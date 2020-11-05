Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021
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Верховна Рада не проголосувала за внесення змін до Бюджетного кодексу України, який необхідний для ухвалення проєкту бюджету на 2021 рік у першому читанні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 225 нардепів за необхідних 226.
"Щойно у Верховній Раді відбулося голосування за Бюджетний кодекс і сталася така прикра несподіванка, яку ніхто не очікував - голосування не відбулося, всього 225 голосів, одного не вистачило. Це означає, що процес розгляду бюджету був зупинений. Тому що, відповідно до закону, не можна приймати бюджет, якщо там є ті статті витрат і доходів, які не передбачені Бюджетним кодексом", - розповів Цензор.НЕТ секретар бюджетного комітету, нардеп "Голосу" Володимир Цабаль.
У зв'язку з цим спікер парламенту Дмитро Разумков провів нараду з представниками фракцій. У результаті вирішили провести позачергове засідання ВР сьогодні о 12:00 і розглянути його там повторно.
"Я даю доручення сьогодні зібратися бюджетному комітету, ми направляємо законопроєкт 4100 з повторне перше читання. Вони його зараз опрацьовують, о 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо законопроєкт №4100 і повертаємося до розгляду бюджету", - повідомив Разумков після наради.
Крім того, Разумков розкритикував нардепів, через яких не вистачило голосів для ухвалення рішення.
"Звертаюся до тих народних депутатів, які до 11:00 не випили кави. Я дуже вас прошу розуміти відповідальність, яка на вас лежить. І перебувати в сесійній залі, а не потім приходити і говорити, що 10 людей запізнилися, або 15. Я бачу, що 346 у залі", - сказав голова ВР.
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1 год ·
Коротко про бюджет 2021 року. Фінансування Збройних Сил, тобто воюючої армії, скорочується. Фінансування ДБР та Офісу президента, збільшується.
Все!
Что хорошего сделал этот ублюдок на посту премьера за 8 месяцев со своим правительством?
Ничего. Только один негатив.
Гривну опустил на 25%, соответственно цены и тарифы поднялись для населения, раскрутил инфляцию, ВВП страны уменьшил, промпроизводство опустил.
Сократил рабочие места, увеличил безработицу.
Это и есть основные достижения ублюдка Шмыгаля на посту премьера.
Поэтому чем быстрее уберут шестёрку Ахметова с поста премьера, тем будет лучше всем гражданам.
А значит нужно не принимать его бюджет и гнать его правительство нах...
Прибирають шестірку Ахметова, ставлять шестірку Коломойського. Потім поміняють на шестірку наступного в черзі олігарха. І так до наступних виборів в Раду
В шестой раз советую - увозите ваших детей отсюда, если есть возможность. Пусть получают образование и навыки в нормальных странах.
30 лет хождение по кругу, и еще возможно 30 лет.
Виталий Рождаев