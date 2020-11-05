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Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус

Петро Порошенко вимагає від уряду і Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на COVID-19 українців.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"За 72 години, і це моє звернення до прем’єр-міністра, ми маємо негайно відкрити відомчі лікарні, включно з Феофанією, де рішення має прийняти Зеленський. І помістити туди тих, кому не вистачає місця в лікарні", – вимагає лідер "Європейської Солідарності".

"У Зеленського і уряду було 9 місяців і 66 мільярдів коронавірусного фонду для того, щоб якісно приготувати країну до викликів пандемії. Не зроблено нічого від слова "зовсім". Ні ШВЛів, ні кисню, ні ліків, ні засобів захисту, ні ліжок, обладнаних всім необхідним в лікарнях. Українці залишилися сам на сам з цими проблемами. Я наголошую – це злочин. І ціна цього злочину зростає щодня. Майже 10 тисяч захворілих за одну добу, за 24 години. В Києві тисяча захворілих. Майже двісті померлих. Померлих дома, бо немає місця в лікарнях. Померлих в лікарнях, бо немає кисню, бо вони задихнулися. Захворілих, бо немає засобів захисту", – наголошує Петро Порошенко.

П’ятий президент закликав припинити так зване "Велике будівництво" з найдорожчою вартістю кілометра і передбачити в бюджеті наступного року окрему програму, "яка зобов’язує безкоштовні маски, тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні. Всього цього позбавлені українці, тому що з коронавірусного фонду гроші витрачалися на значну програму, яка називається "Велике крадівництво". Бо звідти вони крадуть", – говорить Петро Порошенко.

"Я твердо переконаний: так як ми перемогли на місцевих виборах – ми переможемо ковід. Українці, все буде добре", – резюмував п’ятий Президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Власти в течение 72 часов должны открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6311
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05.11.2020 14:13
+28
В соцмережах пишуть, що це реальна історія з Дніпра.

Ця ватна потвора лікар-рентгенолог СІМОНОВА ОЛЕНА ВЛАДИСЛАВІВНА
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05.11.2020 14:22
+21
Правильно, нехай бере приклад зі Ссанича - той свій дворєц віддав діткам.
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05.11.2020 14:17
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у маразматиків Цензора, наприклад, канікули щомісяця, один тиждень після отримання пенсії
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05.11.2020 15:21 Відповісти
какая разница, ковид, дороги? Зато его труну по асфальтированной улице будут везти
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05.11.2020 14:55 Відповісти
Агов, говноїде, 2-3 місяці тому ніхто нічого вже не казав. Ти ліпше згадай, як у березні блаЗЄнські ловили вдесятьох одного плавця в Дніпрі. А блаЗЄнський і справді поводився так, ніби жодного карантину нема: скрізь демонстративно без маски. А тепер ти, тварино, кажеш, що тоді був карантин? А блаЗЄнський казав про инше. Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9057
І ще, тварино, може ти надаси посилання на "...с твоєй подачі..."? Бо, свине, я можу надати тисячі відео- та фото- матеріялів, де саме Порошенко в той час допомагав лікарням.
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05.11.2020 14:50 Відповісти
як ви гадаєте, людина, яка живе в такому палаці (більше 1300 квадратів), буде хоть щось робити для простих громадян?
Власти в течение 72 часов должны открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3578
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05.11.2020 14:31 Відповісти
От жеж гад, нєт шоб зєбілам усьо роздать...😁
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05.11.2020 14:37 Відповісти
Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4361

