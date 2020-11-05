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Пандемія COVID-19: за оптимістичним сценарієм туристи зможуть літати в Європу як раніше мінімум з 2024 року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пандемія COVID-19: за оптимістичним сценарієм туристи зможуть літати в Європу як раніше мінімум з 2024 року

Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, такі прогнози з'явилися на сайті Євроконтролю.

Згідно з оптимістичним сценарієм, трафік відновиться до 2024 року, якщо вакцина проти COVID-19 стане широкодоступною до літа 2021 року.

Найбільш вірогідний сценарій - трафік рівня 2019 року повернеться до 2026 року, якщо вакцина буде доступна до літа 2022 року.

Найгірший сценарій передбачає, що трафік не повернеться до показників 2019 року до 2029 року. Це відбудеться, якщо вакцина буде неефективною. У цьому випадку у 2024 році він становитиме 75% від показника 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновив перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

"Це катастрофічна картина для авіації і галузі ясно показує, чому для держав так важливо вживати послідовні й узгоджені заходи для підтримки авіаційної галузі. Щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", - заявив генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

Збитки авіагалузі через пандемію:

В IATA підрахували колосальні збитки авіагалузі через закриття кордонів і закликали уряди країн світу знову відкрити кордони для мандрівників, запровадивши тестування на COVID-19 в аеропортах замість самоізоляції по прибуттю, одночасно продовживши фінансову підтримку авіакомпаній, щоб врятувати повітряну галузь від повного краху.

За прогнозами IATA, в 2020 році кількість пасажирів скоротиться як мінімум на 70% порівняно з 2019 роком для поїздок до/з/всередині Європи. Очікується, що в 2020 році полетять всього 340 мільйонів мандрівників в регіоні порівняно з 1,2 мільярдами в 2019 році.

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За оцінками Air Transport Action Group, через падіння попиту на авіаперевезення близько 4,8 мільйона робочих місць, безпосередньо пов'язаних з повітряним транспортом, під загрозою. На додаток до цього мільйони людей, зайнятих у сфері подорожей і туризму, також перебувають під загрозою.

