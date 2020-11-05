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Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу"

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Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів

Делегація України в Тристоронній контактній групі представила п'ять головних пунктів "Плану дій щодо Донбасу". До 10 листопада ОБСЄ повинна сформувати власну позицію і, можливо, внести свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє українська делегація, передає Цензор.НЕТ.

П’ять головних пунктів "Плану дій по Донбасу":

- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

- скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

- відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

- лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко

"Це пропозиція Української делегації на теперішний час, представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації. Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення Президентом та парламентом України. 10 листопада - наступне засідання ТКГ.До цього часу, ОБСЄ має сформувати власну позицію та, можливо, внести, свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому, Нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року. Необхідність створення "Плану" виникла як спільне рішення трьох Сторін, задля, зокрема, розблокування роботи профільних підгруп, після демаршу російської сторони у вересні цього року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
ну о каких выборах ТАМ может идти речь??? они шария или аналогичного рассейского шарикова выберут и будут слюни по руЦкАму миру пускать, все так же ненавидя Украину
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05.11.2020 13:42
+21
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕИсточник: https://censor.net/ru/n3229256

Обратите внимание, что предлагает этот поц!!! Контроль над украинской границей не Украине, а СММ ОБСЕ, которые вот уже 6 лет не видят российских войск в Украине.
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05.11.2020 13:44
+19
<******* устал копать яму для Украины. Теперь он решил дать лопату нам чтобы мы себе комали яму сами. Ета лопата называется *Свободная Економически-Политическая Зона Дамбаса*.
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05.11.2020 13:48
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ну о каких выборах ТАМ может идти речь??? они шария или аналогичного рассейского шарикова выберут и будут слюни по руЦкАму миру пускать, все так же ненавидя Украину
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05.11.2020 13:42 Відповісти
Можно им тогда и Мариуполь сдать. Ну а шо?
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05.11.2020 13:44 Відповісти
Маріуполь і сам готовий здатись. Подивіться на результати виборів і всі питання відпадуть. https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=419pf7691=61225pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
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05.11.2020 14:40 Відповісти
ну а я про шо? Давайте повіддаємо всі міста, де риги перемогли
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05.11.2020 16:15 Відповісти
Таки а Одессу вы видали? 30+ процентов за одного только петушария и жопоблок.
То есть люди на серьезных щах смотрят это чм@, которое вещает со своей виллы из бездуховной гейропы, и отдают ему голос.
Они живут вполне себе ок, крымнаш еще даже в плюс Одессе пошел, большинство теперь едет туда летом. И в целом зарплаты одесские на уровне.
И ведь практически под боком живой пример... Как люди, позвавшие в свой дом войну, живут 6 лет в говне, в гетто, ходят с аусвайсами дырявыми, работают за 120$, ходят за гумунитаркой, ездят через линии разграничения за пенсией ненавистных биндер, ездят в масквабад на заработки на номерах дыры (можно было просто свалить туда на заработки, а не звать домой освободителей)
И все равно найдутся необучаемые, которые хотят себе в город такой же ад. Даже не представляю, что должно быть в голове, чтобы топить за то, чтобы твой город превратился в дыру.
Лично наблюдал в туалете на жд вокзале Одессы надписи "ОНР", "Не наша проблема, что вокруг Одессы построили Украину".
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05.11.2020 22:30 Відповісти
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕИсточник: https://censor.net/ru/n3229256

Обратите внимание, что предлагает этот поц!!! Контроль над украинской границей не Украине, а СММ ОБСЕ, которые вот уже 6 лет не видят российских войск в Украине.
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05.11.2020 13:44 Відповісти
6 лет оккупации -выборы через 6 лет, 7 лет оккупации -через 7 после ухода всех орков...
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05.11.2020 13:47 Відповісти
<******* устал копать яму для Украины. Теперь он решил дать лопату нам чтобы мы себе комали яму сами. Ета лопата называется *Свободная Економически-Политическая Зона Дамбаса*.
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05.11.2020 13:48 Відповісти
а может пора перестать стоять на коленях начать говорить языком ультиматумов? сколько можно сопли жевать, выдавая соплежуйство за дипломатию... хотя каков МИД, таков и приход...
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05.11.2020 13:55 Відповісти
вульва_ведмедчука, "кравчук" вже вирішував війну у Придністров'ї. Матимемо точно такі результати, якщо не гірші.
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05.11.2020 13:58 Відповісти
Первый пункт сформулирован не верно, нет конкретики вместо "вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021";Источник: https://censor.net/ru/n3229256 если посмотреть, то и март месяц это тоже начало 2021 года, а потму должна быть конкретика(!) вывод войск до...и конкретно указан срок.Кем заполнят миссию ОБСЕ?
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05.11.2020 14:00 Відповісти
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;



