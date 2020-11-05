Ми були на межі системних проблем через рішення КС. Цю лавину вдалося зупинити, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна була на межі системних проблем через рішення Конституційного Суду України. За його словами, "цю лавину" вдалося зупинити.

Про це міністр заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба каже, що міжнародні партнери бачили серйозність президента і уряду щодо збереження антикорупційної системи.

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"Ми були на межі системних проблем, породжених одним рішенням КС. Ця лавину вдалося зупинити - вона не зійшла", - сказав Кулеба.

Міністр висловив надію, що депутати проголосують за рішення, яке дозволить вийти з кризи.

"Якщо парламент не прийме ці рішення - у нас буде дуже фундаментальний криза довіри з міжнародними партнерами", - заявив він.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.