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Топ коментарі
+6
Самое интересное, что за время пандемии короновируса в Украине в этом году, смертность в Украине снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года.
Чем больше растёт число больных короновирусом, тем меньше смертность по стране. Это официальные данные.
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05.11.2020 12:51
+5
От короновируса умерло в Украине за 8 месяцев пандемии аж 0,02% населения.
И так в среднем по всему миру.
Очень страшная болезнь, прям чума... Такими темпами, короновирус перекосит всё население за 5 тысяч лет.
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05.11.2020 12:41
+4
Зашкваренный бот под немецким флажком, да ты издеваешься. 20 евро тоже деньги, но это мелочи по сравнению со сбором и подачей документов в посольство, поездка в Киев для подачи и потом ожидание с возможным риском отказа. Хотя, что объяснять зебильному боту.
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05.11.2020 12:53
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Мечты зебиков и ватанов сбываются.
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05.11.2020 12:37 Відповісти
А смысл им туда летать, если скоро зебил просерет безвиз Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года - Цензор.НЕТ 3969
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05.11.2020 12:38 Відповісти
И оформляли их в каждом городе?
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05.11.2020 12:50 Відповісти
Это у вас на расии, такие недорогие визы?
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05.11.2020 12:50 Відповісти
А час витратити на похід в посольство і не один (подача, забирання, а то і співбесіда), а документи усі позбирати з випискою з бухгалтерії про зарплату? То ж тихенько на вихідні змотатися, щоб на роботі ніхто не знав, не вийде.
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05.11.2020 12:51 Відповісти
Зашкваренный бот под немецким флажком, да ты издеваешься. 20 евро тоже деньги, но это мелочи по сравнению со сбором и подачей документов в посольство, поездка в Киев для подачи и потом ожидание с возможным риском отказа. Хотя, что объяснять зебильному боту.
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05.11.2020 12:53 Відповісти
каким хреном безвиз если он не дает права на работу то?
ну не перегибай.те, а?
я просто за справедливость - нехер писать шо безвиз = работа.
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05.11.2020 12:41 Відповісти
А що, в Європу тільки на роботу можна літати?
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05.11.2020 12:55 Відповісти
Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года - Цензор.НЕТ 7828 , не(томно курит сигару в Лексусе), тока на отдых, но шоб скумбрия в отеле подавалась поваром, который "получает" 100 евро в час, иначе не поеду. Ах да, кофе только от 50 евро за кружку, мы шо, бомжи какие-то?
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05.11.2020 13:09 Відповісти
Нет конечно, еще на вечерочек слетать в венскую оперу и выпить чашечку кофе
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05.11.2020 14:16 Відповісти
Потому что многие едут по безвизу и там находят себе работу, а потом оформляют рабочую визу. Что, не в курсах или ты бот, отрабатываешь опорожнениями копейки зеленой блевотины??
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05.11.2020 12:55 Відповісти
да?
едь, посмотри на заправках скоко таких "оформляется"
ты сам там был то? иди, найди работу, да шоб работодатель тя оформил. зеленый может ты, а я бывалый.
В чем я неправ то? В том шо кому надо - едет сразу на работу? оп-па...(Открывает Канаду)
че ты вызверяешься то? или мало безвизников поймали, скажем так, "на фермах"?
иди подальше, как ты там написал, "блевотный" то
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05.11.2020 13:06 Відповісти
Опача(заказывает тур в Швейцарию с видом на океан) Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года - Цензор.НЕТ 6340
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05.11.2020 12:40 Відповісти
От короновируса умерло в Украине за 8 месяцев пандемии аж 0,02% населения.
И так в среднем по всему миру.
Очень страшная болезнь, прям чума... Такими темпами, короновирус перекосит всё население за 5 тысяч лет.
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05.11.2020 12:41 Відповісти
Ша харктерно - это если население вдруг повсеместно объявит целибат.

З.Ы.: Сам вирус есть. Но единственная разумная мера от него - соц. дистанцирование. Плюс лекарства. Фарапиравир (лечат в китае, разработка японии и тех же китайцев), плюс еще ВООЗ что-то там писала о дексаметазоне. Ну и плюс (!!!! у меня нет слов только маты) выполнять градостроительные нормы по койко-местам... при возведении новых микрорайонов.
Ну и иммунитет развивать надо.
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05.11.2020 12:45 Відповісти
Самое интересное, что за время пандемии короновируса в Украине в этом году, смертность в Украине снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года.
Чем больше растёт число больных короновирусом, тем меньше смертность по стране. Это официальные данные.
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05.11.2020 12:51 Відповісти
А я не удивлен. Потому что сейчас вымирает население, которое родилось в военные - сразу послевоенне годы. Сам понимаешь, тогда из-за войны был демографический кризис, яма. А потому плюсуя среднюю продолжительность жизни... неудивительно.
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05.11.2020 12:57 Відповісти
а год назад, не умирало население, которое родилось в военные - послевоенные годы?
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05.11.2020 13:00 Відповісти
Тоже. Тут стоит смотреть динамику рождаемости конкретно в 1945-1955гг, чтоб уж совсем точно закопаться в цифры. Там же еще голод был после войны...
Но в целом демографическая яма = спад смертности через период примерно являющийся продолжительностью жизни. Плюс-минус опять же.
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05.11.2020 13:03 Відповісти
Фавипиравир не работает, кроме роисси им нигде не лечат, в том числе в Японии. Развивать иммунитет? Чем? Ты еще чеснок и аскорбинку предложи, иммунолог бл@.
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05.11.2020 13:28 Відповісти
Хм. В КНР лечат. Как там ситуация, ммм?
Чем? Ты не в курсе? Печаль.
Физические упражнения, закаливание, правильное питание... там много чего вплоть до рода деятельности. Почитай на досуге. Гугл большой, он знает.
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05.11.2020 13:29 Відповісти
Странно - то ты говоришь, что там не лечили фарапиравиром (потому как тока в РФ), то говоришь что лечили всем... (то есть и им тоже)...
Ты называешь порог смертности в 2,5% процента (по миру в среднем) - "безуспешным" лечением? Серьезно? Излечение в 97,5% случаев - это "безуспешное" лечение? Хмм...
Ты это... почитай хотя бы отчеты ВООЗ о причинах смертей - там очень редко здоровые люди. Диабет... ожирение... возраст (+ куча всего и понемногу в плане болячек)...
Хошь сидеть дома... сиди. Только остальных не заставляй, ок?
З.Ы.: Ты невнимателен. Компексом мер, повышающим иммунитет. Ну а если... полжизни пивасик через день, сигаретки... и ты теперь жалуешься, что то, что от твоего иммунитета осталось - не может "вывезти" респираторку? Серьезно? Ну-Ну...
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05.11.2020 14:29 Відповісти
помню проскакивала новость как умер человек который вернулся из турции, молодой такой весь подкачаный какой-то по фитнесу тренер или что-то вроде...
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05.11.2020 15:44 Відповісти
Заметьте. Я не говорю что так не бывает. Но это - редкость, если сравнить цифры (таких и с кучей сопутствующих болячек)
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05.11.2020 16:00 Відповісти
Специально зашел полистать китайские гайдлайны: http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/202008/P020200803370815081324.pdf

