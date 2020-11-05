УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13366 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
9 706 152
Данія (375) тварини (333) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу

Влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це 4 листопада оголосила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредерікса.

"Ми несемо велику відповідальність щодо нашого населення, але зі знайденою мутацією ми несемо ще більшу відповідальність і за весь інший світ", - сказала вона.

У людей і норок виявили штам вірусу, який знижує здатність організму виробляти антитіла до SARS-CoV-2, що потенційно знижує ефективність майбутніх вакцин.

Прем'єр-міністерка Данії повідомила про 12 людей, які заразилися новою версією коронавірусу, викликаною норками. У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали Reuters, що отримали від влади Данії інформацію про зараження деяких людей версією коронавірусу з "деякими генетичними змінами".

Читайте також: Карантин у Бельгії діятиме до вакцинації населення, - прем'єр-міністр Де Кроо

Данія вважається найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні налічується від 15 до 17 мільйонів особин норок, які живуть на 1139 фермах. Влада Данії почала знищувати норок у жовтні. На 67 фермах тварин вже вбили. Прем'єрка оголосила про рішення знищити всіх норок після того, як кількість інфікованих ферм зросла до 207.

На знищення всіх норок планують виділити п'ять мільярдів датських крон (785 мільйонів доларів).

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Убийцы!!
показати весь коментар
05.11.2020 13:42
+12
Это другое, понимать надо (с)В Дании убьют до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 8506
показати весь коментар
05.11.2020 13:44
+12
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
показати весь коментар
05.11.2020 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так вколите им вакцину, кто там распинался, что она уже готова ?
Где арантия. что людям не скормят этих норок в виде паштета ?
Кто у нас владельцы пищевой промышленности - совестные сердобольные люди ?
показати весь коментар
05.11.2020 14:14 Відповісти
Человек - самое неприспособленное к жизни на земле существо. Единственное существо, которое ходит на двух лапах, не может обойтись без одежды и не способно жить без войн. И поэтому я не понимаю, почему именно человека природа наделила разумом, если этот самый разум он использует, в основном, для разрушения.
показати весь коментар
05.11.2020 14:15 Відповісти
Хер там на двух лапах: на четырёх колёсах плюс одно запасное.
Может обойтись без одежды, но не хочет, зато хочет одежду брендовую.
И не хочет вычленить в обществе патологических разжигателей войн
(хотя их всего около 500 семей)
показати весь коментар
05.11.2020 14:21 Відповісти
В отличие от животных, нам Господь Бог (или эволюция по Дарвину У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 4629 ) дал разум, согласно разуму и поступаем.
Человек разумный построит дом крепкий, человек дурной - халупу продуваемую ветром, человек разумный деньги на дело потратит, человек дурной - пропьет, и так далее.
По разуму и живем.
А у животных выбора нет; собака, например, не может выбрать себе хозяина, а человек политиков то сам выбирает... У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 6519
показати весь коментар
06.11.2020 02:25 Відповісти
Что-то прогнило в датском королевстве.
показати весь коментар
05.11.2020 14:15 Відповісти
Ну почему же? В отличии от большинства стран ЕС, там всё "цветёт и пахнет".
показати весь коментар
05.11.2020 14:26 Відповісти
Опять животные виноваты что люди туповаты?
показати весь коментар
05.11.2020 14:18 Відповісти
Откуда у них столько норок? 17млн. немыслимо просто.
показати весь коментар
05.11.2020 14:18 Відповісти
Подешевеют норковые шубы.
показати весь коментар
05.11.2020 14:20 Відповісти
У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 6750
показати весь коментар
05.11.2020 14:23 Відповісти
Бачили постер до фільму «Борат-2»? У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 7492
показати весь коментар
05.11.2020 15:06 Відповісти
Бедный ЙОРИК У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3953 У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3850 У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3953
показати весь коментар
05.11.2020 14:25 Відповісти
ты еще раз 5 повтори, утырок. 3 раза на одной странице тебе высраться, похоже, мало.
показати весь коментар
05.11.2020 14:38 Відповісти
"Пердак"... "вы убиваете"...
Русский, мало того, что ты бросил свою рассеюшку в такое время и сдрыснул в загнивающую Данию, так тебе еще есть какое-то собачье дело к тому, что происходит в Украине.
Русские, вы неисправимые.
показати весь коментар
05.11.2020 14:48 Відповісти
Датчане не употребляют слово "пердак" - это делают только московитские тролли.
показати весь коментар
05.11.2020 14:54 Відповісти
Иди учи своих пацанят любить мужиков. А в школе учителя помогут.
показати весь коментар
05.11.2020 14:40 Відповісти
Это ты поскакал в страну где любят учить как мужикам любить мужиков.От любви-с?
показати весь коментар
05.11.2020 14:48 Відповісти
А ты представляешь какой народ. прячась за датским флажком ???
показати весь коментар
05.11.2020 14:57 Відповісти
Лучше депортируйте всех тех норок на родину. В Норильск! У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 7658
показати весь коментар
05.11.2020 14:36 Відповісти
Людишек лучше нахрен перестреляте, почему животные должны страдать из за вашей вонючей тупости?
показати весь коментар
05.11.2020 14:44 Відповісти
так шубки с натурального меха нельзя носить
оказывается -- у нас нельзя у них можно--- нужно
а мы погубили все зверофермы -- нельзя
что нам нельзя -- им выгодно и нужно
показати весь коментар
05.11.2020 14:53 Відповісти
Это страшные лгуны, они же нам все мозги запудрили "глобальным потеплением"!
Какой может быть натуральный мех, если везде скоро пальмы начнут расти.
Не просто лгуны, а еще и садисты, 17 миллионов зверьков убить разом.
показати весь коментар
05.11.2020 15:21 Відповісти
"На уничтожение всех норок планируют выделить пять миллиардов датских крон (785 миллионов долларов)
Источник: https://censor.net/ru/n3229261"

