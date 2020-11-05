УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
57152 відвідувача онлайн
Новини Політика України
475 4
ВР (7407) держбюджет (562) ратифікація (55)

Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2021 та антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2021 та антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

Верховна Рада планує 5 листопада ухвалити в першому читанні законопроєкт №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

У вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю із 2,5 тисяч позицій. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ в цілому як закон. Проєкт Держбюджету-2021 депутати збираються розглянути в четвер сьомим питанням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Розпочати ж засідання 5 листопада парламентарії планують із розгляду проєкту постанови щодо внесення змін до графіка проведення парламентських слухань, яким пропонується перенести вісім із них на післякарантинний період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, - "слуга народу" Трухін

Далі Рада має намір розпочати перше читання урядового законопроєкту №4135 щодо впровадження та реалізації Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. Як пояснюють у Кабміні, протягом майже трьох років в Україні немає такого документа, що призвело до розбалансованої та малоефективної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у питаннях запобігання та протидії корупції.

Також депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт №4131 щодо удосконалення парламентського контролю і розширення повноважень комітетів при розгляді звітів профільних відомств.

Окрім того, пленарного четверга Рада планує ратифікувати низку міжнародних угод.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все статьи наказания и способы борьбы с коррупцией по отменяли, а теперь стратегию придумаем. А когда бороться начнем, и так почти 7 лет в пустую.
показати весь коментар
05.11.2020 10:02 Відповісти
Сегодня мразь подкаломойная дубинский
, внёс альтернативный закон , чтобы оттянуть время и не рассматривать закон Разумкова это заговор олигархов и зеленского с КС
показати весь коментар
05.11.2020 10:09 Відповісти
и что ожидает гривну?
показати весь коментар
05.11.2020 10:13 Відповісти
А результаты нынешней стратегии уже не устраивают?
Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2021 та антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки - Цензор.НЕТ 55

Странно.
«Мощный экономический рывок» Зеленского и «независимая от иностранного влияния» экономика Коломойского такой высокий старт вначале взяли...
показати весь коментар
05.11.2020 10:48 Відповісти
 
 