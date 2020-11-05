Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Делегація України в Тристоронній контактній групі представила п'ять головних пунктів "Плану дій щодо Донбасу". До 10 листопада ОБСЄ повинна сформувати власну позицію і, можливо, внести свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій".
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє українська делегація, передає Цензор.НЕТ.
П’ять головних пунктів "Плану дій по Донбасу":
- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;
- скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
- відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
- лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).
"Це пропозиція Української делегації на теперішний час, представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації. Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення Президентом та парламентом України. 10 листопада - наступне засідання ТКГ.До цього часу, ОБСЄ має сформувати власну позицію та, можливо, внести, свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому, Нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року. Необхідність створення "Плану" виникла як спільне рішення трьох Сторін, задля, зокрема, розблокування роботи профільних підгруп, після демаршу російської сторони у вересні цього року.
Будь ласка, зачекайте...
То есть люди на серьезных щах смотрят это чм@, которое вещает со своей виллы из бездуховной гейропы, и отдают ему голос.
Они живут вполне себе ок, крымнаш еще даже в плюс Одессе пошел, большинство теперь едет туда летом. И в целом зарплаты одесские на уровне.
И ведь практически под боком живой пример... Как люди, позвавшие в свой дом войну, живут 6 лет в говне, в гетто, ходят с аусвайсами дырявыми, работают за 120$, ходят за гумунитаркой, ездят через линии разграничения за пенсией ненавистных биндер, ездят в масквабад на заработки на номерах дыры (можно было просто свалить туда на заработки, а не звать домой освободителей)
И все равно найдутся необучаемые, которые хотят себе в город такой же ад. Даже не представляю, что должно быть в голове, чтобы топить за то, чтобы твой город превратился в дыру.
Лично наблюдал в туалете на жд вокзале Одессы надписи "ОНР", "Не наша проблема, что вокруг Одессы построили Украину".
Обратите внимание, что предлагает этот поц!!! Контроль над украинской границей не Украине, а СММ ОБСЕ, которые вот уже 6 лет не видят российских войск в Украине.
Т.е. все остается все так же, как и сейчас. Там не будет наших пограничников, а будукт московские выродки. Кравчук, жги дальше старый идор.
І - крапка!