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ВР (7407) держбюджет (562) Цабаль (8)

Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021

Верховна Рада не проголосувала за внесення змін до Бюджетного кодексу України, який необхідний для ухвалення проєкту бюджету на 2021 рік у першому читанні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 225 нардепів за необхідних 226.

"Щойно у Верховній Раді відбулося голосування за Бюджетний кодекс і сталася така прикра несподіванка, яку ніхто не очікував - голосування не відбулося, всього 225 голосів, одного не вистачило. Це означає, що процес розгляду бюджету був зупинений. Тому що, відповідно до закону, не можна приймати бюджет, якщо там є ті статті витрат і доходів, які не передбачені Бюджетним кодексом", - розповів Цензор.НЕТ секретар бюджетного комітету, нардеп "Голосу" Володимир Цабаль.

У зв'язку з цим спікер парламенту Дмитро Разумков провів нараду з представниками фракцій. У результаті вирішили провести позачергове засідання ВР сьогодні о 12:00 і розглянути його там повторно.

"Я даю доручення сьогодні зібратися бюджетному комітету, ми направляємо законопроєкт 4100 з повторне перше читання. Вони його зараз опрацьовують, о 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо законопроєкт №4100 і повертаємося до розгляду бюджету", - повідомив Разумков після наради.

Крім того, Разумков розкритикував нардепів, через яких не вистачило голосів для ухвалення рішення.

"Звертаюся до тих народних депутатів, які до 11:00 не випили кави. Я дуже вас прошу розуміти відповідальність, яка на вас лежить. І перебувати в сесійній залі, а не потім приходити і говорити, що 10 людей запізнилися, або 15. Я бачу, що 346 у залі", - сказав голова ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2021 та антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

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Топ коментарі
+7
Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 4502
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05.11.2020 11:25
+3
Олексій Петров

1 год ·

Коротко про бюджет 2021 року. Фінансування Збройних Сил, тобто воюючої армії, скорочується. Фінансування ДБР та Офісу президента, збільшується.

Все!
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05.11.2020 11:28
+2
Ти бач! А щастя було так близько...
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05.11.2020 11:32
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Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 9824
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05.11.2020 11:22 Відповісти
Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 4502
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05.11.2020 11:25 Відповісти
Найбільша дуля - це дуля Коломойського. У Вави в сраці.
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05.11.2020 11:33 Відповісти
Ти бач! А щастя було так близько...
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05.11.2020 11:32 Відповісти
идиоты
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05.11.2020 11:25 Відповісти
Олексій Петров

1 год ·

Коротко про бюджет 2021 року. Фінансування Збройних Сил, тобто воюючої армії, скорочується. Фінансування ДБР та Офісу президента, збільшується.

Все!
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05.11.2020 11:28 Відповісти
Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 5077 Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 4868
показати весь коментар
05.11.2020 11:55 Відповісти
Ну и правильно сделали. Ибо официальный ставленник главного вора-олигрха Ахметова, Шмыгаль, не для того был поставлен премьер-министром, что бы что то хорошее делать для граждан. А лишь воровать и обогащать олигархов, загоняя народ в нищету.
Что хорошего сделал этот ублюдок на посту премьера за 8 месяцев со своим правительством?
Ничего. Только один негатив.
Гривну опустил на 25%, соответственно цены и тарифы поднялись для населения, раскрутил инфляцию, ВВП страны уменьшил, промпроизводство опустил.
Сократил рабочие места, увеличил безработицу.
Это и есть основные достижения ублюдка Шмыгаля на посту премьера.
Поэтому чем быстрее уберут шестёрку Ахметова с поста премьера, тем будет лучше всем гражданам.
А значит нужно не принимать его бюджет и гнать его правительство нах...
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05.11.2020 11:30 Відповісти
Там все розписано.
Прибирають шестірку Ахметова, ставлять шестірку Коломойського. Потім поміняють на шестірку наступного в черзі олігарха. І так до наступних виборів в Раду
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05.11.2020 11:42 Відповісти
Жебраки!!!!! 225 купили, а одного грошей не вистачило! Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 7337
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05.11.2020 11:39 Відповісти
Це Юлька винувата. Вчора Власенко сказав що їхня фракція не підтримає. Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 6514
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05.11.2020 11:43 Відповісти
Ну прррааильно! Здоровый коммерческий подход. Не стареют душей ветераны.
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05.11.2020 11:50 Відповісти
"Мощный экономический рывок" Зеленского и "независимая от иностранного влияния" экономика Коломойского.

Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 5772

В шестой раз советую - увозите ваших детей отсюда, если есть возможность. Пусть получают образование и навыки в нормальных странах.
30 лет хождение по кругу, и еще возможно 30 лет.
Виталий Рождаев
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05.11.2020 11:52 Відповісти
Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 1955
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05.11.2020 11:58 Відповісти
 
 