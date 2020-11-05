УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
57152 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2079 12
вибори (3680) Пайфер (23) США (6671) Тейлор (62) Форум (70) Чалий (76) Яценюк (2065) Гербст (53) Лубківський Данило (36)

Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

5 листопада 2020 року Київський Безпековий Форум проведе пряме включення між столицею України, Вашингтоном і Лос-Анджелесом, щоб обговорити з політиками і дипломатами результати виборів Президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

  • Як вплинуть на світ Президентські вибори у Сполучених Штатах?
  • Які попереду можливості для українсько-американських відносин?
  • Які нові ініціативи слід внести у діалог між Вашингтоном та Києвом?
  • Як оцінює американський політикум останні події в Україні?
  • Як США та Україні діяти разом для безпеки нашого регіону?

На ці головні запитання відповідатимуть відомі учасники:

Джон Гербст, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-06 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради;

Стівен Пайфер, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету;

Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2006-09 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 2019-20 роках, віце-президент Американського Інституту миру.

Мелінда Гарінг, заступник директора центру Євразії Атлантичної Ради і старший науковий співробітник Інституту з проблем зовнішньої політики (США).

Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах у 2015–19 роках, заступник Глави Адміністрації Президента України у 2014-15 роках, Голова правління Українського кризового медіа-центру.

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового форуму.

Модератор дискусії – Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-2016 роках, член Наглядової Ради фонду "Відкрий Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше в історії в парламент США обрали українку - Вікторію Спартц

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Байден в администрации Обамы был сторонником именно жесткой линии с Рашей и решительных шагов по Украине. Ждем-с.
показати весь коментар
05.11.2020 10:51
+3
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 123
показати весь коментар
05.11.2020 10:46
+2
Украине нечено ожидать чено то особенного от Байдена. Дай бог, чтобы к худшему не изменилось! Не вернулась обамовская болтовня и беспомощность!
показати весь коментар
05.11.2020 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Особенно для бубочки. Сидит сейчас и ногти грызет, глядя на результаты выборов в США.
показати весь коментар
05.11.2020 10:42 Відповісти
Украине нечено ожидать чено то особенного от Байдена. Дай бог, чтобы к худшему не изменилось! Не вернулась обамовская болтовня и беспомощность!
показати весь коментар
05.11.2020 10:44 Відповісти
Байден в администрации Обамы был сторонником именно жесткой линии с Рашей и решительных шагов по Украине. Ждем-с.
показати весь коментар
05.11.2020 10:51 Відповісти
Вибори в США пряма трансляція
показати весь коментар
05.11.2020 10:45 Відповісти
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 123
показати весь коментар
05.11.2020 10:46 Відповісти
Як би ЗЕчмо знов не вляпалось.
показати весь коментар
05.11.2020 10:50 Відповісти
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 8213
показати весь коментар
05.11.2020 11:16 Відповісти
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 1982
показати весь коментар
05.11.2020 11:18 Відповісти
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 4695Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 4426
показати весь коментар
05.11.2020 11:19 Відповісти
Понавибирали українці слизьняків,навіть на місцевих виборах.А самі комусь дивляться в рот.
показати весь коментар
05.11.2020 17:02 Відповісти
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 1531

...
показати весь коментар
05.11.2020 17:17 Відповісти
Останні вибори дають надію українцям. У нас ЄС всіх порвала, в США Байден клована рве, як Тузік грєлку.
показати весь коментар
05.11.2020 17:23 Відповісти
 
 