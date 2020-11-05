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Рада під час повторного голосування підтримала зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада під час повторного голосування підтримала зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021

Верховна Рада під час позачергового засідання повторно розглянула законопроєкт №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України, який необхідний для ухвалення проєкту Бюджету на 2021 рік.

"За" законопроєкт проголосували 253 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Позачергове засідання тривало три хвилини під час перерви парламенту.

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Якимсь дупатутам роздали конверти?
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05.11.2020 12:25 Відповісти
Зря что ль перерыв устраивали.
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05.11.2020 12:30 Відповісти
 
 