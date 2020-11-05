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Греція запроваджує локдаун до кінця листопада: переміщення заборонено, усі громадяни, які залишилися без роботи, отримають по 800 євро допомоги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Греція запроваджує локдаун до кінця листопада: переміщення заборонено, усі громадяни, які залишилися без роботи, отримають по 800 євро допомоги

Греція запроваджує локдаун з 7 по 30 листопада на тлі зростання захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Обмеження набудуть чинності о 6 ранку суботи, 7 листопада. Рішення було прийнято через те, що за останні п'ять днів було виявлено 10 тисяч випадків хвороби. В цілому в країні з початку пандемії захворіли майже 47 тисяч осіб.

"Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити", - сказав Міцотакіс, слова якого цитує грецьке видання Gazzetta.gr.

Зокрема, до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більш детально про обмеження в Греції повідомлять сьогодні ввечері.

За словами прем'єра, всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео в Греції: РФ поширює дезінформацію про пандемію і намагається захопити православну церкву

Зазначимо, що в Чехії був зафіксований новий рекорд смертності від коронавірусу. За сім днів у Чехії померла приблизно одна третина від загальної кількості померлих у період пандемії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 7011 зато дороги хорошие заасфальтированные
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05.11.2020 13:16
+9
Я порохобот. У меня есть запасы. Там где порохобот чучуть похудеет - там зебил окачурится Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 4374
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05.11.2020 13:24
+7
То есть в Греции, 800 долларов за ноябрь всем, кто потеряет работу в ноябре из за локдауна.

А у нас введут локдаун до весны, всё позакрывают, многие останутся без работы, но получат дулю от воровской власти и будут подыхать с голоду.
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05.11.2020 13:14
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пипец..800евро..
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05.11.2020 13:14 Відповісти
При этом, нам даже не мечтать о 800 грн Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 8253
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05.11.2020 13:14 Відповісти
Вам ,чебурахам, даже о 800 фублях мечтать не приходится...
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05.11.2020 13:51 Відповісти
Євро Греція не друкує... будуть кредити брати..
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05.11.2020 13:23 Відповісти
Хочу в Грецию.
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05.11.2020 15:02 Відповісти
А как они будут ходить на работу, если перемещение запрещено?
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05.11.2020 13:14 Відповісти
Какая работа? Дадут тебе 800 евро и сиди себе дома, балдей. Только в магазин за продуктами ходи.
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05.11.2020 13:16 Відповісти
статью, хотя бы заголовок, внимательно читал?
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05.11.2020 13:21 Відповісти
Продовольственные магазины будут работать. Передвижения к продовольственным магазинам будет разрешено, как и ранее это было весной этой года во время первого карантина-изоляции.
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05.11.2020 13:24 Відповісти
По словам премьера, все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.

Тоисть все таки на работу, у кого она есть, ходить можна? Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 6906
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05.11.2020 13:25 Відповісти
Все верно. Получат все. кто был ОФИЦИАЛЬНО оформлен и его предприятие. кафе. таверна. гостиица и т.д закрыли. Но в Греции очень много людей работают неофициально. особенно иностранцы. Так. что тоже несладко.Но все таки государство хоть как то заботится.
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05.11.2020 16:55 Відповісти
То есть в Греции, 800 долларов за ноябрь всем, кто потеряет работу в ноябре из за локдауна.

