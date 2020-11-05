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Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Попри результати виборів президента США, Україна продовжить розвивати партнерство з цією країною. У Києві впевнені, що підтримка Вашингтона збережеться за будь-якого президента.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо розвивати стратегічне партнерство. Будуть візити, будуть економічні контакти, будуть амбіційні проєкти. Ніщо не змінить підтримку США територіальної цілісності України і нашої боротьби з Російською Федерацією", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+5 18c49ed2
показати весь коментар05.11.2020 11:30
+3 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+2 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар05.11.2020 11:44
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Будь ласка, зачекайте...
Не ВР, не ВЛАДА, не СН, а саме - УКРАЇНА?
Что было первым делишки или досье?
Не было бы делишек, не было бы и досье.
Кто первый из них у нас наследил?
Кто первый использовал Украину в личных целях?
Папа должен был надрать жопу нерадивому сыночку, а не выгораживать его.
Тогда бы я ему поверил.
И что самое обидное - Путина сюда никак не натянешь
Я не согласен.
Так это же всё меняет!
Картина маслом!
Буду ли ОНИ готовы с новым президентом?
На сколько я осведомлён,- у них и своих проблем хватает из за убиенных черномазых!
Собрали бы пару раз этих митингующих бездельников и в трюмы кораблей...
и в Африку что бы всех высадить там на берег к чертовой (негриной) матери...
А тебе - приятных ощущений.
Гуляй сцикопіхота...
Становись в позу.
Трамп - друг *****.
Байден - друг украинских коррупционеров. Они, конечно сволочи, но свои.