Вимагати від працівників після виходу з лікарняного негативний тест на COVID-19 - протизаконно, - Ляшко

Вимоги роботодавців надавати негативний результат ПЛР-тесту для виходу з лікарняного суперечать законодавству.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Велика кількість керівників установ не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний, і вимагає негативний ПЛР-тест. Це суперечить чинному законодавству. Є три причини, щоб закрити лікарняний людині з COVID-19: минає 10 днів з першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні; 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР, при цьому три дні симптоми відсутні; отримання негативного тесту ПЛР", - сказав він.

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