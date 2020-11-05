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За добу у МВС 323 нові випадки COVID-19, більшість на Закарпатті, Луганщині та в Києві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу у МВС 323 нові випадки COVID-19, більшість на Закарпатті, Луганщині та в Києві

Станом на 5 листопада зафіксовано 323 нові випадки зараження COVID-19 серед співробітників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За добу найбільшу кількість хворих COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Закарпатській області (+18), в Луганській області (+17) та в Києві (+70).

З початку пандемії на коронавірус захворіли 14 345 співробітників МВС, одужали - 13 350, померли - 37.

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Поймал как-то мужик золотую рыбку
Рыбка говорит:
-Исполню твоё любое желание
-Хочу что-бы по реке плыли гробы а в них мусора
-Но следи мусоров есть хорошие люди
-ну хорошие мусора в хороших гробах
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05.11.2020 10:48 Відповісти
В МВД хлопцы здоровые, живут в достатке, питаются хорошо, лечатся бесплатно, в санаториях тоже задаром ютятся...
Так, что им этот КОВИД, что насморк - переболеют и не заметят...
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05.11.2020 10:48 Відповісти
 
 