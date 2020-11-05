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Новини Політика України
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Угорщина (464) Кулеба Дмитро (1721)

Епізод із втручанням Угорщини у виборчий процес в Україні потрібно залишити в минулому. Емоції вщухнуть, і ми повернемося до діалогу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Епізод із втручанням Угорщини у виборчий процес в Україні потрібно залишити в минулому. Емоції вщухнуть, і ми повернемося до діалогу, - Кулеба

Епізод з втручанням Угорщини у виборчий процес в Україні необхідно залишити в минулому і повернутися до предметної розмови з усіх питань порядку денного відносин двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в четвер.

"Я за конструктив, за позитив, але якщо хтось із партнерів перетинає червону лінію, він відразу отримуватиме від нас дуже сильний стусан, який виштовхне його назад за червону лінію і змусить її поважати. Я думаю, що ми маємо залишити в минулому цей епізод із втручанням у виборчий процес в Україні", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна діяла жорстко, тому що йдеться про принципове питання. "Угорщина зробила свій крок, ми зробили крок у відповідь. Ми діяли жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Я сподіваюся, що цей епізод залишиться в минулому, емоції вщухнуть, і ми повернемося з угорськими партнерами до предметної розмови з усіх питань порядку дня, яких багато між Україною та Угорщиною", - пояснив Кулеба.

Читайте також: Кулеба розповів ЄС і НАТО про втручання Угорщини в місцеві вибори в Україні

Як повідомлялося, Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих у країні місцевих виборах.

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Топ коментарі
+13
краще ми оставім в прошлом кулєбу
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05.11.2020 12:11
+10
Ну если мы это оставим в прошлом и закроем глаза, значит в следующий раз ждем в закарпатье ВНР.
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05.11.2020 12:18
+6
Цей Кулєба ні риба ні м'ясо.
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05.11.2020 12:13
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краще ми оставім в прошлом кулєбу
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05.11.2020 12:11 Відповісти
Цей Кулєба ні риба ні м'ясо.
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05.11.2020 12:13 Відповісти
Кулєба на фото-« а ну смикни за палець!»
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05.11.2020 12:15 Відповісти
правильно!
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05.11.2020 12:16 Відповісти
Невірно!
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05.11.2020 12:18 Відповісти
чому?
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05.11.2020 12:23 Відповісти
Що?
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05.11.2020 12:35 Відповісти
чому не вірно?
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05.11.2020 12:45 Відповісти
Ну если мы это оставим в прошлом и закроем глаза, значит в следующий раз ждем в закарпатье ВНР.
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05.11.2020 12:18 Відповісти
блокировка прорашистскими венгерскими ******** и всериятами деятельности комисии Украина -НАТО это не пинок.а постоянное венгерское "по и,,льнику " украинской власти и кулебам
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05.11.2020 12:20 Відповісти
Оце то "захистив". Хто ще бажає витерти ноги об Україну?
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05.11.2020 12:21 Відповісти
Тоже считаю такие действия идиотскими, не реагирование приведет к новым и более масштабным шалостям не только Венгрии, у нас еще и Румыния лезит в юге Одесской области, Польша в Львовской, про кацапов только затяганый алгоголем и наркотой не знает. Нельзя такое оставлять без внимания, реакция должна быть мгновенной.
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05.11.2020 12:57 Відповісти
что значит в прошлом?эти мадяры в конец обнаглели-их нужно поставить на место-пока они на голову окончательно не залезли-
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05.11.2020 12:32 Відповісти
А может сценарий-"Венгрия получает по шее,волнуется,а потом эмоции улягутся" более применим к Государству,у которого есть хоть какие то руководящие органы?
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05.11.2020 12:33 Відповісти
Хамелеон-терпіла.
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05.11.2020 12:35 Відповісти
Представители Украины боятся лишний раз поднять голос, чтобы защитить себя, и у себя дома. Из года в год, от власти к власти.
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05.11.2020 12:41 Відповісти
Не можна мстить! Повинні ми любити. Всіх підара$ів, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці. (c) Лесь Подерв'янський Гамлєт

p.s - кулеба - ідіот: тобі в харю плюнули, а ти пропонуєш втертися...
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05.11.2020 12:43 Відповісти
В прошлом, т.е. безнаказанным.
Где гарантии, что на следующих выборах ... и не только венгры.
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05.11.2020 12:57 Відповісти
панять и прастить...
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05.11.2020 13:02 Відповісти
Кулеба , твое мнение никчемное ! Венграм это еще не раз припомнят ...
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05.11.2020 13:05 Відповісти
Десь я таке вже чув... Наче якась бородата бабця торік (здається) казала, що загиблих не вернеш, пройдуть роки і пролита кров забудеться, а жити якось треба бо сусіди, а ще й грошей дадуть... Нє?
Чи може то мені одному таке "наснилося"?
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05.11.2020 13:29 Відповісти
А чьи эмоции должны утихнуть?
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05.11.2020 14:21 Відповісти
В общем в переводе с кулебовского на нормальный - сглотнули, кто там следующий?
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05.11.2020 15:06 Відповісти
Бесхребетные гниды...
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05.11.2020 17:03 Відповісти
 
 