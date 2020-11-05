Греція запроваджує локдаун до кінця листопада: переміщення заборонено, усі громадяни, які залишилися без роботи, отримають по 800 євро допомоги

Греція запроваджує локдаун з 7 по 30 листопада на тлі зростання захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Обмеження набудуть чинності о 6 ранку суботи, 7 листопада. Рішення було прийнято через те, що за останні п'ять днів було виявлено 10 тисяч випадків хвороби. В цілому в країні з початку пандемії захворіли майже 47 тисяч осіб.

"Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити", - сказав Міцотакіс, слова якого цитує грецьке видання Gazzetta.gr.

Зокрема, до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більш детально про обмеження в Греції повідомлять сьогодні ввечері.

За словами прем'єра, всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.

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Зазначимо, що в Чехії був зафіксований новий рекорд смертності від коронавірусу. За сім днів у Чехії померла приблизно одна третина від загальної кількості померлих у період пандемії.