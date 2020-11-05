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ВАКС закрив справу проти чиновника Бердянської філії АМПУ: прокурор не подав обвинувачення

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ВАКС закрив справу проти чиновника Бердянської філії АМПУ: прокурор не подав обвинувачення

У середу, 4 листопада, набрала законної сили ухвала Вищого антикорупційного суду про закриття справи за обвинуваченням заступника начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів" у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Про це повідомляє пресслужба  ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Причина закриття - прокурор САП не звернувся до суду з обвинувальним актом протягом терміну досудового розслідування. Тому, 24 вересня 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання захисника обвинуваченого і закрила це кримінальне провадження.

Ухвала про закриття цього кримінального провадження набула чинності після її прийняття судом Апеляційної палати ВАКС.

Тепер ухвала може бути оскаржена до Верховного суду в касаційному порядку протягом трьох місяців.

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Чиновнику інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

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-- Вы почему не подали документы?
-- А я.... Это.... Забыл.... Премию когда можно получить?
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05.11.2020 11:28 Відповісти
"Причина закрытия - прокурор САП не обратился в суд с обвинительным актом в течение срока досудебного расследования. Поэтому, 24 сентября 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника обвиняемого и закрыла это уголовное производство."
Ну вот, ТЕПЕРЬ ПРОКУРОР КУПИТ МАШИНУ И СВОЕМУ ВНУКУ за бабки. чиновника..Источник:https://censor.net/ru/n3229213
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05.11.2020 11:29 Відповісти
Венедиктову давно поря увольнять, хотя ее и назначать нельзя было.
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05.11.2020 11:31 Відповісти
Это ппц система. То есть преступник поделился с прокурором. Тот просто ниче не делает за большие деньги. Преступника отпускают. Причём это всегда и везде за редкими исключениями.
Эта система ни разу не "правоохранительная"
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05.11.2020 11:33 Відповісти
Піду на хліб намажу.
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05.11.2020 11:33 Відповісти
Зима на носу, а он весной обещал. Поэтому надо отпускать.
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05.11.2020 11:44 Відповісти
То й що ? Заплатив чоловік прокурору.В суддів же закрити дорожче коштує,та й небезпечніше.
ВАКС закрив справу проти чиновника Бердянської філії АМПУ: прокурор не подав обвинувачення - Цензор.НЕТ 6274
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05.11.2020 12:11 Відповісти
Это даже не Авгиевы конюшни! Это перенасыщенный серпентарий, готовый вырваться из-под контроля и сожрать любого, кто посягнет на их пространство! Дератизация тут бессильна...
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05.11.2020 12:52 Відповісти
 
 