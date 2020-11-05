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Новини Київські новини
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карантин (15098) Київ (8135) Кличко (2115) COVID-19 (16726) коронавірус (15871)

За добу в Києві на COVID-19 захворіли 983 людини, з них 82 дитини і 27 медиків. Зафіксовано 11 летальних випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За минулу добу в Києві виявили 983 хворих COVID-19. Померло 11 осіб. Всього коронавірус забрав життя 827 киян.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіка віком від 18 до 91 року,  41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.

"Ситуація складна. Не ставтесь до коронавірусу як до примарної загрози! Дотримуйтесь основних правил безпеки.

Сьогодні від свідомості кожного з нас залежить те, як ми подолаємо цей виклик", - написав Кличко.

За добу в Києві на COVID-19 захворіли 983 людини, з них 82 дитини і 27 медиків. Зафіксовано 11 летальних випадків, - Кличко 01
За добу в Києві на COVID-19 захворіли 983 людини, з них 82 дитини і 27 медиків. Зафіксовано 11 летальних випадків, - Кличко 02

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Джeрeло заражeння - школи. Спалах співпав із виходом школярів на навчання. Трeба місяць карантину, щоб збити цю хвилю, інакшe будe злe всім
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05.11.2020 10:16 Відповісти
коронофил, сказки не рассказывай
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05.11.2020 10:17 Відповісти
Чувак, у тебя хоть высшее образование есть? Интересуюсь заранее, что б знать как с тобой говорить.
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05.11.2020 11:28 Відповісти
От шо за жизнь? Стоит слегка загрипповать - и ты уже враг народа. Ковид, все такое.
Температура 37,5 держится несколько дней. И шо делать?
Почитаешь, блин, все эти новости - впору брать электролобзик, доски и сколачивать себе гроб..
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05.11.2020 10:19 Відповісти
Температура фигня, вот инвалид после ковида на всю жизнь - это интереснее. Вы бы, батенька, прежде чем комментировать, научились бы хоть что-нибудь читать.
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05.11.2020 11:11 Відповісти
Они не умеют читать и думать, только распространять фейки и глупости умеют
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05.11.2020 11:29 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/
вкладка Украина - Киев - заболело 624, выздоровело 348, 11 умерло. Никак не получается что новых больных 983.
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05.11.2020 10:32 Відповісти
О, в отрядах тупых прибыло )) Ты если б имел мозг, то понимал бы, что это строчка прироста больных с учетом выздоровевших. Если бы выздоровевших было например 1000, то в той строчке было бы -17. Но зачем разбираться в статистических правилах если можно просто громко пукнуть.
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05.11.2020 11:32 Відповісти
что делать..пцр сдавать
и быть готовым к худшему
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05.11.2020 10:47 Відповісти
1000 грн. Хороший кому то бизнес.
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05.11.2020 11:01 Відповісти
а еще лучше сделайте кт легкихи не дай бог там будет вывод двухсторонняя полисегментарная пневмония..это ковид..звоните в скорую...хотя счас..они забирают с пцрплюс темп 38.5 дыхательная недостаточность..сатурация 92....
остальные лечатся дома
это реалии.
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05.11.2020 10:51 Відповісти
 
 