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Новини Політика України
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КС (886) Кулеба Дмитро (1721)

Ми були на межі системних проблем через рішення КС. Цю лавину вдалося зупинити, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми були на межі системних проблем через рішення КС. Цю лавину вдалося зупинити, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна була на межі системних проблем через рішення Конституційного Суду України. За його словами, "цю лавину" вдалося зупинити.

Про це міністр заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба каже, що міжнародні партнери бачили серйозність президента і уряду щодо збереження антикорупційної системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні поки вдалося запобігти загрозі втрати безвізу з ЄС через рішення КС, - Кулеба

"Ми були на межі системних проблем, породжених одним рішенням КС. Ця лавину вдалося зупинити - вона не зійшла", - сказав Кулеба.

Міністр висловив надію, що депутати проголосують за рішення, яке дозволить вийти з кризи.

"Якщо парламент не прийме ці рішення - у нас буде дуже фундаментальний криза довіри з міжнародними партнерами", - заявив він.

Також читайте: Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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Топ коментарі
+7
Персонально для імбИцилів. Вже шість років, як фуйло напало на Україну. Вже шість років йде війна.
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05.11.2020 11:19
+5
Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9447
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05.11.2020 11:11
+5
Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
Но наш гринпоц и его тупые и продажные "подчиненные" тут же повесили себе медаль, что они остановили "катастрофу", при этом кроме сплошное киздежа, они больше ничего не сделали. Кремлевские памперсы, твари. Гробят страну под дружный ржач 73%.
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05.11.2020 11:17
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Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9447
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05.11.2020 11:11 Відповісти
Персонально для імбИцилів. Вже шість років, як фуйло напало на Україну. Вже шість років йде війна.
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05.11.2020 11:19 Відповісти



****** Попасная

@hu_popa

·3 ****.

Пожалуй, это главное о чем следует думать и говорить.
Горите вы в аду, непрофессиональные жадные клоуны...

Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7237
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05.11.2020 11:15 Відповісти
Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
Но наш гринпоц и его тупые и продажные "подчиненные" тут же повесили себе медаль, что они остановили "катастрофу", при этом кроме сплошное киздежа, они больше ничего не сделали. Кремлевские памперсы, твари. Гробят страну под дружный ржач 73%.
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05.11.2020 11:17 Відповісти
КСУ в тюрьму и сразу эти проблемы ичсезнут.
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05.11.2020 11:17 Відповісти
Цікаво виходить. Секта Недоумків наприймала законів в турборежимі з порушеннями, створивши цуцванг, а тепер міжнародні партнери ще і похвалили їх за це.
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05.11.2020 11:21 Відповісти
как остановили и надолго ли остановили, на эти вопросы тоже нужно дать ответ, потому что, скорее всего, это временное замыливание глаз доверчивым и наивным как европейцам, так и уже проверенным лохам в Украине...
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05.11.2020 11:32 Відповісти
Яким чином ?!
Рішення КС стасовано ... НІ
Можливість повторення стасована ... НІ
КС перефарматований ... НІ
Є хоч якісь запобіжники ... НІ
... висновок
Воно бреше ...
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05.11.2020 11:34 Відповісти
+++ Ми були на межі системних проблем через рішення КС. Цю лавину вдалося зупинити, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7559
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05.11.2020 12:14 Відповісти
Саме головне, що КС завтра може знову винести якесь рішення, що знову переверне все на голову. Та і саму Конституцію скасувати, казали ж самі
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05.11.2020 13:03 Відповісти
розберіться з антикорупційним законом----це допоможе-----
послухайте фахівця-----Суддя Конституційного Суду України
4 серпня 2006 - 21 липня 2015--каже інше======'Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''----Знайдіть в гуглі.В законах не може бути слів,які важко тлумачити.
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05.11.2020 13:11 Відповісти
Сначала завели страну в Жэ, а теперь героически пытаются спасти ситуацию всем зеленым стадом. Еще и как достижение себе приписывают. Я ****) п.с. Походу они не знают что делать. Досрочные выборы в Раду уже очевидны.
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05.11.2020 15:03 Відповісти
 
 