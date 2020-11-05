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Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба

Попри результати виборів президента США, Україна продовжить розвивати партнерство з цією країною. У Києві впевнені, що підтримка Вашингтона збережеться за будь-якого президента.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо розвивати стратегічне партнерство. Будуть візити, будуть економічні контакти, будуть амбіційні проєкти. Ніщо не змінить підтримку США територіальної цілісності України і нашої боротьби з Російською Федерацією", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі
+5
И только бубочка нервно кусает ногти.

Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6687
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05.11.2020 11:30
+3
Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7265
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05.11.2020 11:42
+2
Представляю "визит" обосранной зешелупони до Байдена))))
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05.11.2020 11:44
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Украина будет развивать партнерство с США, кто бы не победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6779
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05.11.2020 11:26 Відповісти
Дуже патріотично. Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 240
Не ВР, не ВЛАДА, не СН, а саме - УКРАЇНА?
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05.11.2020 11:29 Відповісти
Україна при зеленському.
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05.11.2020 11:38 Відповісти
Читай вище. Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8674
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05.11.2020 11:41 Відповісти
Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7265
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05.11.2020 11:42 Відповісти
А ти ще більшими літерами написати можеш? Чи вас так у Трускавці вчили писати?
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05.11.2020 11:44 Відповісти
На свою картинку посмотри.
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05.11.2020 11:48 Відповісти
На цю? Не підгорай ти так! Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2398

Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4031
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05.11.2020 11:56 Відповісти
а хто клоунську владу вибрав, як не мудрий нарід?
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05.11.2020 11:40 Відповісти
... но на всякий случай отсвечивать не будем.
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05.11.2020 11:29 Відповісти
Он еще на должности? Ну-ну...
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05.11.2020 11:29 Відповісти
Министр иностранных дел просто блещет интеллектом)
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05.11.2020 11:30 Відповісти
И только бубочка нервно кусает ногти.

Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6687
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05.11.2020 11:30 Відповісти
В итоге, любой из проигравших (и возможно, победивший), будет срывать зло на Украине, за то что украинское досье повлияло на их планы.
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05.11.2020 11:31 Відповісти
Давай сначала...
Что было первым делишки или досье?
Не было бы делишек, не было бы и досье.
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05.11.2020 11:36 Відповісти
Так причины и следствия никто разбирать уже не будет. Украина виновата в бедах обоих кандидатов, и не поможет нашей власти классическое переобувание в прыжке. Нагнут что Трамп, что Байден, и не раз.
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05.11.2020 11:42 Відповісти
Начнём сначала.
Кто первый из них у нас наследил?
Кто первый использовал Украину в личных целях?
Папа должен был надрать жопу нерадивому сыночку, а не выгораживать его.
Тогда бы я ему поверил.
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05.11.2020 11:46 Відповісти
Я все это прекрасно понимаю, не мне это говори. Американцам по-барабану будут эти частности, папка регионалов или папка Байдана, зато им будет неприятно что не победил именно их кандидат, и когда по второму кругу начнёт раскручиваться украина-гейт, учитывая новую внутриполитическую и экономическую реальность в США, последствия будут вообще непредсказуемые.
И что самое обидное - Путина сюда никак не натянешь
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05.11.2020 11:51 Відповісти
Ты предлагаешь им улыбаться и обтирать пыль на их штиблетах?
Я не согласен.
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05.11.2020 11:54 Відповісти
Придёт Байден, там введут что то для снижения градуса черного насилия, т.е. толерастия усилится в разы, и на колени будут вставать везде, на официальных мероприятиях, в зале суда, стадионах. И Кулеба будет вставать, и ты, куда денешься, если это будет официальный церемониал. И молитесь, что не введут целование штиблетов чёрным.
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05.11.2020 12:39 Відповісти
Бенджамин Франклин друзяка Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 511
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05.11.2020 11:32 Відповісти
Украину в США поддерживают все, и республиканцы и демократы. Все, кроме Трампа.
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05.11.2020 11:35 Відповісти
Серьёзно? Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1430
Так это же всё меняет!
Картина маслом! Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5647
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05.11.2020 11:39 Відповісти
то что мы готовы РАЗВИВАТЬ - это понятно.
Буду ли ОНИ готовы с новым президентом?
На сколько я осведомлён,- у них и своих проблем хватает из за убиенных черномазых!
Собрали бы пару раз этих митингующих бездельников и в трюмы кораблей...
и в Африку что бы всех высадить там на берег к чертовой (негриной) матери...
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05.11.2020 11:40 Відповісти
Не забывайте никогда, Украина нужна им обоим, исключительно, для решения собственных задач.
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05.11.2020 11:43 Відповісти
Приват банк хочуть віджати, чи, що ? Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 135
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05.11.2020 11:46 Відповісти
Отыметь лично тебя.
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05.11.2020 11:47 Відповісти
Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5862 ти головне візьми бронежилет і одінь його собі на дупу, і ти будеш захищений.
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05.11.2020 11:54 Відповісти
Я одену.
А тебе - приятных ощущений. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7686
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05.11.2020 11:57 Відповісти
Сфоткай і пришли. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4290
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05.11.2020 11:58 Відповісти
Ты тоже. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2961
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05.11.2020 11:59 Відповісти
Мова йшла про тебе, я не боюся США на відміну від тебе. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9859

Гуляй сцикопіхота...
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05.11.2020 12:02 Відповісти
Речь шла именно про тебя.
Становись в позу.
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05.11.2020 12:10 Відповісти
сядь на пляшку і не бекай. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8248
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05.11.2020 12:15 Відповісти
Представляю "визит" обосранной зешелупони до Байдена))))
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05.11.2020 11:44 Відповісти
Це вже зє-інфекції не стосується.
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05.11.2020 11:47 Відповісти
Конечно будут развивать!
Трамп - друг *****.
Байден - друг украинских коррупционеров. Они, конечно сволочи, но свои.
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05.11.2020 12:11 Відповісти
как подставляли очко Америке так и будете всё ясно,кричите дальше про незалежну и суверену державу Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9851
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05.11.2020 12:31 Відповісти
Кацапский перверт сразу о своем, о *********.
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05.11.2020 12:40 Відповісти
 
 