УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6371 68
КС (886) Донбас (12898) Луценко Ігор (92) Тристороння контактна група (712)

ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко

В Офісі Президента хочуть заблокувати роботу Конституційного Суду, щоб без проблем затвердити так званий "План спільних кроків" для ТКГ.

Про це написав у фейсбуку екснардеп і нинішній радник мера Києва Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що згідно з планом Леоніда Кравчука, "не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України".

"Внаслідок цих виборів окупаційна адміністрація завойованих районів буде визнана Україною легітимним "місцевим самоврядуванням". Для цього команді Єрмака слід буде прийняти закон, тобто необхідна більшість у 226 нардепів, котру, в теорії, можна назбирати з "какаяразніца" крила СН, ОПЗЖ, олігархічних груп та позафракційних. І тільки КСУ може не визнати відповідність цього закону Конституції. Але якщо паралізувати роботу Конституційного Суду законом про кворум, то в державі не лишиться нікого, хто зможе законно зупинити "план Кравчука"", - вважає Луценко.

Також читайте: Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підготовлений Україною "План спільних кроків" для ТКГ.

ОП знищує КС, щоб план Кравчука щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
План по Донбассу этой власти, другими словами, план уничтожения Украины, в угоду пуйлу...
Зеленский не успокоится, пока не выполнит своё обещание перед пуйлом и не уничтожит Украину
показати весь коментар
05.11.2020 13:02
+8
ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 2482
показати весь коментар
05.11.2020 13:00
+8
Во как.
А со стороны похоже, что коррумпированные ещё папередниковые судьи кс сами себя уничтожают, принимая странные решения по заказу 50 депутатов-реваншистов, чтоб сокрыть свои тайные доходы, маєтки в Крыму и "подброшенные" российские паспорта.
показати весь коментар
05.11.2020 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 2482
показати весь коментар
05.11.2020 13:00 Відповісти
Если признают ОРДЛО и дадут им статус и автономию, то у трансегдеров, ниГГеров, транссексуалов, гомосеков и другой сволочи в рядах прибавится еще одно секс меньшинство, которое нельзя будет обижать - домбасня ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 7868
показати весь коментар
05.11.2020 13:04 Відповісти
а каким боком КСУ... тут если такое првоернут с Димбассом только УЛИЦА И КРОВАВЫЙ РАССТРЕЛ ПРЕДАТЕЛЕЙ СПОСОБЕН БУДЕТ сотановить ублюдков зеленских...
показати весь коментар
05.11.2020 13:16 Відповісти
в конце текста, написано "Арахамия отметила..." ОП уничтожает КС, чтобы "план Кравчука" по Донбассу воплотился в жизнь, - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 7498
показати весь коментар
05.11.2020 13:04 Відповісти
Во как.
А со стороны похоже, что коррумпированные ещё папередниковые судьи кс сами себя уничтожают, принимая странные решения по заказу 50 депутатов-реваншистов, чтоб сокрыть свои тайные доходы, маєтки в Крыму и "подброшенные" российские паспорта.
показати весь коментар
05.11.2020 13:01 Відповісти
Это было бы чересчур примитивно...
показати весь коментар
05.11.2020 13:11 Відповісти
примитивная жадность и стах за свой зад - визитная карточка укр политики.
показати весь коментар
05.11.2020 13:23 Відповісти
(Ничуть не отбеляя судей), Но... Чего им вдруг так прижучило, не подскажешь?
показати весь коментар
05.11.2020 13:39 Відповісти
да, действительно, чего 47-ми депутатам и судьям вдруг так прижучило, не подскажешь?
показати весь коментар
05.11.2020 16:13 Відповісти
Вспомни, откуда депутаты и подумай...
показати весь коментар
05.11.2020 17:13 Відповісти
не я , а ты вспомни, откуда депутаты и подумай...
показати весь коментар
05.11.2020 17:52 Відповісти
😁Поговори с зеркалом, думать не обязательно...
показати весь коментар
05.11.2020 18:10 Відповісти
Маєток в Криму він купив давно і ніхто йому не згадував, тому не все так просто
показати весь коментар
05.11.2020 13:18 Відповісти
всё очень и максимально просто. Не бином Ньютона.
показати весь коментар
05.11.2020 13:24 Відповісти
а в декларацию почему не внес?
показати весь коментар
05.11.2020 14:28 Відповісти
А сторна не помнит,что большинство судей КС работают еще с попередника янекапредседатель назначен зе?
И наконец,что те,кто бьіл назначен при Порохе голосовали ПРОТИВ!
показати весь коментар
05.11.2020 14:06 Відповісти
их назначают на 9 лет, так, что их назначали при яныке, пете и зе.
среди голосовавших за есть и ставленники потужного.
захочешь - нагуглишь.
показати весь коментар
05.11.2020 16:20 Відповісти
Вот и нагугли! 2 от Президента Порошенко - против.
От ВРУ 2014 - 2 из 3 против. Остальньіе напомнить чьи ставленники,как не потужного шапкокрада?
И кто председателя поставил и за какие заслуги в 2019 напомнить?
показати весь коментар
05.11.2020 16:51 Відповісти
https://zn.ua/UKRAINE/tspk-podal-spisok-sudej-kotorye-proholosovali-protiv-antikorruptsionnoj-reformy.html

