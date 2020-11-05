ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко
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В Офісі Президента хочуть заблокувати роботу Конституційного Суду, щоб без проблем затвердити так званий "План спільних кроків" для ТКГ.
Про це написав у фейсбуку екснардеп і нинішній радник мера Києва Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначає, що згідно з планом Леоніда Кравчука, "не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України".
"Внаслідок цих виборів окупаційна адміністрація завойованих районів буде визнана Україною легітимним "місцевим самоврядуванням". Для цього команді Єрмака слід буде прийняти закон, тобто необхідна більшість у 226 нардепів, котру, в теорії, можна назбирати з "какаяразніца" крила СН, ОПЗЖ, олігархічних груп та позафракційних. І тільки КСУ може не визнати відповідність цього закону Конституції. Але якщо паралізувати роботу Конституційного Суду законом про кворум, то в державі не лишиться нікого, хто зможе законно зупинити "план Кравчука"", - вважає Луценко.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підготовлений Україною "План спільних кроків" для ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
А со стороны похоже, что коррумпированные ещё папередниковые судьи кс сами себя уничтожают, принимая странные решения по заказу 50 депутатов-реваншистов, чтоб сокрыть свои тайные доходы, маєтки в Крыму и "подброшенные" российские паспорта.
И наконец,что те,кто бьіл назначен при Порохе голосовали ПРОТИВ!
среди голосовавших за есть и ставленники потужного.
захочешь - нагуглишь.
От ВРУ 2014 - 2 из 3 против. Остальньіе напомнить чьи ставленники,как не потужного шапкокрада?
И кто председателя поставил и за какие заслуги в 2019 напомнить?
Нна, и потужного сивочолого не отбеливай. и сам себе напомни кто кого за какие заслуги.
Зе молодец, всё верно делает.
2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой.
на вот прочти ещё раз всё сам себе о себе: "Тьі хоть сам прочитал,что мне сбросил?!!1. Я по памяти ошибся. Не 2 из 4,а 3.2. Не отбеливаю,а реально оцениваю его заслуги перед Украиной. Он сделал для нее больше,чем все предьідущие! А ривоРагульньі писюнист янелох со слугами загнали за 1 год на 6-12 лет взад.
3. Хоршо что тьі на расее так внимательно следиш за собьітиями в Украине!
Как импотент за журналом рлейбой."
Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!
на вот, прочти своё сам себе лишь о себе ещё десять раз " Чисто расейский аргУмент! "Сам дурак!" IQ как у планктона! Тьі, лапоть,мне улучшил настроение прямо с утра!"
Відновив. Подивіться самі в нього.
Зеленский не успокоится, пока не выполнит своё обещание перед пуйлом и не уничтожит Украину
Но взваливание вины за это только на Ермака и Ко похоже на отмазывание преЗедента.
Он же не лох и не дурачок какой-то?
Такие заявления выставляют его именно таким.
Судьи плохие, Зелька хороший, он халяву обещал...
Ставки в игре весьма высоки, методы матроса Железняка тут не канают...
Враховуючи те, що ОП з КС спільно розробляли сумновідоме рішення, то все робилося свідомо, бубочка про це знав, а от суддів (і країну), схоже, розвели як котят.
Бо заважали ім грабувати Украіну як зараз грабують зелені слуги.