У них даже Арбидол есть, а Фави в категории "not listed". В общем 1) ты ****** обыкновенный 2) я говорил про страны, которые проводят РКИ, мумие и молитвы это не медицина.
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05.11.2020 16:34 Відповісти
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v4.full.pdf
https://www.thailandmedical.news/news/china-approves-favipiravir-avigan--as-an-experimental-drug-to-treat-coronavirus

https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30395-0/pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298161/#CR27

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185795/

Вообще, когда банят в гугле... это печально.
Заметь. Лечили как экспериментальным лекарством в тяжелых случаях. Возможно именно поэтому он отсутствует в протоколе лечения легких / переходящих в средней тяжести случаев?
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05.11.2020 17:13 Відповісти
Это же трайлы и они же клинические исследования, долдон, они идут по всему миру. По первой же твоей ссылке никакой разницы в сокращении интервала выздоровления по сравнению с арбидолом.

Я тебе могу таких ссылок накидать вагон, по Биовену Украинскому прямо фантастические результаты (на самом деле нет).

Парацетамол, дексаметазон и антикоагулянты в тяжелых случаях, больше на данный момент ничего в мире нет. Ни существующие МАБы, ни противовирусные, не имеют достаточно доказательств чтобы в здравом уме их использовать и тем более включать в протоколы.

По фапи исследования закончатся в 21 году, и это будет пшик. Чао.
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05.11.2020 18:22 Відповісти
Ну-ну. Чао.
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06.11.2020 09:18 Відповісти
А да. Уточню: раз уже заболел, то лечить всем этим поздно. Заболел - это всего лишь расплата за то что ты этого не делал.
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05.11.2020 14:39 Відповісти
Нормы ГТО туда не входят, случайно?
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05.11.2020 14:20 Відповісти
Если уж совсем откровенно, то я в курсе что такое нормы ГТО, но не настолько детально чтоб судить, входят они туда или нет. Скорее нет - потому как это нормативы. Т.е. показатели, по которым оценивается результат, но не инструкции к процессу достижения этого результата.
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05.11.2020 14:30 Відповісти
... к 2024 году не будет ни одного пенсионера...
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05.11.2020 12:53 Відповісти
Если посмотреть на flightradar, то трафик восстановится (в Украине) к 2224 году Пандемія COVID-19: за оптимістичним сценарієм туристи зможуть літати в Європу як раніше мінімум з 2024 року - Цензор.НЕТ 3986
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05.11.2020 17:00 Відповісти
 
 