЕМЕНІ = СН+ЄС+Голос ( які голосували РАЗОМ за ПРОДАЖ України = СвЗемлі Ресурсів стр власності .. )
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05.11.2020 10:45 Відповісти
Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о переходе Порохатого Барыги к тактике "Пристал, как банный лист к жопе"©.
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05.11.2020 10:45 Відповісти
Порох 7 Президент України!
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05.11.2020 11:04 Відповісти
(((( По Фрейду :

Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4685
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05.11.2020 11:24 Відповісти
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8675
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05.11.2020 11:33 Відповісти
А потім через п'ять років навпаки. А потім черер п'ять років знову ці двоє на стадіоні...
___________
Обох в смітник. Дострокові.
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05.11.2020 11:58 Відповісти
Правильно, "Ванько"... Дострокові... І Порошенка в президенти... Бо з ВАНОЇ ніякої користі - "мохом поросла "бабка Йожка"... Мріяла стать при "Блазню", прем"єром, та "Беня" не дав... Знає, що ВАНА "Бубочку" "зжере без солі і хліба..." І ти у неї, мабуть, вже не "любий", бо зрадив її півтора року тому...
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05.11.2020 12:21 Відповісти
Друге місце на місцевих у Юлі. А у Пєці тільки четверте після Зєлі, Юлі і Жопи)
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05.11.2020 12:28 Відповісти
А толку?...
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05.11.2020 12:31 Відповісти
"Откуда такая беда?
То ли водка плохая стала?
То ли космос чем то влияет?"©
(А.Лаэртский)
Сговорились, что ли? Упоротых порохоботов вообще не слыхать. А те, шо есть, на удивление толерантны. Порохатый или пайку урезал, или, подумать страшно, с довольствия снял. От жлоб!
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05.11.2020 12:42 Відповісти
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 431
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05.11.2020 13:09 Відповісти
Дурні думкою багатіють...
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05.11.2020 13:15 Відповісти
Яка чудова новина! Ми не тільки порвали на виборах порохофобів, а і продовжуємо рвати їх на Цензорі. Зелені говна бурлять та смердять! Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3874
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05.11.2020 13:17 Відповісти
Если вы за барыг миллиардеров, либо вы на зарплате, либо вы генетический мусор =)!
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05.11.2020 15:56 Відповісти
Нульофка - у спам на пляшку!
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05.11.2020 16:23 Відповісти
ддаааа, конечно
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05.11.2020 13:29 Відповісти
...Українці ...ВЕСЬ ефір заповнений ЗОМБО-ТРОЛЯМИ....в ІГНОР цих прихвостнів олігархічної БАНДИ ..
..Конституційний Суд України НЕстав "слугами" сіоністська БАНДИ злодійського племені .. Правову ДЕРЖАВУ можно побудувати ТІЛЬКИ на Законності ..
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05.11.2020 14:25 Відповісти
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6669
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05.11.2020 14:30 Відповісти
А с зеленым наркоманом почему не встретились?
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05.11.2020 20:05 Відповісти
Якщо в 2019 році Петро Порошенко передавав Зеленському державу, на рахунку якої було 57 мільярдів грн, то тепер маємо всього трохи більше 15 мільярдів. Нагадуємо, що ці 57 мільярдів починалась з 1,9 мільярдів, які залишили після себе злочинці режиму Януковича. Як так, сталось, що Петро Олексійович зумів в найгарячіші роки війни відновити статки нашої держави, а Володимир Олександрович десь "пропив" 3/4 відновленого - ми не знаємо. Проте, факт залишається фактом: державні гроші зникають просто на очах, а уряд і президент роблять вигляд, що фінансової катастрофи наче й не існує.
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05.11.2020 21:14 Відповісти
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