Рада розгляне закон про відновлення е-декларування наступного тижня через внесення Дубінським альтернативного законопроєкту

Народні депутати проголосували за те, щоб законопроєкт про відновлення е-декларування (№4304) розглянути на наступному пленарному тижні. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков на засіданні Ради повідомив, що був внесений альтернативний законопроєкт (№4304-1), щодо якого ще немає рішення комітету. Тому голосування відклали. Зазначимо, що автором альтернативного законопроєкту, внесення якого заблокувало розгляд питання про відновлення е-декларування, є "слуга народу" Олександр Дубінський.

Наступний пленарний тиждень має відбутися 17-20 листопада.

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"Я нагадую, що в понеділок майже всі депутатські фракції і групи досягли єдиної позиції щодо законопроєкту №4304 ... Підписались 126 народних депутатів, якщо я не помиляюся. Але з незрозумілих для мене причин вчора, після того як було розглянуто цей документ і була досягнута позиція, що він буде розглядатися в залі сьогодні, після того як профільний комітет його розглянув і запропонував ВР розглянути його за основу і в цілому, один з наших колег - Олександр Дубінський - вніс альтернативний законопроєкт №4304-1. Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закони, ми сьогодні не можемо розглянути цей законопроєкт, тому що немає висновку комітету ... ми зараз скоротимо терміни і розглянемо цей законопроєкт на наступному пленарному тижні", - сказав Разумков.

Тим часом, нардепи проголосували за скорочення термінів підготовки до другого читання законопроєктів №4304, 4304-1. "За" проголосували 292 нардепи.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.