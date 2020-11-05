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Вимагати від працівників після виходу з лікарняного негативний тест на COVID-19 - протизаконно, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вимагати від працівників після виходу з лікарняного негативний тест на COVID-19 - протизаконно, - Ляшко

Вимоги роботодавців надавати негативний результат ПЛР-тесту для виходу з лікарняного суперечать законодавству.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Велика кількість керівників установ не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний, і вимагає негативний ПЛР-тест. Це суперечить чинному законодавству. Є три причини, щоб закрити лікарняний людині з COVID-19: минає 10 днів з першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні; 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР, при цьому три дні симптоми відсутні; отримання негативного тесту ПЛР", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня розпочнуть тестування на антиген для діагностики COVID-19, - Степанов

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Топ коментарі
+5
Штрафовать на улице за что угодно, например за не ношение маски,без суда, без свидетелей, так же противоречит законодательству.
Ну и что, сами же этим и нарушаете законодательство и Конституцию?
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05.11.2020 11:43
+3
Утибозимой. Он вспомнил о законах.
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05.11.2020 11:44
+3
А де наш гарант? Заткнули йому пельку маской?
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05.11.2020 11:53
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а требовать бесплатного лечения в больничке...противоречит Конституции???
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05.11.2020 11:39 Відповісти
Штучний інтелект виявляє асимптоматичних хворих на COVID-19 за кашлем, записаним із телефона
У випадку, якщо ця технологія справді виявиться настільки ефективною, це зможе істотно покращити практику ізоляції та самоізоляції інфікованих. До того ж значно швидше і з більш повним охопленням, ніж зараз. - https://texty.org.ua/fragments/102233/shtuchnyj-intelekt-vyyavlyaye-asymptomatychnyh-hvoryh-na-covid-19-za-kashlem-zapysanym-z-telefona/?src=main
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05.11.2020 11:42 Відповісти
Штрафовать на улице за что угодно, например за не ношение маски,без суда, без свидетелей, так же противоречит законодательству.
Ну и что, сами же этим и нарушаете законодательство и Конституцию?
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05.11.2020 11:43 Відповісти
Ну не знаю, во всем мире всех дючат и штрафы снимают, и все нормально
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05.11.2020 12:05 Відповісти
В Швеции не штрафуют за не ношение маски.
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05.11.2020 12:09 Відповісти
Ты дурак или просто болен !?
Ты цивилизованный мир, где действуют ПРАВА и Законы - не путай с Украиной !
Где коп выполняет план, а не защиту прав и соблюденние законов !
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05.11.2020 16:23 Відповісти
Утибозимой. Он вспомнил о законах.
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05.11.2020 11:44 Відповісти
Это инстинкт самосохранения, первичный инстинкт он в подкорке мозга...
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05.11.2020 11:52 Відповісти
А де наш гарант? Заткнули йому пельку маской?
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05.11.2020 11:53 Відповісти
шо то он мне напоминает его однофамильца с вилами...
- абы щось ляпнуть
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05.11.2020 11:53 Відповісти
Всех, кто требовал посадят в тюрьму?
Или у нас поощряется нарушение Законов Украины?
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05.11.2020 12:06 Відповісти
Я вот попросил у газовщиков 3 результата тестов (так как у них 30% вероятность), больше не приходят ))
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05.11.2020 12:07 Відповісти
Тест при выходе с больничного на работу ещё как-то понять можно.Но с меня требуют плр тест при выходе с больничного в отпуск.То есть я добываю больничный и на второй день ухожу в отпуск,не контактируя ни коим образом с коллегами,но тест ОБЯЗАН предоставить.Более того,меня сразу же предупредили,что при выходе с отпуска я тоже буду ОБЯЗАН сдать плр тест.Три тысячи гривень придется пожертвовать частным лабораториям.Сюрр какой-то.
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05.11.2020 12:33 Відповісти
Угу, когда тебя уволят будешь про закон голосить хахах, такое ощущение что чел с Луны свалился!!!
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05.11.2020 15:25 Відповісти
Какая норма применится при увольнении ?!
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05.11.2020 16:24 Відповісти
За то при не выходе на работу после окончания больничного - а он будет окончен и БЕЗ теста - УВОЛЬНЕНИЕ за прогул !
Так что - НУЖНО выходить БЕЗ теста, а в случае не допуска на работу - задокументировать этот факт вызвав полицию !
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05.11.2020 16:26 Відповісти
 
 