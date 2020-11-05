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Творця й ексголовреда телеграм-каналу Nexta звинуватили в організації масових заворушень у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Творця й ексголовреда телеграм-каналу Nexta звинуватили в організації масових заворушень у Білорусі

Автор білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Степан Путило, а також колишній головний редактор цього каналу Роман Протасевич звинувачуються у справі про масові заворушення в Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету в четвер.

"Що стосується громадян Республіки Білорусь С.Путила і Р.Протасевича винесені постанови про притягнення їх як обвинувачених в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок - ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цей момент обвинувачені С.Путило і Р.Протасевич перебувають у міждержавному розшуку.

Путило проживає нині в Польщі.

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Раніше рішенням суду Центрального району Мінська від 20 жовтня інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram - Nexta-Live і логотип (цифровий водяний знак) Nexta визнані екстремістськими матеріалами.

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ога, коц одін нє справляєцца
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05.11.2020 10:12 Відповісти
Ну и што? Охотица будут? Поздно!
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05.11.2020 10:13 Відповісти
Мы видим современное Кгбешное стадо, отмороженных животных
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05.11.2020 10:13 Відповісти
А шо ж сразу не первопечатника,кто там был Федоров из Львова?
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05.11.2020 10:32 Відповісти
Хмм ....а почему до сих пор ОМОН,убивающий вас!,живет спокойно....среди вас??? Да это вопрос без ответа. Есть лица, есть фамилии, есть адреса. Что мешает вам создать атмосферу нетерпимости для убийц...и!....их семей!, которые прогуливаясь с калясочками спокойно вам улыбаются в ответ.
Вычислите стояки газа, теплоснабжения, подачи воды и электроэнергии. На дверях Ваши же графитчики должны написать там..Омон -вийди вон и на домофонном глазке тоже! Он уже не смываетcя, только замена. Не забывайте за вами следят камеры, объектив которых при попадании краски...тоже становится непригодным. Установите углы обзора камер. Вычислите их и т.д. Отключение элекроэнергии вместе с узлом учета с кабелями под уровень бетонного кабель канала. Ну вы поняли это только замена проводки.
И еще эти с позволенья люди еще и оказывается и едят, и едят они пищу выращенную вами. И пьют .... вашу очищенную воду.
Тут просто неимоверный простор для творчества.....они...фсье, должны сидеть в туалете, а не бегать с дубинками за вами. Только не надо сыпать как кремлевские маньяки новичка, есть средства очищающие микрофлору кишечника. Кстати, сто проц им подошел срок его почистить.
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05.11.2020 11:35 Відповісти
Массовые беспорядки организовал некто лукашенка. Но судить его будут не за это - по методу поглощения более опасным преступлением менее опасного.
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05.11.2020 11:36 Відповісти
 
 