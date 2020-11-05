МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство охорони здоров'я рекомендує Кабміну посилити карантин.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За словами головного санлікаря, сьогодні МОЗ хоче запропонувати Кабміну встановити додаткові карантинні обмеження.
"Вони стосуватимуться обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у ТРЦ. Хочемо, щоб у ТРЦ працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі, щоб це не впливало на економіку нашої держави. Також хочемо попросити уряд заборонити проведення всіх масових заходів. Обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів", - зазначив Ляшко.
Крім того, уряд може рекомендувати суб'єктам господарювання встановити окремий час для обслуговування людей від 60 років.
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И заробитчан не пускать в страну.
всякий украинец знает, что яЧменная крупа - яЧка....
а ты откуда, подкаченный?
вы что ненормальная?
а если будете ждатьпцр и когда у вас разовьется дыхательная недостаточность..то я даже не знаю
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и знаете только 40 проц написало.медиков..остальные дебилы пенсионеров военных многодетных..ЖКХ? полици...идиоты..кто вас лечить будет..с начала цивилизации медики это ЭЛИТА..а у нас она в жопе..в африке доктор это БОГ..а здесь ..люди работают на износ..вас спасая..а вы..