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Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков

У Кремлі заявили, що пропозиція Києва про демілітаризацію ОРДЛО і передачу кордону розходиться з мінськими домовленостями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план якось переданий російській стороні. Я цього просто не знаю", - сказав Пєсков.

Представник Кремля також зазначив, що пропозиція України про проведення виборів на окупованому Донбасі під час демілітаризації регіону і передачі кордону розходиться з мінськими домовленостей.

Пєсков додав при цьому, що зустріч "нормандської четвірки" заради самої зустрічі безглузда, результатом має стати щонайменше підбиття підсумків виконання "Мінська-2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Також дивіться: Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками. КАРТА

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Топ коментарі
+42
канешна расходятся с руцкой трактовкой минских угод...
там жеж по версии писькова нет ничего кроме выборов и изменений в Конституции...
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05.11.2020 11:37
+26
Та кормите их и дальше кацапы упоротые.
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05.11.2020 11:38
+22
.............. пи пи пи пи пи..... когда уже закатают бетоном это дурдом то Кацапию?????
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05.11.2020 11:39
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Русь і росія розходиться з історією і правдою про них і що?
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05.11.2020 12:19 Відповісти
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 743
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05.11.2020 15:52 Відповісти
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9286
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05.11.2020 15:53 Відповісти
Нет так неь, Мы еще лет 10-20 можем подождать. А вы козломордые сидите дальше под санкциями и кормите *кормильцев* даунбаса. Самое интересное что в кремле начинается обострение именно перед зимой. Наверное подсчитывают сколько придется опять выделить денег на газ для даунбаситов и хватаются за головы. Очень им хочется чтобы Украина на себя взяла ети расходы. А газа даунбас потребляет побольше других регионов Украины.
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05.11.2020 12:21 Відповісти
Які домовленості з брехливими та мерзотними рашистами??? Ви є#анулись люди??? Рашисти ніколи не дотримувалися домовленостей.
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05.11.2020 12:22 Відповісти
Гнати ударними дронами та "точкою У" рашистів за парєбрік.... от й усі домовленості.
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05.11.2020 12:23 Відповісти
на расии точно глюконуло... и глюконуло конкретно... гнать надо кацапов с украинской территории...
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05.11.2020 12:32 Відповісти
прийде час і буде вам, падли, Карабах
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05.11.2020 12:33 Відповісти
Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями.А Минские соглашения,расходятся со здравым смыслом.Как быть? Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9875
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05.11.2020 12:35 Відповісти
Выкуси Кравчук. Что еще придумаешь?
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05.11.2020 12:36 Відповісти
Таке маленьке ОРДЛО, а годує таку велику і бідну москву, раз московити не бажають їх залишити. А даунбасята так і не зрозуміли, що вони є витратний матеріал для забезпечення хотелок вижившого з розуму ху@ла. Московити ніколи вони не відновалять імперію, вони відстали на сотні років від цивілізованного світу. Даунбас тільки прискорить смерть недоімперії і держави-терориста.
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05.11.2020 12:42 Відповісти
Да о чем с этими кацорылыми общаться? Пару лет напрячься в закупке беспилотников. И перевести все на фарш и чернозем.
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05.11.2020 12:44 Відповісти
Ёршик х..ла ))
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2755
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05.11.2020 12:45 Відповісти
Ага. Гетьман, ****... Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5660
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05.11.2020 13:30 Відповісти
Когда кремль что-то там заявляет по поводу ордло, сразу становится понятно, кто у нас "та сторона". И только упоротые наркоманы вещают в бреду про "повстанцев".
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05.11.2020 13:17 Відповісти
Другими словами, никакой демилитаризации и передачи границы под контроль Украины не будет? Значит, нужно выходить из минских соглашений.
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05.11.2020 13:30 Відповісти
просто докинуть полезных санкций, тем более санкционка через Беларусь уже не мотается, и раздавить этого червя раху-бляху!
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05.11.2020 14:10 Відповісти
Так воно і для нас не співпадає, бо куди поділось відведення москальського війська і техніки , де поділись заход українських партій, розформування російської міліції і російських адміністрацій на території ОРДІЛО ??? Чи в танках по околицях хай сидять ?Не звертаємо уваги ?
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05.11.2020 13:52 Відповісти
існування паРАШІ розходиться зі здоровим глуздом! І ШО???
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05.11.2020 14:02 Відповісти
Накинуть этим, богоизбранным альтернативно обделенным , еще полезных санкций и не спрашивать мнения потрепанного туалетного ершика и его полудохлуго старого мерина с вечно бухой махой захеровой
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05.11.2020 14:07 Відповісти
Що треба було довести!
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05.11.2020 14:10 Відповісти
Ну тогда содержите эту черную дыру до полного превращения в зомби пустырь. Еще лет пять и она и Украине не нужна будет (вопрос даже сейчас спорный),, а Раша превратит ее в место складирования отходов и мусора., людишки старшего возраста вымрут или будут таскаться там приведениями, а трудоспособные и молодые уедут на 80% в Сибирь и Москву,10% в Украину, а 10% еще куда дальше... ну знать такая сэ ля ви.
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05.11.2020 14:13 Відповісти
эта территория уже сейчас, кроме угрозы не несет Украине ничего.
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06.11.2020 00:07 Відповісти
Ги ги. А хтось очікував від кацапів чогось іншого?😊
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05.11.2020 14:32 Відповісти
Шалом, бандерівець!
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05.11.2020 20:16 Відповісти
Слава Україні! Живе Біларусь!
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05.11.2020 21:39 Відповісти
Таки да!
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10.11.2020 20:12 Відповісти
Найкращий вихід повна економічна блокада, і вся ці найомники самі звідти звалять, у РФ на носу удар від Байдена я ще можу поспорити що ця вся шушера там за наш рахунок фінансується
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05.11.2020 14:49 Відповісти
Кто то из здравомыслящих ожидал другого ответа? Может Зеленский оджидал...
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05.11.2020 16:00 Відповісти
А вот нифига. И граица, и вывод войск РФ четко прописаны в Минских.

