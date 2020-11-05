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Новини За кордоном
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Лукашенко про закриття кордонів Білорусі: "Ніякої політики тут немає, це тимчасове рішення"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про закриття кордонів Білорусі: "Ніякої політики тут немає, це тимчасове рішення"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що закриття кордонів РБ це не політичне рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми не могли залишати наші кордони для в'їзду в країну відкритими. Тим більше що пік у нас в Білорусі не подолано. Ніякої політики тут немає. Рішення серйозне, має обмежувальний характер. І це тимчасове рішення", - зазначив Лукашенко.

За словами "президента", який захопив владу в Білорусі, епідемічна ситуація в світі на сьогоднішній день розвивається за одним із найбільш негативних сценаріїв.

"Я маю на увазі не рекордні цифри захворюваності в більшості європейських держав. І навіть не повний локдаун в деяких країнах. Очевидно, що шкоди економікам буде завдано непоправної і, можливо, як вже багато фахівців говорять, непоправної. Але зараз думати треба не про нього", - додав Лукашенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь закриває кордон через коронавірус.

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Топ коментарі
+3
режим - ГУЛаг

Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
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05.11.2020 11:50
+1
Ага🤦😂
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05.11.2020 11:55
+1
" Никакой политики здесь нет..."
Да нет. Это страх от расплаты за злодеяния и шизо психопатия перепуганного идиота...
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05.11.2020 12:07
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режим - ГУЛаг

Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
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05.11.2020 11:50 Відповісти
Ага🤦😂
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05.11.2020 11:55 Відповісти
та не юли...все ясно и так...кругом коронавирус, а раша - братья навек
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05.11.2020 11:56 Відповісти
А шо такое? Тракторист уже поверил в вирус???? Ай, айяй ....быстро.
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05.11.2020 11:58 Відповісти
" Никакой политики здесь нет..."
Да нет. Это страх от расплаты за злодеяния и шизо психопатия перепуганного идиота...
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05.11.2020 12:07 Відповісти
"который тут временный? а ну ка слазь! кончилось твоё время!" (С) )
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05.11.2020 12:09 Відповісти
БЕЛлаг
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05.11.2020 12:14 Відповісти
Нет ничего более постоянного чем временное...
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05.11.2020 12:16 Відповісти
Так в Беларуси же нет короны? Лукашенко сам говорил.
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05.11.2020 12:49 Відповісти
Все,сдулась булочка с разынкамi..дрова в бане закончились,водку выпил...
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05.11.2020 12:49 Відповісти
А как же твое "никакого коронавируса тут нет"?
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05.11.2020 13:27 Відповісти
 
 