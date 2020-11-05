Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв
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Зустріч послів країн "Великої сімки" та Євросоюзу з п'ятим президентом, лідером опозиційної партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком була чітким сигналом того, що міжнародні партнери визнають і вітають успіх партії на місцевих виборах.
Про це сказав радник п'ятого Президента з міжнародних питань, дипломат Костянтин Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
Він, зокрема, звернув увагу на те, що Порошенко став першим лідером української політичної сили, з яким зустрілися посли.
Єлісєєв повідомив деякі деталі з цієї зустрічі.
"Вчора обговорювали питання виходу з конституційної кризи, і для мене як дипломата це дуже важливий сигнал. Адже це перша зустріч послів сімки плюс ЄС з провідним українським політиком, лідером партії "Європейська Солідарність" після місцевих виборів. На мій погляд, це був факт визнання успіху "Європейської Солідарності" на місцевих виборах. А по-друге, чіткий сигнал українській владі, що вона має опиратися також і дослухатися до демократичної опозиції, враховувати її позиції", – вважає Єлісєєв.
"Посли цікавляться позицією лідера "Європейської Солідарності" Порошенка щодо Донбасу. Їм не байдужа позиція провідної проєвропейської опозиційної партії. І це дуже важливо", – говорить Костянтин Єлісєєв.
"З моменту виборів 2019 року не було жодної зустрічі Порошенка з послами "Сімки". Я думаю, це був дипломатичний елемент, вони утримувалися від зустрічі, щоб не дратувати президента Зеленського. Зараз вони на це пішли, тому що вони зрозуміли, що треба опиратися на державницькі, патріотичні і, я б сказав, стабілізуючі політичної сили, якою на сьогодні по суті виступає "Європейська Солідарність", – говорить Костянтин Єлісєєв.
"На зустрічі вчора я бачив, як вони детально слухали поради і деякі рекомендації, які висловлював Порошенко, грунтуючись на своєму попередньому досвіді розбудови антикорупційної інфраструктури", – поділився він подробицями.
"І вчора, і весь час наші партнери – і ЄС, і "Сімка", і США закликають до єдності. Позбутися політичних амбіцій і спробувати разом, шляхом єднання розв’язувати проблеми. У нас зараз не тільки безпекова криза, пов’язана із Донбасом і Кримом, не тальки епідеміологічна і не тільки навіть конституційна. У нас зараз багато викликів – економічна криза. Тому тут єдиний шлях – це єднання, й інклюзивним шляхом вирішувати спільно проблеми держави", – резюмує дипломат.
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Ведь кто-то эти 200 миллиардов за выполненные работы или поставленные государству товары не получит
а как ты своему ***** помогаешь?
Ватсон, ну єта ж єлємєнтарна....посли ЄС і ДЖ7 прієхалі к Порошенко....🐴🐴🐴🐴🐴🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
Ето вам не зайчікі на кришє
С 2013 года - советник президента Януковича, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
15 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил указом №425/2015 Константина Елисеева заместителем главы Администрации президента Украины
Этапы большого пути великого дипломата.
А всі Петі, Віті, Юлі, Льоні і т.п. або її члени, або її ж маріонетки. Поки ми не позбавимося цієї гнилої системи, яка просто так нізащо не здасться, толку не буде.
На жаль у нас при владі немає справжніх державних діячів (типу Ганді, Голди Меєр, Тетчер, чи Черчіль чи навіть Валенса), бо в нас там тільки одні політикани, мафіозі та ворюги які за треть століття дерибану багатющу країну перетворили в жебрака.
Сумно, що сьогодні Україну в Європі представляють українські пройдисвіти і шахраї, які з українськими інтересами не мають нічого спільного.
.. БАНДА сіоністів злодійського ПЛЕМЕНІ = СН+ЄС+Голос ( які голосували РАЗОМ за ПРОДАЖ України = СвЗемлі Ресурсів стр власності .. )
___________
Обох в смітник. Дострокові.
То ли водка плохая стала?
То ли космос чем то влияет?"©
(А.Лаэртский)
Сговорились, что ли? Упоротых порохоботов вообще не слыхать. А те, шо есть, на удивление толерантны. Порохатый или пайку урезал, или, подумать страшно, с довольствия снял. От жлоб!
..Конституційний Суд України НЕстав "слугами" сіоністська БАНДИ злодійського племені .. Правову ДЕРЖАВУ можно побудувати ТІЛЬКИ на Законності ..