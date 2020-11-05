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Україні поки вдалося запобігти загрозі втрати безвізу з ЄС через рішення КС, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україні поки вдалося запобігти загрозі втрати безвізу з ЄС через рішення КС, - Кулеба

Після рішення Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях держчиновників, Євросоюз був готовий почати процес призупинення безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня Конституційний Суд поставив нас на край прірви. Ми були на межі початку процесу, у результаті якого втратили б безвіз. КС зруйнував конституційну інфраструктуру, яка є однією умов безвізу. Безвіз зараз не хитається, завдяки тому, що були ухвалені рішення, які зупинили руйнацію системи декларування", - наголосив міністр.

Кулеба каже, що ситуацію врятувала швидка реакція керівництва держави. Зокрема, йдеться про рішення уряду хоча б відновити доступ до електронних декларацій, запровадження яких в Україні також було однією з умов надання безвізу.

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"Я знаю реакцію європейських колег станом на середу (28 жовтня - Ред.), коли вони почитали рішення суду. Вони не очікували, що в принципі таке можливо. У них був шок. Коли в четвер увечері систему відновили, то вони видихнули з полегшенням", - розповів Дмитро Кулеба і додав, що тепер потрібні системні рішення у парламенті.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 748
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05.11.2020 09:34
+6
А шо той безвіз? Його на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи.
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05.11.2020 09:38
+6
Зебилы они ещё просто не начинали процедуру приостановки так как дали срок до 16 декабря всё утрясти,если нет это не делается за один день,совет Европы,потом парламент Европы,заседание,
Украина будет первой в истории который был приостановлен,ранее такого не было,вот будет позор,но тогда вам зелёные твари и до Ростова не успеть
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05.11.2020 09:50
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Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 748
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05.11.2020 09:34 Відповісти
Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 738
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05.11.2020 09:38 Відповісти
А шо той безвіз? Його на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи.
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05.11.2020 09:38 Відповісти
Еще как намажешь. На сезонные уборки клубники или стройку хрена лысого просто так поедешь в поляндию. А там те же 70% избирателей зебобы. Некоторые уже даже стали что-то подозревать. Некоторые из этих некоторых, которых я лично знаю, сидят сейчас в этой самой поляндии и ждут рабочую визу на три года, прекрасно понимая чем эта вся байда может закончиться.
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05.11.2020 10:33 Відповісти
А ви не считаєте скільки безвіз приніс грошей в Україну, скільки заробітчани їх привезли, потратили на ті самі квартири а це величезні обєми металу, іншої продукції яку випускають по всій Україні, без віз це і величезний плюс для підтримки гривні, без нього давно б рухнула...
А вони не чекають візи, більшість знайомих вже думають про місцеві тимчасові документи і нах... і реально вже думають сюди не вертатись в цю ж...
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05.11.2020 12:19 Відповісти
Врет казлина , врет ! Что по факту ? 0 !
Суды уже закрывают дела о декларации , то о чем они говорит ?
Ни декларации , и самое главное, что нет отвественности за декларацию
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05.11.2020 09:39 Відповісти
Вот такие нынче ,, достижения ,, и ,,победы ,, .
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05.11.2020 09:41 Відповісти
И этотаки выдающееся достижение молодой команды слуг! Шах и мат, порохоботы! 😁
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05.11.2020 09:42 Відповісти
Зелесосы, ваши "слуги урода" выдают за охрененное достижение то, что безвизовый режим ПОКА еще не отменен. Разве во время президентства "клятого-соевого-Петьки-барыги-торгующем-на-крови" могла появиться такая новость?
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05.11.2020 09:47 Відповісти
"Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда в четверг вечером систему возобновили, то они выдохнули с облегчением". Пора, чтобы и у нас наконец то наступило облегчение.
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05.11.2020 09:49 Відповісти
Зебилы они ещё просто не начинали процедуру приостановки так как дали срок до 16 декабря всё утрясти,если нет это не делается за один день,совет Европы,потом парламент Европы,заседание,
