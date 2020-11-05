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Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 983 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 983 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 5 листопада в Києві на коронавірус захворіли 983 особи.

Загальна кількість інфікованих становить 41 373 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 827 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 13 769 пацієнтів.

Станом на 5 листопада кількість активних хворих у Києві становить 26 777 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 4 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 856 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус - 771 особа. Загальна кількість інфікованих - 40 330. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 551 особа, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 7719 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 32 060.

У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 550 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 17 989 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 251 особа, за минулу добу - 10. Від початку епідемії одужали 8204 пацієнти. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 9534 особи.

Автор: Наталя Джума
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05.11.2020 09:28 Відповісти
Мені цікаво, вони хочуть обмежити перебування людей 60+ поза межами проживання. Чи ви знаєте, що 30 відсотків вчителів зараз цього віку ? Особливо у Києві, де молодь після вишів до шкіл не загнати на 7-8 000 зарплати працювати з буйнопомішаними. Чи ви подумали про цих вчителів, які вже почали не тільки хворіти, а й помирати???
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05.11.2020 09:36 Відповісти
- ну у вчитєлів є "класна каса" , яка й їм допомагає... Є батьківськи подарунки... є відпустка велика... а отім 30 відсоткам старперів, що не знають комп*ютерної грамоти зовсім, що вчать дітей за старими ппринципами, на коммуняцьких теоріях Макаренко, не треба працювати зовсім.
- про маски, - молоді, міцні здоров*ям шалопаї, що даже не знають, що заболіли КОВІДом й ходять без маски повинні боятися покарання и бути в масках.
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05.11.2020 09:54 Відповісти
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Доки цього не має
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05.11.2020 09:32 Відповісти
Як діти пішли в школу, так пішов спалах вірусу. Зробіть дистанційне для середньої та старшої школи, а для малих дітей зробіть добровільне відвідування школи. Розумію, що малечу дома не залишиш, якщо обидва батька працюють.
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05.11.2020 09:50 Відповісти
тупые парахаботики, неужели вы не видете как мастера спорта по борьбе с короновирусом успешно побеждают пандемию в Киеве?! слава зе-команде, которая успешно освоила деньги из короновирусного фонда и построила на них... дороги!
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05.11.2020 09:52 Відповісти
"...Київ побив новий рекорд..."
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У нас блаЗЄнський не просто так сам себе (зі Шмиґалем) оголосив майстром спорту: тепер щодня досягає нових рекордів
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05.11.2020 10:00 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/
вкладка Украина - Киев - заболело 624, выздоровело 348, 11 умерло. Никак не получается что новых больных 983.
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05.11.2020 10:35 Відповісти
 
 