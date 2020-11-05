Творця й ексголовреда телеграм-каналу Nexta звинуватили в організації масових заворушень у Білорусі

Автор білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Степан Путило, а також колишній головний редактор цього каналу Роман Протасевич звинувачуються у справі про масові заворушення в Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету в четвер.

"Що стосується громадян Республіки Білорусь С.Путила і Р.Протасевича винесені постанови про притягнення їх як обвинувачених в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок - ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цей момент обвинувачені С.Путило і Р.Протасевич перебувають у міждержавному розшуку.

Путило проживає нині в Польщі.

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