...
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05.11.2020 14:45 Відповісти
Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3672
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05.11.2020 14:35 Відповісти
А чого пэтя сам не відчиняв "Феофанію" для простих громадян? Тому що він мерзота!
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05.11.2020 14:45 Відповісти
коли лисиця починає говорити про мораль - бережи качок!
народне прислів'я
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05.11.2020 14:48 Відповісти
До чого тут це?
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05.11.2020 18:29 Відповісти
К тому что альтернахер либо рашотролль, либо подоляшавка. Ума как у клована, пишут стандартно, подними пинком ночью с кровати - сразу кричат спросонья "Петя вор".
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05.11.2021 22:10 Відповісти
У фопів жопобіль.
Пам'ятаю як на ринках раділи шо не Порох, а бусічка став президентом.
Бухали від радості 🤣
Сча ниють і матюкають свого куміра. Кажуть розірвали б.
А хєр вам, не ми одні маємо стражати... Десь в середині тепло)
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05.11.2020 14:55 Відповісти
Любители шаровых евроблях точно так же все за клоуна были и радостно повизгивали предвкушая как снимут растаможку и налоги на их корыта.. Щас опять бастовать собираюца))) Клоун весь этот тупой скот прокинул на раз..
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05.11.2020 15:34 Відповісти
В до чого тут це?
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05.11.2020 14:57 Відповісти
Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2148 Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2460
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05.11.2020 14:58 Відповісти
нарид неисправим - такие же воры как и власть. Народ вор, и не вякайте что это не так, это именно так.
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05.11.2020 15:28 Відповісти
Свинья, оторванная от корыта, упорно продолжает неистово лаять.
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05.11.2020 15:21 Відповісти
На хера тебе эти эксперименты? Пошто животину тиранишь?
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05.11.2020 15:32 Відповісти
Да кто ж его тиранит, наоборот - регулярно покупаю продукцию Рошен, а оно все лает и лает.
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05.11.2020 15:47 Відповісти
Простите, Ваша свинья, оторванная от корыта с покупаемым шоколадом,- лает?!
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05.11.2020 19:42 Відповісти
Клоун, президент дает тебе 72 часа!
Пошевеливайся!
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05.11.2020 15:25 Відповісти
спитай в Наполеона, його ж ліжко поруч з твоїм!
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05.11.2020 15:50 Відповісти
настоящий президент, а вонюче ЗЕбильное ватное отребье сразу прибегает только в темы про Порошенко. Заметили что в любых других темах ЗЕбило скот даже не пикает..
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05.11.2020 15:26 Відповісти
Ведомственных больниц вообще не должно существовать!!!.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Кому-то феования, а кому-то проссаный матрас в коридоре???
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05.11.2020 15:27 Відповісти
несправделивость заложена изначально в людей по самому факту ..Кто то умнее, кто то тупее, кто то работящий, а кто то ленивый, талантливый и бездарь и т.д. Очевидно что умные талантливые имеют больше шансов заработать и получить лутшее мед обслуживание..Во всём мире так если шо..
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05.11.2020 15:31 Відповісти
Ты похоже больной это государственные больницы которые содержатся с налогов так же как и те в которые ты ходишь, но посещают их только избранные. Не кажется ли тебе что это нарушение конституции??? Пусть депутататы ходят в платные если они талантливые, а не делают за наши бабки, для себя элитные бесплатно!
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05.11.2020 15:42 Відповісти
То если сученок-наперсточник Кернес лечится в немецкой "шарите", то он получается умнее и талантливее меня, потому что я не ворую?
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05.11.2020 15:46 Відповісти
зря ты Гепе завидуешь, он, люди говорят, уже отлечился.
Просто дальше не воруй...
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05.11.2020 15:53 Відповісти
я и не завидую, просто не болею, сейчас.... Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5379
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05.11.2020 15:55 Відповісти
таки ты настоящая ПОРОХОтварь!
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05.11.2020 15:51 Відповісти
Ага а ты сильно открывал или онкоцентры детям построил с своей Улянкой? Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1125
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05.11.2020 16:01 Відповісти
Не захлебнись своим гавном, гов...тва!
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05.11.2020 16:29 Відповісти
Соси чупа-чупс своего партайгеноссе терпила.. Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 9770
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05.11.2020 17:37 Відповісти