А у нас введут локдаун до весны, всё позакрывают, многие останутся без работы, но получат дулю от воровской власти и будут подыхать с голоду.
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05.11.2020 13:14 Відповісти
Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 7011 зато дороги хорошие заасфальтированные
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05.11.2020 13:16 Відповісти
Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 2908 Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 9231
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05.11.2020 13:16 Відповісти
В Европе где коммуналка стоит 1000 евро это как мертвому припарка.
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05.11.2020 13:18 Відповісти
Это в Германии.
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05.11.2020 13:27 Відповісти
Тут много немцев, поинтересуйся.
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05.11.2020 13:33 Відповісти
Не ври. В среднем, коммунальные услуги на квартиру (85 кв.м) по странам. Не более 230 евро (в Германии). В Греции - 150 евро.
Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 761
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05.11.2020 13:34 Відповісти
І давай такий же графік по середнім зарплатам
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05.11.2020 14:51 Відповісти
евро
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05.11.2020 13:18 Відповісти
это какой-то пиз..ц, людей решили опустить ниже дна, а никто не боится что может жахнуть?
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05.11.2020 13:15 Відповісти
С сохренением зароботной платы + 800 евро в месяц, я бы посидел бы месяцышко дома. + Цензору можна было больше времени бы посвятить Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 1766
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05.11.2020 13:17 Відповісти
и не мечтай... у нас ничего выплачивать не будут. Это будут твои проблемы, когда ты останешься без средств к существоавнию и будешь помирать с голоду.
Воровской власти даже выгодно, что бы побольше померло с голоду, а то вон уже сообщили, что дырка в бюджете, не хватит всем бюджетникам на зарплату и пенсий пенсионерам.
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05.11.2020 13:22 Відповісти
Я порохобот. У меня есть запасы. Там где порохобот чучуть похудеет - там зебил окачурится Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 4374
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05.11.2020 13:24 Відповісти
+100500! Греція запроваджує локдаун до кінця листопада: переміщення заборонено, усі громадяни, які залишилися без роботи, отримають по 800 євро допомоги - Цензор.НЕТ 2450
+могу из дома работать
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05.11.2020 14:22 Відповісти
Так само порохобот і так само запасів на багато років. Бо в голові мозок, а не гувно як у зебілів.
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05.11.2020 14:36 Відповісти
смертность от короновируса -2-3%, смертность от голода - 100%.
Власть выбрала смертность населения от голода. Главное что бы не от короновируса подохли, а с голоду можно подыхать, это не страшно Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 7341
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05.11.2020 13:18 Відповісти
недавно грецию всем евросоюзом спасали. щас она по 800 ойро всем раздаёт. значит скоро снова спасать будут.
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05.11.2020 13:15 Відповісти
О. Но тут с компенсациями. А вот это выглядит разумно.
Вопрос только реально ли на 800 евро прожить месяц в Греции. И еще - скажем в семье работал один и жили они на его з/п с детьми скажем на 1500 евриков... получит ли второй?
В общем сама реализация в принципе верная, вопрос деталей.
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05.11.2020 13:16 Відповісти
(шоб я так жил) = ваш комент))
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05.11.2020 13:19 Відповісти
"В Греции всё есть..." (с)
Даже 800 евра своим гражданам.
У нас была выдача 30 с половиной евра - 1000 гр. .
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05.11.2020 13:16 Відповісти
зелькина тысча? Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 950 Отправить
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05.11.2020 13:18 Відповісти
В нас буде локдаун,але без допомоги.На весну українська економіка ще значно просяде.Вже всі журналісти і політологи,розповідають за цей локдаун.Їм то немає чого переживати.Коротше кажучи,не буде світлого майбутнього в Україні.
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05.11.2020 13:18 Відповісти
А не надо было зебила выбирать президентом))) Даже если бы не ковид, то зебил бы все равно все похер, оно гнусавое существо...
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05.11.2020 13:19 Відповісти
*похерил
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05.11.2020 13:20 Відповісти
Підлога Маккартні А я тут причому? Я за нього не голосував.Це мої знайомі голосували,а на місцеві вже не ходили.
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05.11.2020 13:21 Відповісти
Я как бы подытожыл тобой выше сказанное, никаких притензий)
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05.11.2020 13:22 Відповісти
Підлога Маккартні Якщо що,то Україна не готова до карантинів,навіть якби був Порошенко.В нас медицини фактично не було.Економіка доволі слабка.Хоча би було краще,ніж зараз.
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05.11.2020 13:25 Відповісти
Якбы був Порошенко не было бы на планете никакого коронавируса. Жизнь состоит из мелочей. И действие в одном куточке земного шара влияет на действие в другом куточке. Не выбери 73 % зебилов зебила, то и бабуся в Вухане не зйила бы летучую мышь. И вообще это кара человечеству, за то шо у нас выбрали зеленого антихриста, который стал ссать в глаза православным верующим Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 866
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05.11.2020 13:28 Відповісти
Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 7867
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05.11.2020 13:40 Відповісти
звучит конечно фантастически и маразматично, но почему моя версия не имеет права на жизнь?
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05.11.2020 13:43 Відповісти
Підлога Маккартні Бо це схоже на якесь на москальщину.
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05.11.2020 13:47 Відповісти
Смотри пример. Мужик и баба. Забабахали ребетенка. Но в тот вечер мужик купил бутылку вина и у них все получилось. А если бы этот мужик ишел к бабе и по дороге у него украли кошелек и он не купил бы бутылку вина, то у них бы в тот вечер получилось бы склепать малыша? Ой не факт. Логику улавливаешь. Это и есть - "наша жизнь состоит из мелочей"...
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05.11.2020 13:51 Відповісти
Підлога Маккартні Це твої такі думки.
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05.11.2020 13:52 Відповісти
Или если не начни Гитлер со сралином раздел Польши и не начнись Вторая Мировая, то мы бы сейчас тут бы с тобой не общались ибо ход событий случился бы по другой цепочке. Нас вообще могло бы ни быть, тоесть нас бы и не было бы сейчас скорее всего с очень большой долей вероятности, бо наши диды, да те которые воевали, вышли бы за другую бабусю...
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05.11.2020 13:55 Відповісти
Пол, тут такая штука: до раздела Польши был еще раздел Чехословакии. Так шо ...
Но ты прав, все могло быть.
И это: так-то не думаю, что Порох бы действовал сильно иначе. В том смысле что и локдаун был бы и все прочие прелести.
Разве что... думаю, он все же последовал бы примеру Китая и вместо дорог строил бы больницы. И это было бы правильно.
Хотя и не факт... понимаешь?
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05.11.2020 14:56 Відповісти
клоун учителям в 3 раза больше обещал, наверное папа только получил
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05.11.2020 13:21 Відповісти
4000$ зарплата у учителя, куда еще повышать то?
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05.11.2020 13:23 Відповісти
ну да, забыл
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05.11.2020 13:24 Відповісти
не клоун, а какой-то утырок
и кстати.... смотря на "качество" т.н. образования - "получалка" у них не усохнет? и так многовато "получают". И да, прикольно если из этих...... тьху, кто-то поверил в прикол этот то.
и это говно м"учит" твоих детей??
Ты, если молод и крут, то я те скажу шоп в Швецию за 3.5к. евро за месяц свалить. Я просто очень дряхл, а то бы уже свалил бы аж гай бы шумел....(вспоминает дни в селе "у бабушки")
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05.11.2020 13:28 Відповісти
Отметим, что в Чехии был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса. За семь дней в Чехии скончалось около одной трети от общего числа умерших в период пандемии. Источник: https://censor.net/ru/n3229251\\\\\\\\\\

