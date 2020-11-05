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Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021". ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до президента, спікера Ради і прем'єр-міністра щодо необхідності перегляду проєкту ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та вилучення з нього дискримінаційної норми, яка визначає розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, в обсязі 1000 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Венедіктова зазначила, що ухвалення Закону в такій редакції фактично знівелює анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, що підтвердили свою кваліфікацію та доброчесність, а також поставить під загрозу належне функціонування прокуратури як інституції в цілому, взаємовідносини з міжнародними партнерами, що призведе до зриву реформи прокуратури.

"З незрозумілих причин прожитковий мінімум, який застосовуватиметься для визначення посадового окладу прокурора, передбачений у розмірі 1000 грн, що є більш ніж у двічі нижчим порівняно не лише з працівниками інших державних органів (2102 грн), а й усіма працездатними особами", - йдеться в повідомленні.

Венедіктова зазначила, що проєкт суперечить положенням Конституції України, зокрема статей 22, 24, 64, щодо заборони при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, встановлення привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками.

"Така дискримінація у питанні оплати праці штучно понижує статус прокуратури як конституційного органу, прокурора порівняно з іншими учасниками кримінального провадження, що, очевидно, впливатиме на його мотивацію, зводячи нанівець суть реформи органів прокуратури", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

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Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 01
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 02
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 03
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 04
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 05
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 06
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 07
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 08
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 09
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 10
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 11
Венедіктова звернулася до Зеленського через дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021 12

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Топ коментарі
+47
все їм сиротам мало(
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05.11.2020 12:15
+31
Прокурором еще и зарплату платят?!?
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05.11.2020 12:16
+27
Ця жаба якась просто патологічна клєптоманка!
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05.11.2020 12:16
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Маємо приклад класичної хуцпи: ...наср*ати в натовпі та обурюватися з цього приводу більше за всіх...
Хто прочитав цей документ, там, бува, нема наприкінці чогось на кшталт: ...якщо не виконаєте нашу вимогу, то ми будемо змушені брати хабарі !!! Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 8147
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05.11.2020 13:13 Відповісти
Потрох на воле,ахметка на воле,кола на воле,даже мелкая сошка взяточница лазарева на воле,а прокуроры требуют высокую зарплату потому что они прокуроры.
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05.11.2020 13:17 Відповісти
Чому зелю не згадав, він сьогодні кришує все? А також Зе команду, що розікрала бюджет так що януковоч дивується! Типу - а так можно було?
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05.11.2020 13:25 Відповісти
Вы под Потрохом кукловода Беню подразумеваете? Тогда добавляйте - пейсатый Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 3348
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05.11.2020 18:48 Відповісти
Только не нужно придуряться,всё вы прекрасно поняли.
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05.11.2020 19:45 Відповісти
Вас зелёных хер поймёшь Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 2080, у вас сикелёв головного мозга Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 2941
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05.11.2020 20:44 Відповісти
Хатинка зубажілого, природоохоронного прокурора..
Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 7729
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05.11.2020 13:23 Відповісти
Не возьму себе в толк почему все так рвутся в прокуроры - самый дискриминируемый государственный орган.
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05.11.2020 13:26 Відповісти
А у прокурворов желудок не такого размера, как у слесаря? Или у них по два желудка и по четыре жёпы?
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05.11.2020 13:36 Відповісти
"Такая дискриминация в вопросе оплаты труда искусственно снижает статус прокуратуры как конституционного органа, прокурора по сравнению с другими участниками уголовного производства, что, очевидно, будет влиять на его мотивацию, сводя на нет суть реформы органов прокуратуры", - подытожили в Офисе Генпрокурора.
Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 9173

Та ну! Если исходить из результатов их работы, то они и 1000 не работали.
Какая прокуратура?! Не знаю я никакой прокуратуры. (с)
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05.11.2020 13:47 Відповісти
А не разорвет цю лярву
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05.11.2020 13:59 Відповісти
Тю, вони ще й зарплату отримують.
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05.11.2020 14:01 Відповісти
Я бы, на месте начальственного лица, ей бы ответил словами ее мужа, который когда-то сказал моему знакомому прокурору, когда он пожаловался на недостаток денег (речь шла о компенсации бензина для личной машины, задействованной на службе) - "Продай почку".
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05.11.2020 14:37 Відповісти
По справедливости прокуроры должны платить государству, а не оно им.
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05.11.2020 15:17 Відповісти
Наглость этой твари вообще границ не имеет. Поэтому и вписалась в нынешнюю власть так органично.
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05.11.2020 17:27 Відповісти
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