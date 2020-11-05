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Новини Політика України Бюджет-2021
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ВР (11722) держбюджет (899) поправки (72) Денис Шмигаль (2690)

Частину із 2 тис. поправок до проєкту Держбюджету-2021 буде враховано під час підготовки до другого читання, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Частину із 2 тис. поправок до проєкту Держбюджету-2021 буде враховано під час підготовки до другого читання, - Шмигаль

У проєкт Держбюджету-2021 було внесено майже 2 тис. поправок, частину з них врахують під час підготовки документа до другого читання.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2021 рік! "За" проголосували 275 парламентарів. Дякуємо народним депутатам за державницьку позицію, а бюджетному комітету та Міністерству фінансів за оперативну роботу та аналіз понад 2 тисяч правок. Частину з них буде враховано під час підготовки бюджету до другого читання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

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Автор: Наталя Джума
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Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb

·2 ч

Минфин: "Растаможка авто не подешевеет из-за выплат внешнего долга" К
АК Я БЛ..ТЬ ОРУ
Как там наклеечки, лошки? Хотели на..бать государство, но внезапно все перевернулось, а вы забыли стоп-слово

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Часть поправок к проекту Госбюджета-2021 будут учтены при подготовке ко второму чтению, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3478
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05.11.2020 14:09 Відповісти
 
 