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За добу у МВС 323 нові випадки COVID-19, більшість на Закарпатті, Луганщині та в Києві
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на 5 листопада зафіксовано 323 нові випадки зараження COVID-19 серед співробітників МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
За добу найбільшу кількість хворих COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Закарпатській області (+18), в Луганській області (+17) та в Києві (+70).
З початку пандемії на коронавірус захворіли 14 345 співробітників МВС, одужали - 13 350, померли - 37.
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Рыбка говорит:
-Исполню твоё любое желание
-Хочу что-бы по реке плыли гробы а в них мусора
-Но следи мусоров есть хорошие люди
-ну хорошие мусора в хороших гробах
Так, что им этот КОВИД, что насморк - переболеют и не заметят...