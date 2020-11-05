Творця й ексголовреда телеграм-каналу Nexta звинуватили в організації масових заворушень у Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Автор білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Степан Путило, а також колишній головний редактор цього каналу Роман Протасевич звинувачуються у справі про масові заворушення в Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету в четвер.
"Що стосується громадян Республіки Білорусь С.Путила і Р.Протасевича винесені постанови про притягнення їх як обвинувачених в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок - ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цей момент обвинувачені С.Путило і Р.Протасевич перебувають у міждержавному розшуку.
Путило проживає нині в Польщі.
Раніше рішенням суду Центрального району Мінська від 20 жовтня інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram - Nexta-Live і логотип (цифровий водяний знак) Nexta визнані екстремістськими матеріалами.
Будь ласка, зачекайте...
Вычислите стояки газа, теплоснабжения, подачи воды и электроэнергии. На дверях Ваши же графитчики должны написать там..Омон -вийди вон и на домофонном глазке тоже! Он уже не смываетcя, только замена. Не забывайте за вами следят камеры, объектив которых при попадании краски...тоже становится непригодным. Установите углы обзора камер. Вычислите их и т.д. Отключение элекроэнергии вместе с узлом учета с кабелями под уровень бетонного кабель канала. Ну вы поняли это только замена проводки.
И еще эти с позволенья люди еще и оказывается и едят, и едят они пищу выращенную вами. И пьют .... вашу очищенную воду.
Тут просто неимоверный простор для творчества.....они...фсье, должны сидеть в туалете, а не бегать с дубинками за вами. Только не надо сыпать как кремлевские маньяки новичка, есть средства очищающие микрофлору кишечника. Кстати, сто проц им подошел срок его почистить.