Нна, и потужного сивочолого не отбеливай. и сам себе напомни кто кого за какие заслуги.
Зе молодец, всё верно делает.
показати весь коментар
05.11.2020 17:49 Відповісти
Тьі хоть сам прочитал,что мне сбросил?!!1. Я по памяти ошибся. Не 2 из 4,а 3.
2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой.
показати весь коментар
05.11.2020 22:35 Відповісти
хорошо ты само себе о себе и о своём кумире-пироэнике наисало.
на вот прочти ещё раз всё сам себе о себе: "Тьі хоть сам прочитал,что мне сбросил?!!1. Я по памяти ошибся. Не 2 из 4,а 3.2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой."
показати весь коментар
10.11.2020 09:42 Відповісти
Чисто расейский аргУмент! "Сам дурак!" IQ как у планктона!
Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!
показати весь коментар
10.11.2020 10:02 Відповісти
браво, ты мастер писать самовнушения для повышения настроения.
на вот, прочти своё сам себе лишь о себе ещё десять раз " Чисто расейский аргУмент! "Сам дурак!" IQ как у планктона! Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!"
показати весь коментар
10.11.2020 10:14 Відповісти
3 із 4-х проти, від Пороха.
показати весь коментар
09.11.2020 07:21 Відповісти
Першу писав по пам'яті. Трохи схибив. Добре,що тупий не дивлячісь посиланя дав!
Відновив. Подивіться самі в нього.
показати весь коментар
09.11.2020 09:25 Відповісти
Тільки дурний може повірити, що кс прийняв таке вражаюче рішення без відома президента.
показати весь коментар
09.11.2020 07:14 Відповісти
Тим більш,що голова - 100% його людина. Та ще й з зв'язками на орділо!
показати весь коментар
09.11.2020 09:27 Відповісти
Тільки дурний може повірити, що кс прийняв таке вражаюче рішення З відома президента.
показати весь коментар
10.11.2020 09:40 Відповісти
План по Донбассу этой власти, другими словами, план уничтожения Украины, в угоду пуйлу...
Зеленский не успокоится, пока не выполнит своё обещание перед пуйлом и не уничтожит Украину
показати весь коментар
05.11.2020 13:02 Відповісти
Оно-то так.
Но взваливание вины за это только на Ермака и Ко похоже на отмазывание преЗедента.
Он же не лох и не дурачок какой-то?
Такие заявления выставляют его именно таким.
показати весь коментар
05.11.2020 13:05 Відповісти
Не може ж "луценко" бути проти того, кого сам привів до президентського крісла. Він, "луценко", продовжує їсти своє, вибачте лайно.
показати весь коментар
05.11.2020 13:45 Відповісти
ЗЕРМАК и ОПа неразделимьі!
показати весь коментар
05.11.2020 14:38 Відповісти
То нехай каже вголос, пише прізвище Зеленського, а то схожий на самого Зелю з його "іншою стороною" замість "окупант росія".
показати весь коментар
05.11.2020 14:41 Відповісти
Зебилам просто так мозги не запудришь...
Судьи плохие, Зелька хороший, он халяву обещал...
показати весь коментар
05.11.2020 13:09 Відповісти
Ты простой, как дверь...😁
Ставки в игре весьма высоки, методы матроса Железняка тут не канают...
показати весь коментар
05.11.2020 13:33 Відповісти
Они приблизительно как ты: что-то изобразить, но и про себя не забыть...
показати весь коментар
05.11.2020 14:27 Відповісти
У тебя в пивной других и не будет...
показати весь коментар
05.11.2020 15:21 Відповісти
У расеян путинят всегда так - либо все хорошие либо все плохие.
показати весь коментар
05.11.2020 14:41 Відповісти
не понимаю, как решение суда отбелить воров, коррупционеров, связано с кравчуком? сравнил хер с пальцем.. Не отменили бы закон о наказании воров, ничего бы и не было..
показати весь коментар
05.11.2020 13:26 Відповісти
Він вказав чим загрожує відсутність КС. Якщо це теорія то вона дуже крута і українцям потрібно задуматись. А якщо правда, а ми знаємо що при владі малороси, то потрібно готувати вірьовку, щоб до ростова ніхто не втік.
показати весь коментар
05.11.2020 13:51 Відповісти
Оно то да НО!! суд кс который отменой скандального закона встал на сторону того же олигархата и тех же депутатов коррупционеров , так же может и не отменить дейсвтия кравчука, как и защитил ворье! Получается что решение судей кс это чисто "финансовый " вопрос для судей! Верно?
показати весь коментар
05.11.2020 13:59 Відповісти
Чому фінансовий, впевнений що у суддів з фінансами проблем немає, питання лише в свободі, посадять їх чи ні, і втікати крім Росії їм нема куди. Автор повідомлення не говорить що з кс нічого не потрібно робити, він вказує лише версію що буде і хто в цьому зацікавлений якщо паралізувати КС.
показати весь коментар
05.11.2020 14:13 Відповісти
