МОЗ пропонує запровадити додатковий показник для "червоної" зони і нові карантинні обмеження
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МОЗ пропонує запровадити новий показник для "червоної" зони карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу головний санлікар України Віктор Ляшко.
За його словами, МОЗ пропонуватиме встановити певні обмеження в "червоній" зоні карантину. В Україні раніше обговорювали посилення карантину, а перелік обмежень визначали центральна і місцева влада.
"Сьогодні ми пропонуємо запровадити додатковий показник: якщо, окрім 320 на 100 тисяч населення захворюваність перевищує і територія переходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки, і на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх відсотків протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти вибирати з цього переліку протиепідемічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік, оскільки збільшення кількості позитивних тестів, виявлених випадків серед усіх протестованих свідчить про активний епідпроцес, і там потрібні рішучі заходи для стримування подальшого поширення", - заявив він.
За його словами, зараз в Україні цей показник становить 19%. При цьому, є регіони, де такий показник становить 42%.
У "червоній" зоні пропонують дозволити роботу магазинів із 7:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була не більше одного на 20 м кв.
Заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, басейнів.
Запровадити час для обслуговування літніх людей - з 10:00 до 12:00 (це рекомендація, за словами Ляшка, і вона не забороняє літнім людям відвідувати установи і в інший час).
Дозволити роботу дитсадків і початкової школи (1-4 класи). З 5 класу відправляти на дистанційне навчання.
Будь ласка, зачекайте...
А народ предлагает зашить поганый рот этому клоуну Ляшку и вору Степанову, что бы не рассказывали чушь населению.
На 73% зебілів можна не звертати уваги, ніякий майдан вони не підуть робити.
Ці хіба що можуть під себе ходити.
Гениально!
Я такое в пенсионном фонде Херсона видел - никого не пускают, дождь, человек пятьдесят под крыльцо забилось вплотную, как в маршрутке - шик!