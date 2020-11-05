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МОЗ пропонує запровадити додатковий показник для "червоної" зони і нові карантинні обмеження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ пропонує запровадити додатковий показник для "червоної" зони і нові карантинні обмеження

МОЗ пропонує запровадити новий показник для "червоної" зони карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ пропонуватиме встановити певні обмеження в "червоній" зоні карантину. В Україні раніше обговорювали посилення карантину, а перелік обмежень визначали центральна і місцева влада.

"Сьогодні ми пропонуємо запровадити додатковий показник: якщо, окрім 320 на 100 тисяч населення захворюваність перевищує і територія переходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки, і на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх відсотків протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти вибирати з цього переліку протиепідемічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік, оскільки збільшення кількості позитивних тестів, виявлених випадків серед усіх протестованих свідчить про активний епідпроцес, і там потрібні рішучі заходи для стримування подальшого поширення", - заявив він.

За його словами, зараз в Україні цей показник становить 19%. При цьому, є регіони, де такий показник становить 42%.

У "червоній" зоні пропонують дозволити роботу магазинів із 7:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була не більше одного на 20 м кв.

Також читайте: Вимагати від працівників після виходу з лікарняного негативний тест на COVID-19 - протизаконно, - Ляшко

Заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, басейнів.

Запровадити час для обслуговування літніх людей - з 10:00 до 12:00 (це рекомендація, за словами Ляшка, і вона не забороняє літнім людям відвідувати установи і в інший час).

Дозволити роботу дитсадків і початкової школи (1-4 класи). З 5 класу відправляти на дистанційне навчання.

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Топ коментарі
+8
Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения...

А народ предлагает зашить поганый рот этому клоуну Ляшку и вору Степанову, что бы не рассказывали чушь населению.
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05.11.2020 11:46
+6
Что-то эти два полупокера Ляшка и Степашка раскукарекались сильно. Наверное ковидная мафия крепко яйца в тиски зажала.
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05.11.2020 11:54
+6
чтобы количество посетителей было не больше одного на 20 м кв. - а остальные пусть толпятся на крыльце.

Гениально!

Я такое в пенсионном фонде Херсона видел - никого не пускают, дождь, человек пятьдесят под крыльцо забилось вплотную, как в маршрутке - шик!
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05.11.2020 12:14
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Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения...

А народ предлагает зашить поганый рот этому клоуну Ляшку и вору Степанову, что бы не рассказывали чушь населению.
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05.11.2020 11:46 Відповісти
БП близенько ? ....
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05.11.2020 11:48 Відповісти
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Карантині обмеження потрібні.
На 73% зебілів можна не звертати уваги, ніякий майдан вони не підуть робити.
Ці хіба що можуть під себе ходити.
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05.11.2020 11:51 Відповісти
Объявить локдаун и финансово поддержать нуждающихся. Это единственный выход. Да, и еще строго наказывать за нарушение режима. Я скептически относилась к этой болячке, пока не умерла подруга и еще несколько знакомых.
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05.11.2020 11:52 Відповісти
аналогично, пока не потерял родного человека
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05.11.2020 12:45 Відповісти
Что-то эти два полупокера Ляшка и Степашка раскукарекались сильно. Наверное ковидная мафия крепко яйца в тиски зажала.
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05.11.2020 11:54 Відповісти
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арестовывать безмасочников на 10 суток общественных работ! .
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05.11.2020 12:12 Відповісти
Размечтался. Не хворай!
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05.11.2020 12:15 Відповісти
благодарю. постараюсь...
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05.11.2020 12:18 Відповісти
чтобы количество посетителей было не больше одного на 20 м кв. - а остальные пусть толпятся на крыльце.

Гениально!

Я такое в пенсионном фонде Херсона видел - никого не пускают, дождь, человек пятьдесят под крыльцо забилось вплотную, как в маршрутке - шик!
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05.11.2020 12:14 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
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05.11.2020 12:25 Відповісти
Сейчас болею ковидом в лёгкой форме с переходом в среднюю. Линяю на денежку: КТ, анализы, общий и д димер. Лекарства. Плюс не зарабатываю, а за больничный заплатят мизер Сделал выводы: Лучше сидеть здоровым на карантине, чем больным на самоизоляции...
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05.11.2020 12:26 Відповісти
Перехворів ковідкою літом - іді накуй із карантином! І то хутко!
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05.11.2020 12:56 Відповісти
все кто хочет здоровым сидеть на карантине - могут сидеть и не ****..ть других, сиди, кто тебе мешал?
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05.11.2020 13:05 Відповісти
Так сама прості господи, ВОЗ признала що локдаун не треба вводить і тд ... Но сцикуни політикани і далі трусяться за свою шкурку і далі толдочать про чуму 21 сторіччя: то не у нас в "європах" є отлічний шанс присісти ... Даю підказку - наступне "покоління" політиків зробить собі карєру на трибунал за цю боротьбу із вірусом ...
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05.11.2020 13:22 Відповісти
выздоравливайте!.. а деньги наживное...
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05.11.2020 13:21 Відповісти
Если не хотите остаться без средств к существованию - посылайте нах всех кто предлагает вам сделать тест
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05.11.2020 13:04 Відповісти
Ви падлюки, спочатку відмініть всі дебільні "рехформи" "доктор смерть"!
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05.11.2020 15:01 Відповісти
 
 