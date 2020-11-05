Частину із 2 тис. поправок до проєкту Держбюджету-2021 буде враховано під час підготовки до другого читання, - Шмигаль

У проєкт Держбюджету-2021 було внесено майже 2 тис. поправок, частину з них врахують під час підготовки документа до другого читання.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2021 рік! "За" проголосували 275 парламентарів. Дякуємо народним депутатам за державницьку позицію, а бюджетному комітету та Міністерству фінансів за оперативну роботу та аналіз понад 2 тисяч правок. Частину з них буде враховано під час підготовки бюджету до другого читання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

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