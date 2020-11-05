Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус
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Петро Порошенко вимагає від уряду і Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на COVID-19 українців.
Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"За 72 години, і це моє звернення до прем’єр-міністра, ми маємо негайно відкрити відомчі лікарні, включно з Феофанією, де рішення має прийняти Зеленський. І помістити туди тих, кому не вистачає місця в лікарні", – вимагає лідер "Європейської Солідарності".
"У Зеленського і уряду було 9 місяців і 66 мільярдів коронавірусного фонду для того, щоб якісно приготувати країну до викликів пандемії. Не зроблено нічого від слова "зовсім". Ні ШВЛів, ні кисню, ні ліків, ні засобів захисту, ні ліжок, обладнаних всім необхідним в лікарнях. Українці залишилися сам на сам з цими проблемами. Я наголошую – це злочин. І ціна цього злочину зростає щодня. Майже 10 тисяч захворілих за одну добу, за 24 години. В Києві тисяча захворілих. Майже двісті померлих. Померлих дома, бо немає місця в лікарнях. Померлих в лікарнях, бо немає кисню, бо вони задихнулися. Захворілих, бо немає засобів захисту", – наголошує Петро Порошенко.
П’ятий президент закликав припинити так зване "Велике будівництво" з найдорожчою вартістю кілометра і передбачити в бюджеті наступного року окрему програму, "яка зобов’язує безкоштовні маски, тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні. Всього цього позбавлені українці, тому що з коронавірусного фонду гроші витрачалися на значну програму, яка називається "Велике крадівництво". Бо звідти вони крадуть", – говорить Петро Порошенко.
"Я твердо переконаний: так як ми перемогли на місцевих виборах – ми переможемо ковід. Українці, все буде добре", – резюмував п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
І ще, тварино, може ти надаси посилання на "...с твоєй подачі..."? Бо, свине, я можу надати тисячі відео- та фото- матеріялів, де саме Порошенко в той час допомагав лікарням.
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народне прислів'я
Пам'ятаю як на ринках раділи шо не Порох, а бусічка став президентом.
Бухали від радості 🤣
Сча ниють і матюкають свого куміра. Кажуть розірвали б.
А хєр вам, не ми одні маємо стражати... Десь в середині тепло)
Пошевеливайся!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Кому-то феования, а кому-то проссаный матрас в коридоре???
Просто дальше не воруй...
Не порали переходить к теме жопы?
Что толку в пустой койке, если нет оборудования и персонала?
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02WcOawxjykopn9NZOmnNAnbTftOw:1604597328465&source=univ&tbm=isch&q=лікування+військових+ато+в+феофанії+фото&client=ms-android-doogee&fir=7Nt4omj9IAPdhM%252C5YcIb57edjIEBM%252C_%253BuWeoTMF1jOxdsM%252CO7dids_XRgDRFM%252C_%253BGlRFrZYTjClEwM%252CpXCtIV7KL9V4TM%252C_%253BaDf_DIBruxatRM%252Cboo8imJz1lnnKM%252C_%253BiMJAq36loNkXFM%252Cq-LTt6JAcC2rOM%252C_%253Bv54upTIqiAMqEM%252CYLgDj3DC9GfmkM%252C_%253B50t8gAkOz3pcvM%252CVqJSoasrkJc-vM%252C_%253BL2CUyHEG0coaZM%252CYh56l3w9mTf8gM%252C_%253BtaKkGblhfBTVzM%252CsZAwCNfBa9M8iM%252C_%253BRbEvy7E7GBnCWM%252CYstF3yjmbjlgyM%252C_&usg=AI4_-kSzHqL6MoG3iM9otIVtx2Jo4n6jsg&sa=X&ved=2ahUKEwjBx5Tu9uvsAhXOlYsKHemnDP4Q7Al6BAgBEBg&biw=320&bih=546&dpr=1.5
В больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.
Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой, но это к лучшему.