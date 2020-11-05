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Новини Політика України
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ВР (7407) КС (886) електронне декларування (426)

Рада розгляне закон про відновлення е-декларування наступного тижня через внесення Дубінським альтернативного законопроєкту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада розгляне закон про відновлення е-декларування наступного тижня через внесення Дубінським альтернативного законопроєкту

Народні депутати проголосували за те, щоб законопроєкт про відновлення е-декларування (№4304) розглянути на наступному пленарному тижні. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков на засіданні Ради повідомив, що був внесений альтернативний законопроєкт (№4304-1), щодо якого ще немає рішення комітету. Тому голосування відклали. Зазначимо, що автором альтернативного законопроєкту, внесення якого заблокувало розгляд питання про відновлення е-декларування, є "слуга народу" Олександр Дубінський.

Наступний пленарний тиждень має відбутися 17-20 листопада.

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"Я нагадую, що в понеділок майже всі депутатські фракції і групи досягли єдиної позиції щодо законопроєкту №4304 ... Підписались 126 народних депутатів, якщо я не помиляюся. Але з незрозумілих для мене причин вчора, після того як було розглянуто цей документ і була досягнута позиція, що він буде розглядатися в залі сьогодні, після того як профільний комітет його розглянув і запропонував ВР розглянути його за основу і в цілому, один з наших колег - Олександр Дубінський - вніс альтернативний законопроєкт №4304-1. Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закони, ми сьогодні не можемо розглянути цей законопроєкт, тому що немає висновку комітету ... ми зараз скоротимо терміни і розглянемо цей законопроєкт на наступному пленарному тижні", - сказав Разумков.

Тим часом, нардепи проголосували за скорочення термінів підготовки до другого читання законопроєктів №4304, 4304-1. "За" проголосували 292 нардепи.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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Топ коментарі
+10
Статья не про это, а про то, что Дубинский внес свой вариант чтобы заблокировать принятие нового закона, а пом еще ОПЗЖ внесет свой вариант....Это старый трюк для блокировки законопроектов!
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05.11.2020 11:57
+6
шоб потім КС знову заборонив ...
так і будемо бігати по колу ?
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05.11.2020 11:41
+5
СЕРВЕРА с ДЕКЛАРАЦИЯМИ ВОТ-ВОТ УНИЧТОЖАТПоймите, что происходит. Коррупционеры вынуждены были (по закону) заполнять электронные декларации. Эти декларации хранятся на серверах ( на специальных компьютерах). Фирма "Алтаюр", которой принадлежат сервера, - частная фирма. Разумеется, у этой фирмы есть хозяин. А у хозяина есть жена, которая работает... где она работает, как вы думаете? Правильно, в Конституционном суде она работает!!!!! А кем она там работает? Разумеется, консультантом (чтобы вы знали: консультантом нанимают того, кому хотят платить ежемесячную взятку в форме зарплаты)...
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05.11.2020 11:56
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шоб потім КС знову заборонив ...
так і будемо бігати по колу ?
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05.11.2020 11:41 Відповісти
Статья не про это, а про то, что Дубинский внес свой вариант чтобы заблокировать принятие нового закона, а пом еще ОПЗЖ внесет свой вариант....Это старый трюк для блокировки законопроектов!
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05.11.2020 11:57 Відповісти
Зелегниды 🤢🤡🐲👿👹. Каломою , Ахметке ,Пинчуку и путлеру нужна дешевая рабсила ! «Слуги «
плюют на вас 73% лохторлат ! ПРО БЕЗВИЗ ЗАБУДЬ ТЕ ! 😜
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05.11.2020 13:53 Відповісти
Дима продался с потрохами.
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05.11.2020 11:44 Відповісти
разогнать и закопать самое то, что доктор прописал.
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05.11.2020 11:49 Відповісти
СЕРВЕРА с ДЕКЛАРАЦИЯМИ ВОТ-ВОТ УНИЧТОЖАТПоймите, что происходит. Коррупционеры вынуждены были (по закону) заполнять электронные декларации. Эти декларации хранятся на серверах ( на специальных компьютерах). Фирма "Алтаюр", которой принадлежат сервера, - частная фирма. Разумеется, у этой фирмы есть хозяин. А у хозяина есть жена, которая работает... где она работает, как вы думаете? Правильно, в Конституционном суде она работает!!!!! А кем она там работает? Разумеется, консультантом (чтобы вы знали: консультантом нанимают того, кому хотят платить ежемесячную взятку в форме зарплаты)...
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05.11.2020 11:56 Відповісти
Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта - Цензор.НЕТ 2290
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05.11.2020 12:11 Відповісти
Рада розгляне закон про відновлення е-декларування наступного тижня через внесення Дубінським альтернативного законопроєкту - Цензор.НЕТ 6673
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05.11.2020 12:21 Відповісти
Для этого есть СБУ , которое должно проверять всех имеющих доступ к таким объектам и гос. тайне, но черту Бакланову 100% шестерке 🤢🤡нужно внедрить своих рашистских кротов , договорняк в Омане уже оплачен
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05.11.2020 13:57 Відповісти
а вообще КАКАЯ СВОЛОЧЬ ЕГО ОТМЕНИЛА ?
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05.11.2020 11:58 Відповісти
Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта - Цензор.НЕТ 4248

Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта - Цензор.НЕТ 8106
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05.11.2020 12:10 Відповісти
Чому тут не сказано про законопроект від ЄС, котрий пропонує розгляд за один день і негайне відновлення декларування?
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05.11.2020 12:29 Відповісти
народ розуміє так, ще не всі уроди з товстими гаманцями владнали справи зі зникненням своїх "убогих" декларацій. а тим часом у парламенті одні вирішують особисті питання, другі традиційно жують соплі і нарешті треті, такі як жопа коломши у парламенті тяжко працюють і заробляють на нові автомобілі.
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05.11.2020 12:30 Відповісти
Дайте им ещё 100 днейбл...
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05.11.2020 12:31 Відповісти
Ну Вы же умный человек, кто же им даст ? Зелемразь проталкивает свой о роспуске КС, Чтобы поменять конституцию и впарить Украине бандитов- головорезов *****
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05.11.2020 14:00 Відповісти
Потом ОПЗЖ внесет еще один законопроект. Потом 10000 поправок. После того как разоблачили Дубинского он пустился во всё тяжкое, крышу снесло уже нечего притворятся своим среди чужих.
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05.11.2020 16:06 Відповісти
 
 