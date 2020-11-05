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Новини Економіка
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акциз (99) податки (716) цигарки (352) тютюн (112)

Стрімке підвищення акцизу на ТВЕН призведе до зменшення надходжень до бюджету і зростання контрабанди, - Федерація роботодавців України

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Стрімке підвищення акцизу на ТВЕН призведе до зменшення надходжень до бюджету і зростання контрабанди, - Федерація роботодавців України

Логічним кроком влади після введення різних акцизних марок для традиційних сигарет і ТВЕН (табаковісні вироби для електричного нагрівання) є запровадження різного оподаткування і регулювання для цих продуктів.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

За його словами, немає економічного сенсу в запланованому підвищенні акцизу на ТВЕН відразу в 4,2 раза, прирівнюючи їх до традиційних сигарет.

"І Мінекономіки, й Інститут економіки і прогнозування НАН, і НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України – усі, нехай і з дещо різними цифрами, але говорять те ж саме: одномоментне підвищення акцизу в 4,2 раза– шлях "в нікуди". Перевірено сучасною історією України. Якщо підвищувати податки – то поступово", - переконаний експерт.

На думку Яворського, таке стрімке підвищення призведе до неминучого зменшення надходжень до бюджету і зростання контрабанди.

"Інститут економіки і прогнозування НАН у своєму дослідженні порахував: варіант поступового (на 35% щороку) підвищення акцизу вигідніший для держбюджету на 18,7 млрд грн, ніж одномоментне різке підвищення", - додає фахівець.

Яворський наводить приклад країн Євросоюзу, де акцизи на ТВЕН в 2-4 нижчі, ніж на традиційні сигарети, і про "жодне вирівнювання, тим більше такими різкими підвищеннями акцизу, там не йшлося і не йдеться на сьогодні".

Також читайте: Поступове підвищення акцизів на ТВЕНи дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, - Інститут Гейця

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Топ коментарі
+5
Мне любопытно, а что нам до Европы? У нас такой же уровень жизни граждан как в Европе? Налоги ведь с граждан берутся. Ну да похрен. Повышайте. Лучше всего одномоментно и в 10 раз. Будем кантрабас курить. Своя Коза Ностра мгновенно образуется. О, еще так же на алкоголь акцизы повысьте, умники. Экономического смысла в повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза нет, - эксперт Яворский - Цензор.НЕТ 9778
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05.11.2020 12:53
+4
Почему. Бросят сразу курить легальные и начнут курить кантрабас. Почему нет. Легко.
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05.11.2020 12:56
+2
Так а кто ж спорит то. Естественно нет. Контрабанда стой! Раз, два. Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 6104
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05.11.2020 13:06
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Мне любопытно, а что нам до Европы? У нас такой же уровень жизни граждан как в Европе? Налоги ведь с граждан берутся. Ну да похрен. Повышайте. Лучше всего одномоментно и в 10 раз. Будем кантрабас курить. Своя Коза Ностра мгновенно образуется. О, еще так же на алкоголь акцизы повысьте, умники. Экономического смысла в повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза нет, - эксперт Яворский - Цензор.НЕТ 9778
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05.11.2020 12:53 Відповісти
З бухлом один поц вже боровся. Яким був результат всім відомо.
Экономического смысла в повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза нет, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 3373
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05.11.2020 12:56 Відповісти
Дык там и Америка справиться не могла. Кста, благодаря сухому закону в америке был и свой, если можно так сказать, положительный аспект. Ведь именно Коза Ностра стояла у истоков независимых профсоюзов в Америке. Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 1457 Это т.с. был один из видов ее деятельности.
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05.11.2020 13:00 Відповісти
Зелень хоче все і відразу. Недоумки все роблять через сраку.
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05.11.2020 12:53 Відповісти
Как нет?
Все сразу курить не бросят!
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05.11.2020 12:54 Відповісти
Почему. Бросят сразу курить легальные и начнут курить кантрабас. Почему нет. Легко.
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05.11.2020 12:56 Відповісти
Нет у нас контрабанды! Поменяли таможенников, установили кассовые аппараты ...
(с) власть
Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 2488
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05.11.2020 13:01 Відповісти
Так а кто ж спорит то. Естественно нет. Контрабанда стой! Раз, два. Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 6104
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05.11.2020 13:06 Відповісти
Пускай повышают акциз на сигареты в 10... в 100 раз.
Все будут курить более дешёвые контрабандные сигареты.
А поступления в бюджет от сигарет упадут до 0.
Кому это выгодно?
Только дибилам у власти, иначе их никак не назовёшь.
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05.11.2020 12:55 Відповісти
Так пока они при власти, раз платят, чтобы прищемили конкурента, то повод подзаработать.
Как там Третьякова, ещё счётчик на манду не придумала? За каждое туда-сюда по гривне, неутомимая ненавистница Украинского народа.
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05.11.2020 12:56 Відповісти
Легализовать коноплю и раздавать по ценам ниже табака, в школах, а когда окончательно присядут на это, поднять цену на 1000%. Тем более что, производить её будут те кто и лоббирует продвижение этого зелья зелёного.
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05.11.2020 13:01 Відповісти
О, зеленая блевотина и для курильщиков "подарок" готовит! Правильно, наголосовали, теперь жрите "покращення" - ФОПы, бляхеры,курильщики, учителя, врачи и остальной нарид, что получил новый тариф на газ больше 10 грн за куб Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 9857
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05.11.2020 13:03 Відповісти
Чому газ не дешевий? Це питання,до ярих прихильників зелених.
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05.11.2020 13:10 Відповісти
на картинке вообще вейп. и кстати акцизы на жидкости для вейпов сделали даже... тут барабанная дробь на БЕЗНИКОТИНОВЫЕ заправки. То есть смесь пропилен гликоля и глицерина теперь подакцизный товар. Правда прикольно?
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05.11.2020 13:21 Відповісти
Ну они де-билы!
Акциз нужно вводить на хлеб, сахар и соль! Постепенно довести до 200%.
Это будет наполнение бюджета. А так, баловство одно.
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05.11.2020 14:33 Відповісти
В нас тютюн а не табак.
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05.11.2020 21:22 Відповісти
 
 