Т.е. все остается все так же, как и сейчас. Там не будет наших пограничников, а будукт московские выродки. Кравчук, жги дальше старый идор.
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05.11.2020 14:00 Відповісти
суки
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05.11.2020 14:08 Відповісти
С далёким прицелом в фото жабахУкраїнська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 2863Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 185 Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 2566
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05.11.2020 14:07 Відповісти
Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 2070
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05.11.2020 14:41 Відповісти
В Одесі і Харкові лідирує х@йло.
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05.11.2020 14:42 Відповісти
Це державна зрада у чистому вигляді. Кравчук може і не доживе до суду а всі інші зелебобіки будут сидіти за це.
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05.11.2020 14:08 Відповісти
Із-за агресивної, нахабної , імперської позиції РФ, "План дій щодо Донбасу", це "місія нездійсненна...?!." Але потрібна і правильна, бо це може бути причиною закриття мертвонароджених Мінських угод і переходу до Будапештського меморандуму...???!.
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05.11.2020 17:24 Відповісти
Я на Цензоре с 2014,но сейчас прошу всех,неравнодушных разъяснить мне,почему люди,позвавших в свой(!) дом войну,отвергнувшие все(sic!!!!) мирные переговоры,убившие (и убивающие)украинцев (причем со ВСЕЙ территории Украины должны получаь преференции!!!За ЧТО?!!!
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05.11.2020 14:09 Відповісти
за особый путь бамбаса, за свободу от денег и мозгов!
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05.11.2020 15:33 Відповісти
за овощного президента тридвараса, за копанки, долбас-арену, за ростов!
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05.11.2020 15:35 Відповісти
Самий гарний вихід з ситуації це азербайджанський ! Вони нам так це говорять , пропонують зробити і показують на практиці! А головне просто кричать :" Не підписуйте з РФ ніяких документів !!".
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05.11.2020 14:25 Відповісти
Яки виборі? 7 років, 24 години на добу - відновлення наслідків присутності руськога миру. Громадяни рашкі мандрують шляхом в рідну говень налегке. Хто витримає, той і буде приймати участь у наступних виборах після 2028 року. В дупу ніхто цілувати не буде!
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05.11.2020 14:26 Відповісти
Є "мінські домовленості" - вони мають виконуватись!
І - крапка!
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05.11.2020 14:44 Відповісти
Чи Ви їх читали? У домовленостях - спочатку вибори, лише потім контроль над границею і вивід іноземних військ. То хоча б читайте перед тім, як за щось агітувати.
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05.11.2020 20:24 Відповісти
В лучшем случае, он за шария голосовал, а так-то - просто в Лахте работает и читает только то, что ему перед началом смены выдают Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 409
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10.11.2020 18:35 Відповісти
«Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом».© Станислав Ежи Лец
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05.11.2020 15:11 Відповісти
Это одностороннее минское соглашение 3? Смишьнё
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05.11.2020 15:25 Відповісти
Кравчука, Єрмака, Зеленського, головного прокурора і керівників ДБР і СБУ, Хомчака, весь офіс президента, суддів Конституційного суду які фактично здійснили конституційний переворот, суддів окружного і Печерського судів, Харківського, - виселити в ОРДИЛо, закрити кордони, і нехай вони там собі влаштовують вільну економічну зону
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05.11.2020 16:22 Відповісти
Ты пропустил Коломойского, как главного организатора и две трети электоральных граждан, как главных исполнителей...
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05.11.2020 16:43 Відповісти
Із-за агресивної, нахабної , імперської позиції РФ, "План дій щодо Донбасу", це "місія нездійсненна...?!." Але потрібна і правильна, бо це може бути причиною закриття мертвонароджених Мінських угод і переходу до Будапештського меморандуму...???!.
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05.11.2020 17:22 Відповісти
Старий комуняцький 3.14дарас ніяк не заспокоється. Це ж це комуняцьке падло підготувало спочатку будапештську зраду, а потім запустило касабів в Крим. А тепер у нього руки чешуться ще й данбац здати. А може, дешевше його "на покой", то пак,"за упокой" відправити.
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05.11.2020 17:33 Відповісти
Пять действий: 1.перестаем стрелять (пусть нас убивают, зато премий на 5 квартитру хомчаку хватит); 2. Постоянно отступаем. 3.Донецким людоедам даем власть во всей Украине, а не только на донбассе. 4. Становимся рабами руSSкого мира. 5. Запрещаем украинский язык, культуру и все, что связано с Украиной.
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06.11.2020 00:16 Відповісти
А что написано в неосновных пунктах и сколько их?
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10.11.2020 18:57 Відповісти
 
 