Украина будет первой в истории который был приостановлен,ранее такого не было,вот будет позор,но тогда вам зелёные твари и до Ростова не успеть
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05.11.2020 09:50 Відповісти
Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" (угадайте кого) ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
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05.11.2020 10:00 Відповісти
Більшого "позора", як на президентських виборах вже не буде ніколи. "Україна проголосувала проти України" -- писали західні газети. То що тепер дивуватися...
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05.11.2020 11:22 Відповісти
а тем временем , под вой сирен констутиционного скандала,которую на весь мир по указанию из мацковского центра врубили для Украины и ее народа деятели в мантиях, в Минске совково -коммунистический предатель предлагает в ордло провести выборы по законам Украины до 31 марта...Да и после 16 декабря ЕС скажет свое слово и по безвизу и по ассоциации и по финансовой поддержке Украины
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05.11.2020 09:51 Відповісти
О загроза таки існує, так, поци зелені? Та вас, брехунів, за язики вішати будуть. І таки варто. Так просирати не просто здобутки попередників, а важливі саме для рядових громадян здобутки. Бо ванюша шобла таки буде їздити по дипломатичних паспорта. Салочі ви, Узеленські. Підла, цинічна брехлива сволота.
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05.11.2020 09:54 Відповісти
Европа диктует и шантажирует. Из одного ярма в другой залезли.
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05.11.2020 09:54 Відповісти
тебя что в #опу колет в твоей нимеччине, или только флаг чужой страны? сиди ровно и не шарься по чужим сайтам...
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05.11.2020 09:59 Відповісти
Не им украинский безвиз нужен, в украинцам европейский хочется! Хотя, когда 73% голосуют за дерьмо, то их нельзя впускать в Европу
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05.11.2020 10:12 Відповісти
Ти не з Германії пишеш, а Росії! Брехлива, тупа кацапка!
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05.11.2020 11:53 Відповісти
докерувалися "полезные " ідіоти
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05.11.2020 10:00 Відповісти
Безвиз мы всё-таки потеряем и не из-за КС, а из-за давления ОП на НБ Украины и прекращения борьбы с коррупцией в стране.
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05.11.2020 10:04 Відповісти
Доступ то есть, но чиновники уже не обязаны туда что-нибудь вносить. Так ведь? Европейцы в курсе?
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05.11.2020 10:11 Відповісти
Вы ж неделю назад пели что все *******. А теперь героически преодолеваете угрозу потери безвиза) Ну клоуны же, при том грустные. Барыга порох получил безвиз а эти герои пытаются чтоб его не забрали. Уровень политики конечно показателен. Думаю до конца каденции и зелень и зебоба таки его потеряют. Они ребята способные.
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05.11.2020 10:27 Відповісти
К сожалению в нашей стране украинцев меньше чем тупых хохлов, поэтому на смену зеленой плесени придет зажопы замайбахи и впопублоки, которые создадут коалицию, вот тогда будет полный пи.дец. Так что сейчас это еще цветочки, ягодки будут потом.
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05.11.2020 10:39 Відповісти
Вот оно достижение зелебоб)))))
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05.11.2020 10:37 Відповісти
Зелебобикам пипкой водят по губам, но она же еще у них не во рту, так это же достижение!
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05.11.2020 10:42 Відповісти
відміна безвізу вже практично ГАРАНТОВАНА!
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05.11.2020 11:02 Відповісти
Добре, якщо лише втрата безвізу. Бо опзж і "за майбутнє" хочуть більшого -- дефолту і російської колонії.
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05.11.2020 11:35 Відповісти
вони-то хочуть! Мало хто там що там може хотіти, але вони ще не знають, що ПОЧАВСЯ РОЗВАЛ паРАШІ!!! Вони - відсталі....
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05.11.2020 12:12 Відповісти
а говорили никакой угрозы нет
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05.11.2020 11:33 Відповісти
Це влада аматорів, ворогів і просто ідіотів.
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05.11.2020 11:55 Відповісти
хорошо. а теперь - конст судей на мыло.
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05.11.2020 13:38 Відповісти
Спасибо Порошенко, что уговорил международных партнёров не лишать Украину безвиза из за тупости зелёного ушлёпка
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05.11.2020 20:59 Відповісти
 
 