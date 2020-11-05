Вже не секрет, що до кінця листопада ми можемо отримати 15 тис. випадків захворювання на COVID-19 на день, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця поточного місяця в Україні може бути досягнута відмітка в 15 тис. захворювань на коронавірусну інфекцією COVID- 19 в добу, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер у Києві.

"На жаль, наші прогнози показують в тій ситуації, яка сьогодні є, доволі швидке зростання до кінця року. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тис. на день, це вже не секрет. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тис. людей в день", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що вітчизняна медична система готується до такого виклику і витримає таке навантаження.

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