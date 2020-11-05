Пандемія COVID-19: за оптимістичним сценарієм туристи зможуть літати в Європу як раніше мінімум з 2024 року
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Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень у Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, такі прогнози з'явилися на сайті Євроконтролю.
Згідно з оптимістичним сценарієм, трафік відновиться до 2024 року, якщо вакцина проти COVID-19 стане широкодоступною до літа 2021 року.
Найбільш вірогідний сценарій - трафік рівня 2019 року повернеться до 2026 року, якщо вакцина буде доступна до літа 2022 року.
Найгірший сценарій передбачає, що трафік не повернеться до показників 2019 року до 2029 року. Це відбудеться, якщо вакцина буде неефективною. У цьому випадку у 2024 році він становитиме 75% від показника 2019 року.
"Це катастрофічна картина для авіації і галузі ясно показує, чому для держав так важливо вживати послідовні й узгоджені заходи для підтримки авіаційної галузі. Щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", - заявив генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.
Збитки авіагалузі через пандемію:
В IATA підрахували колосальні збитки авіагалузі через закриття кордонів і закликали уряди країн світу знову відкрити кордони для мандрівників, запровадивши тестування на COVID-19 в аеропортах замість самоізоляції по прибуттю, одночасно продовживши фінансову підтримку авіакомпаній, щоб врятувати повітряну галузь від повного краху.
За прогнозами IATA, в 2020 році кількість пасажирів скоротиться як мінімум на 70% порівняно з 2019 роком для поїздок до/з/всередині Європи. Очікується, що в 2020 році полетять всього 340 мільйонів мандрівників в регіоні порівняно з 1,2 мільярдами в 2019 році.
За оцінками Air Transport Action Group, через падіння попиту на авіаперевезення близько 4,8 мільйона робочих місць, безпосередньо пов'язаних з повітряним транспортом, під загрозою. На додаток до цього мільйони людей, зайнятих у сфері подорожей і туризму, також перебувають під загрозою.
Будь ласка, зачекайте...
ну не перегибай.те, а?
я просто за справедливость - нехер писать шо безвиз = работа.
едь, посмотри на заправках скоко таких "оформляется"
ты сам там был то? иди, найди работу, да шоб работодатель тя оформил. зеленый может ты, а я бывалый.
В чем я неправ то? В том шо кому надо - едет сразу на работу? оп-па...(Открывает Канаду)
че ты вызверяешься то? или мало безвизников поймали, скажем так, "на фермах"?
иди подальше, как ты там написал, "блевотный" то
И так в среднем по всему миру.
Очень страшная болезнь, прям чума... Такими темпами, короновирус перекосит всё население за 5 тысяч лет.
З.Ы.: Сам вирус есть. Но единственная разумная мера от него - соц. дистанцирование. Плюс лекарства. Фарапиравир (лечат в китае, разработка японии и тех же китайцев), плюс еще ВООЗ что-то там писала о дексаметазоне. Ну и плюс (!!!! у меня нет слов только маты) выполнять градостроительные нормы по койко-местам... при возведении новых микрорайонов.
Ну и иммунитет развивать надо.
Чем больше растёт число больных короновирусом, тем меньше смертность по стране. Это официальные данные.
Но в целом демографическая яма = спад смертности через период примерно являющийся продолжительностью жизни. Плюс-минус опять же.
Чем? Ты не в курсе? Печаль.
Физические упражнения, закаливание, правильное питание... там много чего вплоть до рода деятельности. Почитай на досуге. Гугл большой, он знает.
Ты называешь порог смертности в 2,5% процента (по миру в среднем) - "безуспешным" лечением? Серьезно? Излечение в 97,5% случаев - это "безуспешное" лечение? Хмм...
Ты это... почитай хотя бы отчеты ВООЗ о причинах смертей - там очень редко здоровые люди. Диабет... ожирение... возраст (+ куча всего и понемногу в плане болячек)...
Хошь сидеть дома... сиди. Только остальных не заставляй, ок?
З.Ы.: Ты невнимателен. Компексом мер, повышающим иммунитет. Ну а если... полжизни пивасик через день, сигаретки... и ты теперь жалуешься, что то, что от твоего иммунитета осталось - не может "вывезти" респираторку? Серьезно? Ну-Ну...
У них даже Арбидол есть, а Фави в категории "not listed". В общем 1) ты ****** обыкновенный 2) я говорил про страны, которые проводят РКИ, мумие и молитвы это не медицина.
https://www.thailandmedical.news/news/china-approves-favipiravir-avigan--as-an-experimental-drug-to-treat-coronavirus
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30395-0/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298161/#CR27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185795/
Вообще, когда банят в гугле... это печально.
Заметь. Лечили как экспериментальным лекарством в тяжелых случаях. Возможно именно поэтому он отсутствует в протоколе лечения легких / переходящих в средней тяжести случаев?
Я тебе могу таких ссылок накидать вагон, по Биовену Украинскому прямо фантастические результаты (на самом деле нет).
Парацетамол, дексаметазон и антикоагулянты в тяжелых случаях, больше на данный момент ничего в мире нет. Ни существующие МАБы, ни противовирусные, не имеют достаточно доказательств чтобы в здравом уме их использовать и тем более включать в протоколы.
По фапи исследования закончатся в 21 году, и это будет пшик. Чао.