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Вибухівки не виявлено: станцію метро "Площа Льва Толстого" відкрили після повідомлення про мінування (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Вибухівки не виявлено: станцію метро

У Києві станція метро "Площа Льва Толстого" і пересадка на станцію "Палац спорту" закриті на вхід і вихід через повідомлення про мінування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КП "Київський метрополітен".

За даними відомства, надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Нині станцію метро "Площа Льва Толстого" і пересадку на станцію "Палац спорту" відкрили для пасажирів.

"Інформація про мінування виявилася неправдивою. Станція перевірена, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює в звичайному режимі", - повідомили в КМДА.

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Автор: Наталя Джума
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Нет шоб обломать минера и ничего не закрывать, шобы он обиделся Станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход: поступило сообщение о минировании, - КГГА - Цензор.НЕТ 378 и наложил с горя на себя руки, что он никому не интересен Станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход: поступило сообщение о минировании, - КГГА - Цензор.НЕТ 9098
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05.11.2020 12:47 Відповісти
А вдруг таки не врет...
Нееет. Надо поймать и наказать жестоко и публично, как в Средневековье. С максимальным освещением в СМИ. Невзирая на возраст, пол, иные вещи.
Чтобы каждый такой прежде чем позвонить... думал о последствиях, обсирался (в прямом смысле) и отказывался от преступного намерения. Собственно, превентивная функция системы правосудия именно так и работает... в случае нашей страны - НЕ работает.
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05.11.2020 13:05 Відповісти
за 30 лет ниразу не заминировали по настоящему, с чего вдруг щас бы?
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05.11.2020 13:10 Відповісти
Да? Не знал. Думал ну хоть 1...
Но мало ли. Береженого...
Это как в сказочке про малыша все время звавшего волка...
Ну его нафиг.
Лучше уж перестраховаться... с выгодой в плане превентивной функции
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05.11.2020 13:13 Відповісти
за яйца его публично дай команду ,
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05.11.2020 14:29 Відповісти
Да. И его тоже. Да.
А что такого?
Как нарушать закон - так он хирой, а как нести ответственность за совершенное - так сразу он жеребенок (пробел сам поставь сообразно его поступку, ок?).
Да. Вот так.
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05.11.2020 14:34 Відповісти
Я б дал. Но я не минстр и не президент. И даже не император))
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05.11.2020 14:35 Відповісти
Во вторник вечером в часы пик "минировали" станцию метро Крещатик. Хотелось бы посмотреть на "минера"
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05.11.2020 14:03 Відповісти
ну надо же..срочно вернуть вышку, почистить это болото
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05.11.2020 14:14 Відповісти
Вон Паровоз на Соломенке кричит шо низзя патамушта онжиребенак
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05.11.2020 14:35 Відповісти
где это я такое кричал шо низзя?
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05.11.2020 20:18 Відповісти
Видимо, некорректно понял Вам ответ.
Извиняюсь.
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06.11.2020 09:21 Відповісти
 
 