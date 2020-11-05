Проти голови ФДМ відкрито 6 кримінальних проваджень, він має піти у відставку, - нардеп Холодов
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Проти глави Фонду державного майна Дмитра Сенниченка відкрито 6 кримінальних проваджень - у НАБУ, ДБР та Офісі Генерального прокурора.
Рахункова палата ініціює відкриття сьомого кримінального провадження - через недонадходження значних коштів до держбюджету з вини Сенниченка.
Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, передають Українські новини.
За його даними, проти Сенниченка відкрито кримінальну справу за спробу доведення до штучного банкрутства ДП "Завод "Електроважмаш" перед приватизацією, порушення процедур формування переліку об'єктів приватизації, незаконне призначення великої кількості заступників та недекларування майна.
Повний список кримінальних проваджень Холодов також опублікував в своєму телеграм-каналі.
"Зараз Сенниченко покриває розвал АТ "Турбоатом", дерибан "Більшовика" на пару з Гмиріним, приховує ганебну ситуацію з ОГХК, колишній керівник якого заявив про корупцію в ФДМ. Сенниченко вже позбавив роботи більше 2 тисяч чоловік на "Електроважмаші" і "Турбоатомі" . Він провалив роботу по приватизації, і замість того, щоб визнати це і піти у відставку, він весь час бреше і виправдовується. Я вважаю, що чиновник з таким багажем не повинен очолювати важливий державний орган", - говорить Холодов.
Холодов підтвердив, що збирає підписи народних депутатів під проектом рішення про відставку Дмитра Сенниченка і назвав це "тиском здорового глузду".
"Я збираю підписи народних депутатів за відставку Сенниченка. Вважаю, що діяльність Сенниченка є непрофесійною, деструктивною і його потрібно терміново звільняти. Чим швидше це відбудеться - тим менше шкоди країні він встигне заподіяти. Як говорив Президент? Не вмієш працювати - звільни місце іншому. Це називається здоровий глузд. Нічого особистого, тільки інтереси держави", - заявив Холодов.
Холодов також додав, що скоро Сенниченко заявить про тиск з боку Рахункової палати, яка виявила серйозні порушення в його роботі і ініціює відкриття кримінального провадження проти глави ФДМ.
Нагадаємо, вчора Дмитро Сенниченко заявив про те, що народний депутат Андрій Холодов "тисне" на ФДМ шляхом написання депутатських запитів.
Будь ласка, зачекайте...
В Раде идет сбор подписей за отставку главы Фонда Госимущества Дмитрия Сенниченко (многие помнят его со времен, когда он еще работал в команде главы Укрпочты Смелянского).
Инициатор сбора подписей депутат Слуги Народа Андрей Холодов - сигаретный контрабандист и один из бенефициаров сети нелегальной розницы сигарет, как минимум в Киеве. Еще он всем известен как кум Медведчука, это не совсем так. Чисто технически жена Медведчука крестница детей Холодова (то есть их жены кумы). С Медведчуком Холодов дружит и работает, тот «бизнес» которым управляет Холодов невозможно вести без мощной криминальной крыши и связей с рашкой.
Самое лучшее расследование про Холодова сделали Схемы. Они полностью вскрыли как его незадекларированное жилье на Кипре, так и нелегальную сеть розницы, которая работает вообще без кассовых аппаратов, чеков и ничего с ней не происходит. Схемы же обнаружили Холодова на «балу Медведчука», о чем сняли репортаж неделю назад.
Именно Холодов через подконтрольного ему депутата Юрченко вваливал международные табачные корпорации и обещал их национализировать. Тогда международный скандал был такой, что Зеленскому пришлось его вручную разруливать(тогда у него еще был авторитет для этого).
Юрченко - тот депутат, которого недавно НАБУ поймала и записала на видео, как он порешивает за 200 000 баксов и долю строительство мусоросжигающего завода. Там где про плюшки и всякое такое. Юрченко давно продал душу Холодову с Медведчуком и выполняет их желания в широком диапазоне - от атаки на табачников до атак на НБУ. Кстати, врученное и подписанное Венедиктовой обвинение Юрченку и рассказы Зеленского о том, что Юрченко лишен неприкосновенности и будет посажен, не помешали Юрченко подписать обращение Холодова. Потому что идите нахер, вот почему.
Кто еще подписал? Олег Марусяк - помогал российскому криминальному авторитету Боре Бауму порешивать за игорку и поддерживал его назначение главой комиссии по регулированию игорной деятельности.
Еще? Депутат Евген Шевченко - фанат Шария, который в эфире российских каналов одновременно с «главой ДНР» Душилиным рассказывал, что «украинские радикалы срывают перемирие на Донбассе». И который свозил журналиста Шария на передок во время местных. И который обещал бороться с украинизацией. Ну там вообще пробы негде ставить - эпичный чувак.
Еще подписантов? Слава Медяник - который участвовал в отжиме завода Океан в пользу россиян и которого спалили в Раде на переписке по этому поводу (его Зеленский с Арахамией тоже обещали наказать, но как-то не сложилось).
Еще? Андрей Одарченко, согласно расследованию Схем, был спонсором партии Мураева НАШИ. Один к одному прям.
Все выше это только Слуга Народа и навскидку. Просто проглядел список и указал кого вспомнил. Все пророссийское крыло в Слуге Народа побежало как по команде, чтобы получить контроль над госимуществом в смутное время. Потому что война войной, а попил у этих людей по расписанию.
Увидел среди подписантов пару депутатов, которых не считал чертями. Например, ветерана Игоря Герасименко, интересно знать это заблуждение или сознательная позиция? А впрочем уже пофиг.
Распад Слуги Народа раньше воспринимался как момент, когда рейтинги и голоса от СН поползут в ОПЗЖ. И это произошло, мы явно видели это на местных.
Но кроме голосов на будущих выборах, к Медведчуку побежали и нынешние депутаты. Ну или они всегда были у него и теперь пришел час им расплачиваться за все. А следом за депутатами благодаря их решениям, к Медведчуку поползет и государственная собственность, которую эти самые депутаты так не хотели приватизировать. Вот вам и ситуация с приватизацией и почему кто-то против приватизации.
Потому что рано или поздно Медведчук может назначить управлять госсобственностью «правильного пацана», а пацан будет прицельно кашлять взятками в сторону правильных депутатов и чиновников из профильных министерств.
Реванш имеет вполне осязаемые черты.
И атака Медведчука на Фонд Госимущества одна из эти черт.
Зробили нас разом.