Чехия Чехия, делать мне нехия, поеду, ой блин, локдаун - аяяй. Ну и пусть, Зевсу помолюсь и дома - Слава там кому-то с Олимпа в Чехии шо я не заболел...кх-кх, за Динамо, но за Шахтер - всегда рад смеяться когда кривожопые проигрываю.. Кстати, гда там Аристотель с этим, Гермесом, ибо слава Танату, приболел я чет.... о б*же(кривляется у статуи Андромеды и мущинки ее - Диониса) Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 7235
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05.11.2020 13:23 Відповісти
как будто греки до этого работали
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05.11.2020 13:29 Відповісти
там 800 евро оставшимся без работы, а у нас медсестра пахая как проклятая - 250 евро... нуну.. найдете дураков.. скоро из за кордону будете медиков просить и платить им по 3000 евро в месяц..
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05.11.2020 13:31 Відповісти
Не будуть - ніхто нікуда вже не їде, чітко всім закрили кордони ... Тому нас буде рівно стільки випадків скільки треба щоби нас нікуда не впускали ...
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05.11.2020 13:58 Відповісти
все абсолютно верно. только так нужно делать
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05.11.2020 13:33 Відповісти
На и не снилось по 800 евриков за изолированный отпуск. Нашему брату только тарифы повысят и думай как платить за газ по девять Греция вводит локдаун до конца ноября: перемещение запрещено, все оставшиеся без работы граждане получат по 800 евро помощи - Цензор.НЕТ 4192
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05.11.2020 13:34 Відповісти
на том свете газ как и вся комуналка будет даром
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05.11.2020 13:47 Відповісти
Куратор игры "Синий кит"? На что намекаешь?
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05.11.2020 13:56 Відповісти
надо создавать прод. запас минимум на месяц!! А дальше видно будет!!!!
Похоже входим в шторм!!!!
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05.11.2020 13:50 Відповісти
Ещё гречку запасённую в марте не доел.
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05.11.2020 14:25 Відповісти
А цей премєр не уточнив де баблішко візьмуть ? Шкода, шкода - у греків боргів то лярдів двісті буде ... І то таки євро ... Цікаво, цікаво - там вже Іспанія і Італія просили за ними не займати...
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05.11.2020 13:57 Відповісти
Магазины закрыты, передвижение запрещено.. А зачем тогда 800 евро Что с ними делать в закрытом помещении. Тогда нужно не так. Нате вам деньги и 2-3 дня времени закупайте все что вам нужно на месяц и дверь на замок. Пакеты с мусором вот только куда девать вывешивать в мешках за окно...Да и по лекарствам как угадать что может понадобиться.
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05.11.2020 13:58 Відповісти
Звідкіля гроші? ЄС, США Включили грошовий верстат
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05.11.2020 16:30 Відповісти
 
 