Но суть не в этом.
Минские были написаны и подписаны, чтобы трахать ими Роисю.
Но с приходом ЗЕ и Ко ими стали трахать Украину.
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05.11.2020 16:10 Відповісти
глупые кацапские козлины серьезно считают, что минские соглашения нужны чтоб узаконить войну и оккупацию.
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05.11.2020 16:56 Відповісти
А шо там Леонід Макарович скажуть?
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05.11.2020 16:59 Відповісти
Із-за агресивної, нахабної , імперської позиції РФ, "План дій щодо Донбасу", це "місія нездійсненна...?!." Але потрібна і правильна, бо це може бути причиною закриття мертвонароджених Мінських угод і переходу до Будапештського меморандуму...???!.
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05.11.2020 17:26 Відповісти
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5740
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05.11.2020 17:56 Відповісти
Боже! Какая фактура морды лица!
Так "косить" под туалетный ершик, - может только профессионал!
А если при этом и звуки издавать, - вообще фантастика!😆
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05.11.2020 18:07 Відповісти
"косить" под туалетный ершик,это лайк господа чуть не уссался
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05.11.2020 18:28 Відповісти
браво! самый лучший ник-нэйм для Писькова - "Туалетный Ершик"
когда-то, довольно давно уже, кто-то вот так же гениально прилепил Лаврову кличку "Унылая Лошадь". призываю расшарить "Туалетного Ёршика", чтобы и это погоняло стало уже нарицательным...
аффтар - я пацталом!
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05.11.2020 19:36 Відповісти
Увы, "определение" не мое.
Но очень нравится, т.к. полностью отображает суть насекомого.
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05.11.2020 21:04 Відповісти
... призываю расшарить "Туалетного Ёршика", чтобы и это погоняло стало уже нарицательным...
--------------------------
Вы только что из очень-очень продолжительной комы вышли? ))))
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4926
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05.11.2020 21:13 Відповісти
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5110
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05.11.2020 18:46 Відповісти
не ищите правды. Ее нет.
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05.11.2020 19:07 Відповісти
от чого не можна цьому козлині вусатому сказати в лице: пішов *****, уйобище! його, *****, не спитали - що нам робити з лугандонією... тварюка піздопротивна...
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05.11.2020 19:08 Відповісти
на *** рашку
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05.11.2020 19:15 Відповісти
Де ж такий довгий знайти?
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05.11.2020 20:20 Відповісти
Нах этот Дамбасс нужен Украине, результаты последних выборов там после 7 лет войны видели? Или кому то очень надо добавить Украине 3 млн ватно- совковых голов с росийскими паспортами в кармане
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05.11.2020 20:01 Відповісти
значит надо усилить давление на *********! пока сам письков приползет просит мира на Донбассе
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05.11.2020 20:13 Відповісти
Вид тафарыща Навки , как будто сразу после 220 вольт !
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05.11.2020 20:33 Відповісти
Ну и рожа мерзкая Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1722
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05.11.2020 21:10 Відповісти
кремлю нужна федерализация -- нам она и нахер не нужна --- поэтому будем изображать переговоры . менять кучму на кравчука потом на ющенко - потом премьеров по очереди . у нас их штук 25 --- пока не сдохнет путин или рф -- других вариантов нет
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05.11.2020 21:28 Відповісти
если песков похож на туалетный ершик --- то пукин похож на ботоксный вантуз
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05.11.2020 21:39 Відповісти
Работа у него такая, строить из себя придурка, а платят не хило, так что это не просто дурак, это дурак за деньги.
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05.11.2020 22:36 Відповісти
И кравчук и ранее фокин, и ермак-козырь постоянно отступают и сдают все новые украинские территории, но путину нужна вся Украина, поэтому эта так наз. ткг и дальше должна продолжить дело предательства, ведь ещё есть куда отступать. А для не уважаемого кравчука, главное появляться на эфирах, не все же у скабеевой на рашке сидеть.
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06.11.2020 00:04 Відповісти
У КАЦАПІВ СВОЇ ЗАКОНИ ФІЗИКИ Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3195
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06.11.2020 00:12 Відповісти
та жріте ви своє ордло хоч доскону... нах воно нам оте ватне насєлєніє
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06.11.2020 01:14 Відповісти
что он постоянно на горшок хочет
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06.11.2020 04:29 Відповісти
Не,ну когда даже Майк Тайсон,людина далека вид политики, питае у пацакив на якомусь там форуми, коли вони заберуть свои сраки з Украини, то про що говорить?
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06.11.2020 05:34 Відповісти
ОН ТАК И ЗДОХНЕТ В ЛЖИВОМ НЕВЕДЕНИИ !!!
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06.11.2020 12:18 Відповісти
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