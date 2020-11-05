За добу в ЗСУ виявили 147 нових випадків COVID-19, від ускладнень помер один працівник, - Командування Медсил

Станом на 10:00 5 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 1936 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Всього за час пандемії одужалао 4403 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 375 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 63 особи.

"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 18 летальних випадків, спричинених захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України ( Дніпропетровська область) захворів 15.10.2020. Лікувався амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. Результат ПЛР тестування від 15.10.2020 – позитивний.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 22.10.2020 хворий був госпіталізований до міської клінічної лікарні міста Новомосковськ. Попри всі вжиті заходи у пацієнта наростали явища дихальної недостатності, у зв’язку з чим хворий був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії. 04.11.2020 стан здоров’я у нього значно погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Працівник ЗС за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється що за минулу добу зареєстровано 147 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебувають 18 осіб, вдома під наглядом медичної служби - 129 осіб.



