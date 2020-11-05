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ВР (11722) КС (1153) Жернаков (52)

Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков. ДОКУМЕНТ

Парламент 6 листопада планує призначити двох суддів Конституційного Суду.

Про це пише у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того, чи дійсно кандидати є "правниками з визнаним рівнем компетентності" і володіють "високими моральними якостями", як того вимагає Конституція", - зазначив Жернаков.

За його словами, "причиною ганебних рішень КСУ є в тому числі те, що суддів до нього замість відкритого і об'єктивного конкурсу завжди вибирали за партійними квотами".

"Найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат", - підсумував Жернаков.

Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 01

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Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ярош так! А Парсют такаж лялька Бені як і зеленский!
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05.11.2020 14:34
+4
Парадокс! То прохають суддів КС на звільнення, то призначають яких не вистачає. Чи то гра така?
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05.11.2020 14:31
+3
Вибиратимуть, як завжди, серед юристів Кварталу?
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05.11.2020 14:23
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Не умерла, так умерла. А назначать туда артистов от зеленой помойки так же не вариант.
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05.11.2020 14:19 Відповісти
Эти всё назначают...
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05.11.2020 14:19 Відповісти
Вибиратимуть, як завжди, серед юристів Кварталу?
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05.11.2020 14:23 Відповісти
Ярош і Парасюк ?
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05.11.2020 14:24 Відповісти
Ярош так! А Парсют такаж лялька Бені як і зеленский!
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05.11.2020 14:34 Відповісти
а может для начала на полиграф? Крал, брал, будешь брать, будешь защищать народ или определенный круг и т.д.? И допустить в суд действительно кристально чистого человека...А то не хочется и надоело опять же на те же грабли наступать в сотый раз!
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05.11.2020 14:30 Відповісти
Парадокс! То прохають суддів КС на звільнення, то призначають яких не вистачає. Чи то гра така?
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05.11.2020 14:31 Відповісти
Ще потрібні кому інші докази щодо того, що ЗЕ потрібен ручний Конституційний суд?
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05.11.2020 14:32 Відповісти
ппр
посидели поговорили разошлись
и так во всем
ничего не решили до конца
кроме себе з/п и льгот
отвлекли внимания от насущных проблем
пенсию повысили на полсотню
забрали 3 сотни
сами тратят в день -- сколько пенсионеры
дают на месяц
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05.11.2020 14:44 Відповісти
Шахраї в боргах..Скоро відбудеться бюджетний колапс,гірший за 90ті..
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05.11.2020 14:46 Відповісти
"Без конкурса, как того требует Конституция.
Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков."

Источник: https://censor.net/ru/n3229268
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05.11.2020 14:48 Відповісти
Я так понимаю,что два судьи ушли добровольно или умерли за последнюю неделю Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 5485 Или они трудились на благо Держави неукомплектованными?А почему 2-х добавить?Почему не 10? Я не успеваю успевать за гипертурборежимами
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05.11.2020 15:03 Відповісти
Це вакансії річної давнини
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05.11.2020 17:38 Відповісти
Там вроде 3-их недоставало.
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05.11.2020 15:21 Відповісти
А на следующий день распустить? Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 3576
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05.11.2020 16:20 Відповісти
ща у нас будет какой-нибудь шоумен-судья, типа сивохи, ага
С классическим образованием дипломированной домохозяйки
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05.11.2020 17:21 Відповісти
Їм потрібні фотограф і тамада...
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05.11.2020 17:39 Відповісти
мы самая нищая страна европы --- зачем мы тратим сотни миллионов на содержание этого свинарника под названием кс --- вот на хрена -- неужели верховный суд УКРАИНЫ не может толмачить конституцию -- или там судьи не такие или маетки и машины у них хуже или взятки меньше они берут --- ТОЧНО ТАКИЕ -- ТАК ЗАЧЕМ НАМ ЭТОТ КС --- В США ЕГО НЕТ ТАМ ВСЕ РЕШАЕТ ВЕРХОВНЫЙ СУД --- ПРАВДА ТАМ СУДЬИ . А У НАС СВИНЬИ НЕНАСЫТНЫЕ У ГОСКОРЫТА
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05.11.2020 17:37 Відповісти
Якщо Верховна Рада має право обирати суддів Конституційного суду, то чому вона немає права його розпустити за антиправові рішення?
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05.11.2020 17:48 Відповісти
потому шо это как "на тобі, синку, дві гривні, йди-но купи що хочеш, але якщо ти купиш щось не те, то я відберу в тебе гроші"

Думать надо было заранее, когда выбирали. Фарш невозможно провернуть назад
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06.11.2020 14:45 Відповісти
и да, на всякий случай, если ты не знаешь - конституционный суд имеет право распустить верховную раду. Например, если монобольшинство домохозяек во главе с тамадой начнет штамповать законы, которые противоречат конституции.
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06.11.2020 14:47 Відповісти
 
 