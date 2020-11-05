Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков. ДОКУМЕНТ
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Парламент 6 листопада планує призначити двох суддів Конституційного Суду.
Про це пише у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того, чи дійсно кандидати є "правниками з визнаним рівнем компетентності" і володіють "високими моральними якостями", як того вимагає Конституція", - зазначив Жернаков.
За його словами, "причиною ганебних рішень КСУ є в тому числі те, що суддів до нього замість відкритого і об'єктивного конкурсу завжди вибирали за партійними квотами".
"Найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат", - підсумував Жернаков.
Топ коментарі
+7 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар05.11.2020 14:34
+4 Андрей Новиков 1f858445
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+3 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.11.2020 14:23
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Будь ласка, зачекайте...
посидели поговорили разошлись
и так во всем
ничего не решили до конца
кроме себе з/п и льгот
отвлекли внимания от насущных проблем
пенсию повысили на полсотню
забрали 3 сотни
сами тратят в день -- сколько пенсионеры
дают на месяц
Без всякой проверки того, действительно ли кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - отметил Жернаков."
Источник: https://censor.net/ru/n3229268
С классическим образованием дипломированной домохозяйки
Думать надо было заранее, когда выбирали. Фарш невозможно провернуть назад