Неверно.
Читать надо: "На уничтожение ФЕРМЕРОВ Дании выделят пять миллиардов датских крон "

P.S. Я не ношу одежду из натурального меха, и считаю, что те люди, кторые носят натуральный мех И говорят о "глобальном потеплении" - лгуны.

В Австралии большие летучие мыши, называеые "летучими лисицами", являются резервуарами опасных инфекционных болезней. Но заразиться можно только если "летучая лиса" человека поцарапает, а это происходит крайне редко, мы с лисами летучими не пересекаемся. Летучие лисы поселились в Австралии раньше людей и потому имеют приоритет на терииторию, я так считаю.
Те, кто убивает животных - те скоты, сволочи, и сумасшедшие фашисты.
показати весь коментар
05.11.2020 15:20 Відповісти
Вы вегетарианец?
показати весь коментар
05.11.2020 15:45 Відповісти
К сожалению, нет.
Я пробовала перейти на вегетарианство неоднократно, именно из этических побуждений.
Но не смогла - мой альбумин крови падал сильно ниже нормы, так что по советам врачей заставляю себя есть красное мясо (именно красное мясо), потому что мясо я не люблю.
показати весь коментар
06.11.2020 02:10 Відповісти
А обувь из натуральной кожи Вы носите?
показати весь коментар
05.11.2020 16:05 Відповісти
Ношу, и мясо ем, от мясных животных кожу и используют.
Я не поддерживаю убийство животных из-за кожи или меха только, я считаю, что это-варварство, в наше время высоких технологий и мэн-мэйд тканей.
Я также считаю, что глобал "вОрминг" - это афера столетия.
А вот Вы - Вы "либо крестик снимите, либо простынку натяните"(С), ну, или лопайте мясо норок.

