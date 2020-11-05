Пандемія COVID-19: за оптимістичним сценарієм туристи зможуть літати в Європу як раніше мінімум з 2024 року

Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, такі прогнози з'явилися на сайті Євроконтролю.

Згідно з оптимістичним сценарієм, трафік відновиться до 2024 року, якщо вакцина проти COVID-19 стане широкодоступною до літа 2021 року.

Найбільш вірогідний сценарій - трафік рівня 2019 року повернеться до 2026 року, якщо вакцина буде доступна до літа 2022 року.

Найгірший сценарій передбачає, що трафік не повернеться до показників 2019 року до 2029 року. Це відбудеться, якщо вакцина буде неефективною. У цьому випадку у 2024 році він становитиме 75% від показника 2019 року.

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"Це катастрофічна картина для авіації і галузі ясно показує, чому для держав так важливо вживати послідовні й узгоджені заходи для підтримки авіаційної галузі. Щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", - заявив генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

Збитки авіагалузі через пандемію:

В IATA підрахували колосальні збитки авіагалузі через закриття кордонів і закликали уряди країн світу знову відкрити кордони для мандрівників, запровадивши тестування на COVID-19 в аеропортах замість самоізоляції по прибуттю, одночасно продовживши фінансову підтримку авіакомпаній, щоб врятувати повітряну галузь від повного краху.

За прогнозами IATA, в 2020 році кількість пасажирів скоротиться як мінімум на 70% порівняно з 2019 роком для поїздок до/з/всередині Європи. Очікується, що в 2020 році полетять всього 340 мільйонів мандрівників в регіоні порівняно з 1,2 мільярдами в 2019 році.

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За оцінками Air Transport Action Group, через падіння попиту на авіаперевезення близько 4,8 мільйона робочих місць, безпосередньо пов'язаних з повітряним транспортом, під загрозою. На додаток до цього мільйони людей, зайнятих у сфері подорожей і туризму, також перебувають під загрозою.



