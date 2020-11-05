Епізод із втручанням Угорщини у виборчий процес в Україні потрібно залишити в минулому. Емоції вщухнуть, і ми повернемося до діалогу, - Кулеба

Епізод з втручанням Угорщини у виборчий процес в Україні необхідно залишити в минулому і повернутися до предметної розмови з усіх питань порядку денного відносин двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в четвер.

"Я за конструктив, за позитив, але якщо хтось із партнерів перетинає червону лінію, він відразу отримуватиме від нас дуже сильний стусан, який виштовхне його назад за червону лінію і змусить її поважати. Я думаю, що ми маємо залишити в минулому цей епізод із втручанням у виборчий процес в Україні", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна діяла жорстко, тому що йдеться про принципове питання. "Угорщина зробила свій крок, ми зробили крок у відповідь. Ми діяли жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Я сподіваюся, що цей епізод залишиться в минулому, емоції вщухнуть, і ми повернемося з угорськими партнерами до предметної розмови з усіх питань порядку дня, яких багато між Україною та Угорщиною", - пояснив Кулеба.

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Як повідомлялося, Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих у країні місцевих виборах.