P.S. Я неоднократно пыталась перейти на вегатарианство, отказавшись от мяса именно по эти этическим побуждениям. Но, к моему великому сожалению, это вызвало резкое падение альбумина крови ниже нормы, так что по рекомендации врачей (не одного врача, а двух), заставляю себя есть бифштексы и ростбиф, и, по возможности, с кровью. И я НИКОГДА не выбрасываю продукты, я с уважением отношусь к жизни, в отличие от вас - активного участника запланированного геноцида населения, именуемого 'вакцинация от ковида".
показати весь коментар
06.11.2020 02:05 Відповісти
С чего это я должен выполнять хотелки увероваших в каую-то херню экзальтированных теток?
Я шубы из меха не ношу, это Вы к женской половине человечества выдвигайте претензии. У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 9502
показати весь коментар
06.11.2020 07:35 Відповісти
Если бы китайцы не жрали все подряд, то не было бы ковид. Если бы кто- то не трахал все подряд, то не было бы спида . То есть неизвестно, что представляет бОльшую угрозу для всего живого - человек или маленькая норка. А если учесть, что среди норок нет путена , то ответ очевиден.
показати весь коментар
05.11.2020 15:45 Відповісти
Именно так. И ведь это же не впервый раз, когда вирусы мутируют и становятся проблемой человека:птичий грипп, свиной грипп. Просто в этот раз не повезло больше
показати весь коментар
05.11.2020 17:36 Відповісти
Из-за стремления разбогатевшей китайской деревенщины "повысить потенцию" носороги в Африке находятся на грани исчезновения, пребили носорогов на рог "лечебный". Рост благосостояния деревенщины не пропорционален ее умственному развитию, и не важно, китайская то деревенщина или из ЛДНР.
показати весь коментар
06.11.2020 02:07 Відповісти
А говорят, что в Европе неприлично появится в меховой одежде ( включая воротник). Двойные стандарты, просто бизнес.
показати весь коментар
05.11.2020 16:31 Відповісти
Абсолютно так.
Вся эта "защита животных" - это просто фейк, с 17 миллионами норок в зверофермах.
Все это было сделано, просто чтобы убить пушное звероводство на территории постсоветского пространства, конкурентов уничтожить.
Так что пусть теперь датские холуи ротшильдов уничтожают своих фермеров (ведь убийство разом 17 миллионов норок) уничтожит эту датскую отрасль хозяйства.

Либо пусть перестанут парить нам мозги о защите животных и глобальном потеплении - и носят мех натуральный на доброе здоровье, либо пусть навсегда прироют свое пушное звероводство и заткнуться о глобальном потеплении, лгуны поганые.
показати весь коментар
06.11.2020 02:13 Відповісти
Сатанисти розігналися не на жарт. Схоже, що третя світова почалася.
показати весь коментар
05.11.2020 16:34 Відповісти
датчане никогда животных не жалели.

У них каждый год такой праздник, когда на побереже массово убивают дельфинов
показати весь коментар
05.11.2020 16:42 Відповісти
Убийство дельфинов на Фарерских островах
показати весь коментар
05.11.2020 23:50 Відповісти
Да вообще всю фауну на планете лучше замочить, чтобы гарантированно никаких вирусов больше не возникало. Дол-бы, б-ть (с)
показати весь коментар
05.11.2020 17:25 Відповісти
Гарна казка, щоб вбити сотні тисяч тварин, Грінпіс буде мовчати, а тітки та бабусі отримають нові шуби. Данські маркетологи мають отримати премію за такий хід.
показати весь коментар
05.11.2020 18:06 Відповісти
По их логике , завтра у собак и кошек найдут мутацию, то их всех в стране массово начнут уничтожать ?
А если потом у людей найдут мутацию , то и людей начнут убивать ?
Придурки ...
показати весь коментар
05.11.2020 18:13 Відповісти
Так запоребриком весной, когда началась там истерия с ковидом, население от кошек и собак отказывалось, российские блоггеры писали, что сдают животных массово, приюты были переполнены. Уголовники, что с них взять.
показати весь коментар
06.11.2020 02:16 Відповісти
Взагалі-то тих норок для шуб і вирощували.
показати весь коментар
06.11.2020 06:15 Відповісти
Так, але вбивали поступово, а не масово, бо там Грінпіс має серйозний вплив.
показати весь коментар
06.11.2020 08:58 Відповісти
У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 8158
показати весь коментар
05.11.2020 18:51 Відповісти
Хіба так можна ? А де ж захисники тварин, які завжди кричать, марші влаштовують ?
Чому вбивати здорових ?
Де таке бачено ?
Скоро і людей вбиватимуть здорових, бо МОЖЕ РАПТОМ вони захворіють.
Дикунство.
Бідні тваринки.
показати весь коментар
06.11.2020 06:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 