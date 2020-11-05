Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв

Зустріч послів країн "Великої сімки" та Євросоюзу з п'ятим президентом, лідером опозиційної партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком була чітким сигналом того, що міжнародні партнери визнають і вітають успіх партії на місцевих виборах.

Про це сказав радник п'ятого Президента з міжнародних питань, дипломат Костянтин Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Він, зокрема, звернув увагу на те, що Порошенко став першим лідером української політичної сили, з яким зустрілися посли.

Єлісєєв повідомив деякі деталі з цієї зустрічі.

"Вчора обговорювали питання виходу з конституційної кризи, і для мене як дипломата це дуже важливий сигнал. Адже це перша зустріч послів сімки плюс ЄС з провідним українським політиком, лідером партії "Європейська Солідарність" після місцевих виборів. На мій погляд, це був факт визнання успіху "Європейської Солідарності" на місцевих виборах. А по-друге, чіткий сигнал українській владі, що вона має опиратися також і дослухатися до демократичної опозиції, враховувати її позиції", – вважає Єлісєєв.

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"Посли цікавляться позицією лідера "Європейської Солідарності" Порошенка щодо Донбасу. Їм не байдужа позиція провідної проєвропейської опозиційної партії. І це дуже важливо", – говорить Костянтин Єлісєєв.

"З моменту виборів 2019 року не було жодної зустрічі Порошенка з послами "Сімки". Я думаю, це був дипломатичний елемент, вони утримувалися від зустрічі, щоб не дратувати президента Зеленського. Зараз вони на це пішли, тому що вони зрозуміли, що треба опиратися на державницькі, патріотичні і, я б сказав, стабілізуючі політичної сили, якою на сьогодні по суті виступає "Європейська Солідарність", – говорить Костянтин Єлісєєв.

"На зустрічі вчора я бачив, як вони детально слухали поради і деякі рекомендації, які висловлював Порошенко, грунтуючись на своєму попередньому досвіді розбудови антикорупційної інфраструктури", – поділився він подробицями.

"І вчора, і весь час наші партнери – і ЄС, і "Сімка", і США закликають до єдності. Позбутися політичних амбіцій і спробувати разом, шляхом єднання розв’язувати проблеми. У нас зараз не тільки безпекова криза, пов’язана із Донбасом і Кримом, не тальки епідеміологічна і не тільки навіть конституційна. У нас зараз багато викликів – економічна криза. Тому тут єдиний шлях – це єднання, й інклюзивним шляхом вирішувати спільно проблеми держави", – резюмує дипломат.

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