У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це 4 листопада оголосила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредерікса.
"Ми несемо велику відповідальність щодо нашого населення, але зі знайденою мутацією ми несемо ще більшу відповідальність і за весь інший світ", - сказала вона.
У людей і норок виявили штам вірусу, який знижує здатність організму виробляти антитіла до SARS-CoV-2, що потенційно знижує ефективність майбутніх вакцин.
Прем'єр-міністерка Данії повідомила про 12 людей, які заразилися новою версією коронавірусу, викликаною норками. У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали Reuters, що отримали від влади Данії інформацію про зараження деяких людей версією коронавірусу з "деякими генетичними змінами".
Данія вважається найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні налічується від 15 до 17 мільйонів особин норок, які живуть на 1139 фермах. Влада Данії почала знищувати норок у жовтні. На 67 фермах тварин вже вбили. Прем'єрка оголосила про рішення знищити всіх норок після того, як кількість інфікованих ферм зросла до 207.
На знищення всіх норок планують виділити п'ять мільярдів датських крон (785 мільйонів доларів).
Будь ласка, зачекайте...
Где арантия. что людям не скормят этих норок в виде паштета ?
Кто у нас владельцы пищевой промышленности - совестные сердобольные люди ?
Может обойтись без одежды, но не хочет, зато хочет одежду брендовую.
И не хочет вычленить в обществе патологических разжигателей войн
(хотя их всего около 500 семей)
Человек разумный построит дом крепкий, человек дурной - халупу продуваемую ветром, человек разумный деньги на дело потратит, человек дурной - пропьет, и так далее.
По разуму и живем.
А у животных выбора нет; собака, например, не может выбрать себе хозяина, а человек политиков то сам выбирает...
Русский, мало того, что ты бросил свою рассеюшку в такое время и сдрыснул в загнивающую Данию, так тебе еще есть какое-то собачье дело к тому, что происходит в Украине.
Русские, вы неисправимые.
оказывается -- у нас нельзя у них можно--- нужно
а мы погубили все зверофермы -- нельзя
что нам нельзя -- им выгодно и нужно
Какой может быть натуральный мех, если везде скоро пальмы начнут расти.
Не просто лгуны, а еще и садисты, 17 миллионов зверьков убить разом.
Источник: https://censor.net/ru/n3229261"
Неверно.
Читать надо: "На уничтожение ФЕРМЕРОВ Дании выделят пять миллиардов датских крон "
P.S. Я не ношу одежду из натурального меха, и считаю, что те люди, кторые носят натуральный мех И говорят о "глобальном потеплении" - лгуны.
В Австралии большие летучие мыши, называеые "летучими лисицами", являются резервуарами опасных инфекционных болезней. Но заразиться можно только если "летучая лиса" человека поцарапает, а это происходит крайне редко, мы с лисами летучими не пересекаемся. Летучие лисы поселились в Австралии раньше людей и потому имеют приоритет на терииторию, я так считаю.
Те, кто убивает животных - те скоты, сволочи, и сумасшедшие фашисты.
Я пробовала перейти на вегетарианство неоднократно, именно из этических побуждений.
Но не смогла - мой альбумин крови падал сильно ниже нормы, так что по советам врачей заставляю себя есть красное мясо (именно красное мясо), потому что мясо я не люблю.
Я не поддерживаю убийство животных из-за кожи или меха только, я считаю, что это-варварство, в наше время высоких технологий и мэн-мэйд тканей.
Я также считаю, что глобал "вОрминг" - это афера столетия.
А вот Вы - Вы "либо крестик снимите, либо простынку натяните"(С), ну, или лопайте мясо норок.
P.S. Я неоднократно пыталась перейти на вегатарианство, отказавшись от мяса именно по эти этическим побуждениям. Но, к моему великому сожалению, это вызвало резкое падение альбумина крови ниже нормы, так что по рекомендации врачей (не одного врача, а двух), заставляю себя есть бифштексы и ростбиф, и, по возможности, с кровью. И я НИКОГДА не выбрасываю продукты, я с уважением отношусь к жизни, в отличие от вас - активного участника запланированного геноцида населения, именуемого 'вакцинация от ковида".
Я шубы из меха не ношу, это Вы к женской половине человечества выдвигайте претензии.
Вся эта "защита животных" - это просто фейк, с 17 миллионами норок в зверофермах.
Все это было сделано, просто чтобы убить пушное звероводство на территории постсоветского пространства, конкурентов уничтожить.
Так что пусть теперь датские холуи ротшильдов уничтожают своих фермеров (ведь убийство разом 17 миллионов норок) уничтожит эту датскую отрасль хозяйства.
Либо пусть перестанут парить нам мозги о защите животных и глобальном потеплении - и носят мех натуральный на доброе здоровье, либо пусть навсегда прироют свое пушное звероводство и заткнуться о глобальном потеплении, лгуны поганые.
У них каждый год такой праздник, когда на побереже массово убивают дельфинов
А если потом у людей найдут мутацию , то и людей начнут убивать ?
Придурки ...
Чому вбивати здорових ?
Де таке бачено ?
Скоро і людей вбиватимуть здорових, бо МОЖЕ РАПТОМ вони захворіють.
Дикунство.
Бідні тваринки.