такой суд загрожуе у будь якому напрямку для України! ибо это сборище воров во главе государства! (судя из их декларация и деколараций их родственников) там не в суде нужно сидеть там на нарах нужно им парится лет по 300! А распустить и создать новый кс, так при желании это можно сделать за неделю! Тем более что РФ уже ответила кравчуку , что его план он может себе засунуть в пятую точку.. так что что то не сходится математика)))
показати весь коментар
05.11.2020 14:08 Відповісти
Про що ваше повідомлення? Про те що в кс злочинці і їх потрібно міняти - це очевидний факт і ніхто не говорить що цього не потрібно робити (не в моїх повідомленнях ні в статті цього немає). Потім ви говори про свою думку і вказуєте як факти якесь повідомлення від Росії, начебто їм можна довіряти. Може ви мені хотіли заперечить, так не потрібно було старатися, моє повідомлення про те що ви зробили неправильні висновки зі статті (не уважно читали).
показати весь коментар
05.11.2020 18:25 Відповісти
А что можно будет надеяться что Конституционный Суд Поротнова и Ермака заблокирует план капитуляции Зеленского-Ермака?
показати весь коментар
05.11.2020 13:54 Відповісти
Теория заколоту -любимая тема лузеров-початкивцив.Каждая курица мнит себя орлом.Шатуны шакаладные расчищают дорогу Рабиновичу и ЮВТ.
показати весь коментар
05.11.2020 13:59 Відповісти
шо, снова шакалад в портках по утру обнаружил? ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 5342
показати весь коментар
05.11.2020 20:52 Відповісти
Авот и не вгадал,Блох знатной минетчицы иры.
показати весь коментар
05.11.2020 22:14 Відповісти
Можна по-різному відноситися до Луценка, але тут він близько до правди.
Враховуючи те, що ОП з КС спільно розробляли сумновідоме рішення, то все робилося свідомо, бубочка про це знав, а от суддів (і країну), схоже, розвели як котят.
показати весь коментар
05.11.2020 14:15 Відповісти
Як котят розвели зеЛОХторат у 2018 -2018 роках,а наративи росіянами і малоросами за Пороха,Пастора,Яценюка робилися з 2013 року.
Бо заважали ім грабувати Украіну як зараз грабують зелені слуги.
показати весь коментар
05.11.2020 15:12 Відповісти
Самому педалику как-то е с руки начинать облизывать пса,а с советника какой спрос,да и батькивщина хочет половить рыбку в мутняке
показати весь коментар
05.11.2020 14:16 Відповісти
если выбирать между Кравчуком и этой семейкой Адамс, то Кравчук меньшее зло... ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 8058
показати весь коментар
05.11.2020 14:30 Відповісти
Для зебіла колаборанти завжди менше зло.
показати весь коментар
05.11.2020 17:03 Відповісти
Кравчук коллаборант?
показати весь коментар
05.11.2020 18:19 Відповісти
Звичайно, бо хоче пропихнути кацапські ультиматуми під виглядом ВЕЗ.
показати весь коментар
05.11.2020 18:53 Відповісти
Так вот где собака порылась!
показати весь коментар
05.11.2020 14:59 Відповісти
Ну это казуз Луценко.Как говорится нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате,особенно если её там нет.Сама эта идея абсурдна,бо не может быть реализована без наличия того же суда.Если всё так как ты говоришь,то суд им наоборот нужен,щоб его решением легетимизировать голосование Рады.А так,если суда нет,то и афёра с выборами нелегетимна ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 9674
показати весь коментар
05.11.2020 15:09 Відповісти
К сожалерию, вовчик продолжает прятаться за старого пердуна, б/у президента, который полностью потерял уважение украинцев, своей антиукраиской, комуняцкой политикой, но этого тонущего маразматика постоянно вытаскивает за волосы, молодой комуняка Зе, несмотря на запрет в Украине этой преступеой организации.
показати весь коментар
05.11.2020 15:38 Відповісти
Зеленского уже в коммуняки записали. Ну вообще.
показати весь коментар
05.11.2020 18:20 Відповісти
Він комуняка-більшовик потомствений.
показати весь коментар
09.11.2020 07:42 Відповісти
Это детище Кучмы не принявшее ни одного решения на пользу государства Украина, а только уничтожающее все демократические преобразования, необходимо разформировать и только после разработки новых правил и порядков сформировать какой-то подобный орган но на мой взгляд вполне достаточно голосования констуцыонным большинством которое всегда охватывает почти все фракции парламента.
показати весь коментар
05.11.2020 15:57 Відповісти
А им наплевать! Главное своя шкура цела! Будет наука НАБУ - надо возбуждать дела по частям. В этом году дом незадекларированный, в следующем - квартира, и так по чуть-чуть. Что бы такие продажные судьи не давали уходить от наказания таким уродам.
показати весь коментар
05.11.2020 15:58 Відповісти
 
 