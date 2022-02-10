Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві від сьогодні посилять контроль за дотриманням карантину на станції "Вокзальній", "Чернігівській", "Лісовій", "Лівобережній", а також на пересадкових вузлах, де великий пасажиропотік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сайту "Сегодня" повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.
За її словами, важливо, щоб пасажири правильно носили маски.
"Також потрібно працювати з пасажирами, які принципово не хочуть носити маску в метро, навіть після попереджень від працівників підземки", - уточнює Наталія Макогон.
Громадян, які не дотримуються правил - буде затримувати Муніципальна охорона.
Зазначимо, що посилений контроль на усьому громадському транспорті столиці, в тому числі, і в метрополітені.
Будь ласка, зачекайте...
А лучше на виду у прохожих пассажиров... .
вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - empty)
Просто совок настолько угробил и унизил всех шо процитирую попа: На Западе все сделано для людей, а тут - шобы унизить(или против людей).
Никто не имеет права огр. ... да, прав граждан и "свободы"(ах оставьте) ихней - без ЧС и т.д.
то есть мусорва которая на территории на которой не введена ЧС - идет лесом, тупо по извлеченному из кармана "витягу из К-ции"(правда если кто-то кацап и на России - отправляется на бутылку, а листок тут же засовывает в глотку себе)
А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут
І лупитимуть їх макогоном.
.....
Якийсь закон регулює діяльність цих привладних тітушок?
Правопорядком має займатися поліція!