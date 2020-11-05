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МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів

Міністерство охорони здоров'я рекомендує Кабміну посилити карантин.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами головного санлікаря, сьогодні МОЗ хоче запропонувати Кабміну встановити додаткові карантинні обмеження.

"Вони стосуватимуться обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у ТРЦ. Хочемо, щоб у ТРЦ працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі, щоб це не впливало на економіку нашої держави. Також хочемо попросити уряд заборонити проведення всіх масових заходів. Обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів", - зазначив Ляшко.

Крім того, уряд може рекомендувати суб'єктам господарювання встановити окремий час для обслуговування людей від 60 років.

Також читайте: Карантин вихідного дня запровадять не на цих вихідних, - Степанов

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Топ коментарі
+4
А что вас удивляет? Или вы не в Украине живете?
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05.11.2020 10:36
+3
Пора всё закрывать на 2 недели продукты и лекарства можно доставлять до дверей специальными службами обеспеченными костюмами биологической защиты! В госрезерве они должны быть! Как продукты так и костюмы!
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05.11.2020 10:20
+3
Моя семья живёт "от зарплаты до зарплаты". Если закрыть, то через две недели мне будет нечего жрать, нечем оплатить коммуналку и лекарства.
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05.11.2020 10:28
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Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
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05.11.2020 10:10 Відповісти
Скільки прикладів вам треба?

На Киевщине умер директор школы, в которой скрывали коронавирус у учителей Повний текст читайте тут:Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9625 https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9625Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 3681
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05.11.2020 10:10 Відповісти
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Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 5695https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больнице
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05.11.2020 10:11 Відповісти
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Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 389 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonuМинздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 1712
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05.11.2020 10:11 Відповісти
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9320 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuМинздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9320Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 1614
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05.11.2020 10:12 Відповісти
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня. Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9459 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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05.11.2020 10:12 Відповісти
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель
Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 6742 https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 7013
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05.11.2020 10:13 Відповісти
У учителей зарплата 4000 баксов уж на масочку в АТБ за 4 грн купить себе в состоянии! Тем более чему они могут научить детей если голосовали за членограя-наркомана? Пусть дохнут!
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05.11.2020 10:18 Відповісти
Мне даже сложно парень тебе что-то ответить. Ты просто придурок.
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05.11.2020 11:28 Відповісти
ощущение, что вас зачал и воспитывал сторож коровника с алкогольной зависимостью.
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05.11.2020 11:43 Відповісти
Пора все закрывать кроме аптек и продуктовых магазинов.
И заробитчан не пускать в страну.
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05.11.2020 10:16 Відповісти
Пора всё закрывать на 2 недели продукты и лекарства можно доставлять до дверей специальными службами обеспеченными костюмами биологической защиты! В госрезерве они должны быть! Как продукты так и костюмы!
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05.11.2020 10:20 Відповісти
Моя семья живёт "от зарплаты до зарплаты". Если закрыть, то через две недели мне будет нечего жрать, нечем оплатить коммуналку и лекарства.
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05.11.2020 10:28 Відповісти
Ну тогда тебе нечем и лечиться будет от ковид. Ты хоть так хоть так умрешь! МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів - Цензор.НЕТ 4561
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05.11.2020 10:29 Відповісти
Ну о чём и говориться-сдохнуть от голода или от ковид. Выбор в нашей стране невелик МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів - Цензор.НЕТ 1006
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05.11.2020 10:32 Відповісти
На интернет у тебя деньги есть это 200 грн в месяц. если есть лишние 200 грн это примерно минимум что-бы не умереть с голоду!
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05.11.2020 10:50 Відповісти
Это из серии "пусть едят пирожные"?
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05.11.2020 11:43 Відповісти
Нет когда я только начинал свой бизнес то сидел на яшке и кукурузе а макароны были только по праздникам! И знаю что такое. Вот до голода нашей стране далеко. Но если не введем строгого локдауна то скоро загнемся от ковида!
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05.11.2020 12:01 Відповісти
"сидел на яшке" - и он тебя подкачивал снизу

всякий украинец знает, что яЧменная крупа - яЧка....
а ты откуда, подкаченный?
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05.11.2020 12:27 Відповісти
У меня интернет за 155. разделить на 30 дней-это пол буханки хлеба в день. Но если не будет зарплаты, то и этих 155-ти, соответственно не будет. И пол буханки хлеба тоже. оплачиваю, пока работаю. Не работаю-денег нет.
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05.11.2020 11:53 Відповісти
повезло вам с хлебом - буханка, чуть больше 10 грн...поди, махонькая?
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05.11.2020 12:29 Відповісти
Ну да. чёрненький "кирпичик". Но вкусный
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05.11.2020 13:01 Відповісти
Лечение от ковид гдето 30-40 тыс грн! Государство тебе ничего не оплатит! Всё будешь покупать сама!
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05.11.2020 10:31 Відповісти
Потому шо закрывать надо школы, а не рабочие места. Но наше правительство интересуют только штрафы.
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05.11.2020 11:15 Відповісти
господи..какая зарплата от зарплаты
вы что ненормальная?
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05.11.2020 10:31 Відповісти
Это вы оторваны от жизни. Я работаю в госучреждении, муж в коммунальной сфере. там зарплату вообще вовремя не дают
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05.11.2020 10:34 Відповісти
А что вы работу не поменяете? Вот у меня зарплата вовремя и требуется работник на пилу по резке металла зарплата 10 тыс в месяц. Но кандидата найти не могу!
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05.11.2020 10:52 Відповісти
Пили сам за 10 тыс. С какого иглесиаса в Украине стоит всё дороже чем в Польше, а зарплата в 2 раза ниже?
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05.11.2020 11:46 Відповісти
Ну вот значит за 2 недели если посидит то с голоду не помрет!
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05.11.2020 11:59 Відповісти
Плюсую выражение "какого иглесиаса" раньше не читала, интеллектуально.
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05.11.2020 12:04 Відповісти
А что вас удивляет? Или вы не в Украине живете?
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05.11.2020 10:36 Відповісти
если вовремя начать лечение...а не крутить пальцем у виска..то можно вылечиться
а если будете ждатьпцр и когда у вас разовьется дыхательная недостаточность..то я даже не знаю
..
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05.11.2020 10:35 Відповісти
хотя у нас население неадекватное..я вот посмотрела опрос кого надо поддержать во время пандемии?
и знаете только 40 проц написало.медиков..остальные дебилы пенсионеров военных многодетных..ЖКХ? полици...идиоты..кто вас лечить будет..с начала цивилизации медики это ЭЛИТА..а у нас она в жопе..в африке доктор это БОГ..а здесь ..люди работают на износ..вас спасая..а вы..
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05.11.2020 10:38 Відповісти
Передохнут, тогда дойдет. Вместо того чтобы требовать законов по поддержке населения, наши граждане готовы гордо умереть рабами.
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05.11.2020 11:19 Відповісти
требовать использования анти-ковидного фонда по назначению...
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05.11.2020 12:32 Відповісти
Население очень адекватное, каждый хотя бы раз сталкивался с коррупцией в медицине, пока денег не занесут всем похрен...
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05.11.2020 11:20 Відповісти
А Минздрав вообще опух от дури МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів - Цензор.НЕТ 6274
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05.11.2020 13:50 Відповісти
 
 