Так, "соси" - уже есть, молодец!
Не порали переходить к теме жопы?
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05.11.2020 18:09 Відповісти
если чешется- переходи, не мучайся
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05.11.2020 19:09 Відповісти
А ті из какой жопі вілез?
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06.11.2020 10:19 Відповісти
Ну, это пропаганда.....ю
Что толку в пустой койке, если нет оборудования и персонала?
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05.11.2020 16:35 Відповісти
Мне кажется Порох и Пеннивайз одна шайка-лейка! Никто не убежал за рубеж Никто никого не наказал. Пострадали патриоты "среднего звена". Стваленники олигархата меняющиеся от симпатий толпы просто ушли на скамью запасных.
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05.11.2020 18:05 Відповісти
Да ? А почему бойцы ВСУ там не лечились во время правления .а чеколадос...
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05.11.2020 18:11 Відповісти
В Феофанії як раз лікувались. Але в Італії про це не пишуть
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05.11.2020 18:32 Відповісти
он с питера а не с италии
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05.11.2020 19:31 Відповісти
Кто ? Мусора с блокпостов или генералы грыжи свои липовые?кому ты париш уважаемый
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05.11.2020 18:59 Відповісти
Просто вы не читаете "Шоколадный вестник" Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 9274
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05.11.2020 19:26 Відповісти
Хоч одного генерала серед них знайдете:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02WcOawxjykopn9NZOmnNAnbTftOw:1604597328465&source=univ&tbm=isch&q=лікування+військових+ато+в+феофанії+фото&client=ms-android-doogee&fir=7Nt4omj9IAPdhM%252C5YcIb57edjIEBM%252C_%253BuWeoTMF1jOxdsM%252CO7dids_XRgDRFM%252C_%253BGlRFrZYTjClEwM%252CpXCtIV7KL9V4TM%252C_%253BaDf_DIBruxatRM%252Cboo8imJz1lnnKM%252C_%253BiMJAq36loNkXFM%252Cq-LTt6JAcC2rOM%252C_%253Bv54upTIqiAMqEM%252CYLgDj3DC9GfmkM%252C_%253B50t8gAkOz3pcvM%252CVqJSoasrkJc-vM%252C_%253BL2CUyHEG0coaZM%252CYh56l3w9mTf8gM%252C_%253BtaKkGblhfBTVzM%252CsZAwCNfBa9M8iM%252C_%253BRbEvy7E7GBnCWM%252CYstF3yjmbjlgyM%252C_&usg=AI4_-kSzHqL6MoG3iM9otIVtx2Jo4n6jsg&sa=X&ved=2ahUKEwjBx5Tu9uvsAhXOlYsKHemnDP4Q7Al6BAgBEBg&biw=320&bih=546&dpr=1.5
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05.11.2020 19:32 Відповісти
Тогда это просто отлично
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05.11.2020 22:38 Відповісти
був би Порох зараз Президентом, не сумніваюся шо такої дупи в країні не було би!
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05.11.2020 18:16 Відповісти
😂😂😂😂😂
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05.11.2020 19:01 Відповісти
Ветеран АТО: если прямо сейчас к власти вернется Порошенко, то через неделю восстановится сотрудничество с МВФ и Кремль получит новые санкции.Волонтер ветеран АТО Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно за неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.
В больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.
Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой, но это к лучшему.
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06.11.2020 00:49 Відповісти
Феофания - это же святое для каждого президента.
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05.11.2020 18:37 Відповісти
Справа не в назві лікарні, а в готовності надати кваліфіковану допомогу хворим. Міністерство охорони здоров'я розпочинає розгортання мобільного шпиталю в Києві, у Палаці спорту. Мобільний госпіталь для лікування пацієнтів хворих на COVID-19 у Києві планують розгорнути на базі лікарні «Феофанія». Це третя точка, запропонована владою столиці. У Києві під ці цілі також планують переобладнати Палац спорту і Міжнародний виставковий центр. Та чи просто наявність тисяч нових лікарняних ліжок вирішить проблему БЕЗ ШВЛ, без кисню до них? Який зиск з цих ліжок, якщо катастрофічно бракує лікарів. Лікарі залишаються незахищеними. Уряд Зеленського так і не витратив кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на цю боротьбу - у всіх регіонах лікарі говорять про нестачу захисних засобів, ліків, відсутність тестів, ліжок у лікарнях, неготовність лікарень приймати таку велику кількість хворих, а також невиплати доплат та страхових коштів медикам. Навіть якщо всі без винятку коміки з 95-ого кварталу відірвуться від корита і одягнуть білі халати в них лікуватись не захоче жоден з 73%.
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05.11.2020 19:36 Відповісти
Не хвилюйтесь, вони досвідчені лікарі і допомога 73% гарантована.
Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 4820
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05.11.2020 19:46 Відповісти
Ну теперь,конечно, можно все...можно требовать Феофанию для нужд украинцев. Можно потратить какую то сумму( на самом деле,ничтожную, но которая будет раздута в СМИ) на аппараты ШВЛ....Но сделанного не вернешь -- порох -- враг украинского народа и не враг собственному карману, что есть вещи противоположные...
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05.11.2020 23:32 Відповісти
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