Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі заявили, що пропозиція Києва про демілітаризацію ОРДЛО і передачу кордону розходиться з мінськими домовленостями.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план якось переданий російській стороні. Я цього просто не знаю", - сказав Пєсков.
Представник Кремля також зазначив, що пропозиція України про проведення виборів на окупованому Донбасі під час демілітаризації регіону і передачі кордону розходиться з мінськими домовленостей.
Пєсков додав при цьому, що зустріч "нормандської четвірки" заради самої зустрічі безглузда, результатом має стати щонайменше підбиття підсумків виконання "Мінська-2".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
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богоизбраннымальтернативно обделенным , еще полезных санкций и не спрашивать мнения потрепанного туалетного ершика и его полудохлуго старого мерина с вечно бухой махой захеровой
Но суть не в этом.
Минские были написаны и подписаны, чтобы трахать ими Роисю.
Но с приходом ЗЕ и Ко ими стали трахать Украину.
Так "косить" под туалетный ершик, - может только профессионал!
А если при этом и звуки издавать, - вообще фантастика!😆
когда-то, довольно давно уже, кто-то вот так же гениально прилепил Лаврову кличку "Унылая Лошадь". призываю расшарить "Туалетного Ёршика", чтобы и это погоняло стало уже нарицательным...
аффтар - я пацталом!
Но очень нравится, т.к. полностью отображает суть насекомого.
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Вы только что из очень-очень продолжительной комы вышли? ))))