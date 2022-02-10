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Новини Київські новини
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Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон

У Києві від сьогодні посилять контроль за дотриманням карантину на станції "Вокзальній", "Чернігівській", "Лісовій", "Лівобережній", а також на пересадкових вузлах, де великий пасажиропотік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сайту "Сегодня" повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, важливо, щоб пасажири правильно носили маски.

"Також потрібно працювати з пасажирами, які принципово не хочуть носити маску в метро, ​​навіть після попереджень від працівників підземки", - уточнює Наталія Макогон.

Громадян, які не дотримуються правил - буде затримувати Муніципальна охорона.

Зазначимо, що посилений контроль на усьому громадському транспорті столиці, в тому числі, і в метрополітені.

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Топ коментарі
+7
НКВ-дизм!
вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 4671 empty)
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05.11.2020 12:03
+4
А можно задержать тех кто полностью провалил подготовку к осенне-зимнему сезону обострения коронавируса? Тех кто вместо восстановления в больницах кислородных систем профукал деньги из фонда Covid на авто мусорам, увеличения зарплат чиновникам-казнокрадам и т.д.?
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05.11.2020 12:03
+3
Один вопрос, а почему только на 4 станциях метро будут задерживать нарушителей?
А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 1331
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05.11.2020 12:04
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Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана... И обязательно расстреливать. Это сильно поможет в борьбе с вирусом Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 983
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05.11.2020 12:03 Відповісти
Ну так-то в Китае так и поступали с нарушителями , и никакой второй волны нет ....
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05.11.2020 12:09 Відповісти
ЗАДЕРЖИВАТЬ И ЛУПИТЬ ДУБИНКОЙ по заднице в станционных каталажках.
А лучше на виду у прохожих пассажиров... Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 427 .
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05.11.2020 12:03 Відповісти
Муниципальная охрана - не имеет никакого права задерживать людей.
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05.11.2020 15:49 Відповісти
НКВ-дизм!
вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 4671 empty)
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05.11.2020 12:03 Відповісти
Все правильно, нигде не прописано что семьи должны тратить свои деньги на маски! Одни трусы на 5 лет есть а масок нет. Так что эти патрули идут лесом при большом желании!
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05.11.2020 12:05 Відповісти
Ну и вопрос - все ли будут потом с годик-два бегать по судам, тряся конституцией?
Просто совок настолько угробил и унизил всех шо процитирую попа: На Западе все сделано для людей, а тут - шобы унизить(или против людей).
Никто не имеет права огр. ... да, прав граждан и "свободы"(ах оставьте) ихней - без ЧС и т.д.
то есть мусорва которая на территории на которой не введена ЧС - идет лесом, тупо по извлеченному из кармана "витягу из К-ции"(правда если кто-то кацап и на России - отправляется на бутылку, а листок тут же засовывает в глотку себе)
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05.11.2020 12:12 Відповісти
А можно задержать тех кто полностью провалил подготовку к осенне-зимнему сезону обострения коронавируса? Тех кто вместо восстановления в больницах кислородных систем профукал деньги из фонда Covid на авто мусорам, увеличения зарплат чиновникам-казнокрадам и т.д.?
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05.11.2020 12:03 Відповісти
Один вопрос, а почему только на 4 станциях метро будут задерживать нарушителей?
А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 1331
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05.11.2020 12:04 Відповісти
" Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон"
І лупитимуть їх макогоном.
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05.11.2020 12:04 Відповісти
Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 3557
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05.11.2020 12:07 Відповісти
Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 3176

.....
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05.11.2020 12:13 Відповісти
Неужели дело только в ношении масок в стране, где больше миллиарда населения?
Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон - Цензор.НЕТ 883
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05.11.2020 12:26 Відповісти
Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон - Цензор.НЕТ 3386
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05.11.2020 12:27 Відповісти
Що таке мун.варта?!
Якийсь закон регулює діяльність цих привладних тітушок?
Правопорядком має займатися поліція!
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05.11.2020 12:34 Відповісти
это очень хорошо - еще бы прошлись по оптовому рынку на троещине
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05.11.2020 12:40 Відповісти
"еще бы прошлись по оптовому рынку" - не пойдут. Их там просто будут бить. Вы еще предложите маршрутки в час пик проверять - вот где смеху будет.
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05.11.2020 15:52 Відповісти
ну народ у нас инфантильный))) ЗЕ уже чудит так, шо янык и не мечтал))) но стадо даже не мычит
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05.11.2020 13:00 Відповісти
 
 