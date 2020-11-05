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Вимагати від працівників після виходу з лікарняного негативний тест на COVID-19 - протизаконно, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вимоги роботодавців надавати негативний результат ПЛР-тесту для виходу з лікарняного суперечать законодавству.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Велика кількість керівників установ не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний, і вимагає негативний ПЛР-тест. Це суперечить чинному законодавству. Є три причини, щоб закрити лікарняний людині з COVID-19: минає 10 днів з першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні; 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР, при цьому три дні симптоми відсутні; отримання негативного тесту ПЛР", - сказав він.
Топ коментарі
+5 Николай Влад
показати весь коментар05.11.2020 11:43
+3 Andy Sok
показати весь коментар05.11.2020 11:44
+3 Меркава
показати весь коментар05.11.2020 11:53
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Будь ласка, зачекайте...
У випадку, якщо ця технологія справді виявиться настільки ефективною, це зможе істотно покращити практику ізоляції та самоізоляції інфікованих. До того ж значно швидше і з більш повним охопленням, ніж зараз. - https://texty.org.ua/fragments/102233/shtuchnyj-intelekt-vyyavlyaye-asymptomatychnyh-hvoryh-na-covid-19-za-kashlem-zapysanym-z-telefona/?src=main
Ну и что, сами же этим и нарушаете законодательство и Конституцию?
Ты цивилизованный мир, где действуют ПРАВА и Законы - не путай с Украиной !
Где коп выполняет план, а не защиту прав и соблюденние законов !
- абы щось ляпнуть
Или у нас поощряется нарушение Законов Украины?
Так что - НУЖНО выходить БЕЗ теста, а в случае не допуска на работу - задокументировать этот факт вызвав полицию !