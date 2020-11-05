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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Таким чином, заповненість ліжок не перевищує 50% лише в Черкаській та Миколаївській областях.

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 64,7%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Миколаївщині, - МОЗ 01

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Смысл в больничной койке если нет кислорода?
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05.11.2020 10:31 Відповісти
Что будет зимой, когда иммунитет понизится? Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Миколаївщині, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5455
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05.11.2020 10:47 Відповісти
А якщо судити по таблиці, то ще й Кіровоградська.
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05.11.2020 11:14 Відповісти
 
 