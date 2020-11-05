Україні поки вдалося запобігти загрозі втрати безвізу з ЄС через рішення КС, - Кулеба

Після рішення Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях держчиновників, Євросоюз був готовий почати процес призупинення безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня Конституційний Суд поставив нас на край прірви. Ми були на межі початку процесу, у результаті якого втратили б безвіз. КС зруйнував конституційну інфраструктуру, яка є однією умов безвізу. Безвіз зараз не хитається, завдяки тому, що були ухвалені рішення, які зупинили руйнацію системи декларування", - наголосив міністр.

Кулеба каже, що ситуацію врятувала швидка реакція керівництва держави. Зокрема, йдеться про рішення уряду хоча б відновити доступ до електронних декларацій, запровадження яких в Україні також було однією з умов надання безвізу.

Читайте також: Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія

"Я знаю реакцію європейських колег станом на середу (28 жовтня - Ред.), коли вони почитали рішення суду. Вони не очікували, що в принципі таке можливо. У них був шок. Коли в четвер увечері систему відновили, то вони видихнули з полегшенням", - розповів Дмитро Кулеба і додав, що тепер потрібні системні рішення у парламенті.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.