Греція запроваджує локдаун до кінця листопада: переміщення заборонено, усі громадяни, які залишилися без роботи, отримають по 800 євро допомоги
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Греція запроваджує локдаун з 7 по 30 листопада на тлі зростання захворюваності на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Обмеження набудуть чинності о 6 ранку суботи, 7 листопада. Рішення було прийнято через те, що за останні п'ять днів було виявлено 10 тисяч випадків хвороби. В цілому в країні з початку пандемії захворіли майже 47 тисяч осіб.
"Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити", - сказав Міцотакіс, слова якого цитує грецьке видання Gazzetta.gr.
Зокрема, до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більш детально про обмеження в Греції повідомлять сьогодні ввечері.
За словами прем'єра, всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.
Зазначимо, що в Чехії був зафіксований новий рекорд смертності від коронавірусу. За сім днів у Чехії померла приблизно одна третина від загальної кількості померлих у період пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
Тоисть все таки на работу, у кого она есть, ходить можна?
А у нас введут локдаун до весны, всё позакрывают, многие останутся без работы, но получат дулю от воровской власти и будут подыхать с голоду.
Воровской власти даже выгодно, что бы побольше померло с голоду, а то вон уже сообщили, что дырка в бюджете, не хватит всем бюджетникам на зарплату и пенсий пенсионерам.
+могу из дома работать
Власть выбрала смертность населения от голода. Главное что бы не от короновируса подохли, а с голоду можно подыхать, это не страшно
Вопрос только реально ли на 800 евро прожить месяц в Греции. И еще - скажем в семье работал один и жили они на его з/п с детьми скажем на 1500 евриков... получит ли второй?
В общем сама реализация в принципе верная, вопрос деталей.
Даже 800 евра своим гражданам.
У нас была выдача 30 с половиной евра - 1000 гр. .
Но ты прав, все могло быть.
И это: так-то не думаю, что Порох бы действовал сильно иначе. В том смысле что и локдаун был бы и все прочие прелести.
Разве что... думаю, он все же последовал бы примеру Китая и вместо дорог строил бы больницы. И это было бы правильно.
Хотя и не факт... понимаешь?
и кстати.... смотря на "качество" т.н. образования - "получалка" у них не усохнет? и так многовато "получают". И да, прикольно если из этих...... тьху, кто-то поверил в прикол этот то.
и это говно м"учит" твоих детей??
Ты, если молод и крут, то я те скажу шоп в Швецию за 3.5к. евро за месяц свалить. Я просто очень дряхл, а то бы уже свалил бы аж гай бы шумел....(вспоминает дни в селе "у бабушки")
Чехия Чехия, делать мне нехия, поеду, ой блин, локдаун - аяяй. Ну и пусть, Зевсу помолюсь и дома - Слава там кому-то с Олимпа в Чехии шо я не заболел...кх-кх, за Динамо, но за Шахтер - всегда рад смеяться когда кривожопые проигрываю.. Кстати, гда там Аристотель с этим, Гермесом, ибо слава Танату, приболел я чет.... о б*же(кривляется у статуи Андромеды и мущинки ее - Диониса)
Похоже входим в шторм!!!!