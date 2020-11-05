Лукашенко про закриття кордонів Білорусі: "Ніякої політики тут немає, це тимчасове рішення"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що закриття кордонів РБ це не політичне рішення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Ми не могли залишати наші кордони для в'їзду в країну відкритими. Тим більше що пік у нас в Білорусі не подолано. Ніякої політики тут немає. Рішення серйозне, має обмежувальний характер. І це тимчасове рішення", - зазначив Лукашенко.
За словами "президента", який захопив владу в Білорусі, епідемічна ситуація в світі на сьогоднішній день розвивається за одним із найбільш негативних сценаріїв.
"Я маю на увазі не рекордні цифри захворюваності в більшості європейських держав. І навіть не повний локдаун в деяких країнах. Очевидно, що шкоди економікам буде завдано непоправної і, можливо, як вже багато фахівців говорять, непоправної. Але зараз думати треба не про нього", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь закриває кордон через коронавірус.
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Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
Да нет. Это страх от расплаты за злодеяния и шизо психопатия перепуганного идиота...