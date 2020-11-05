Вже не секрет, що до кінця листопада ми можемо отримати 15 тис. випадків захворювання на COVID-19 на день, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця поточного місяця в Україні може бути досягнута відмітка в 15 тис. захворювань на коронавірусну інфекцією COVID- 19 в добу, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. на день.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер у Києві.
"На жаль, наші прогнози показують в тій ситуації, яка сьогодні є, доволі швидке зростання до кінця року. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тис. на день, це вже не секрет. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тис. людей в день", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що вітчизняна медична система готується до такого виклику і витримає таке навантаження.
Топ коментарі
+14 Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
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+12 Иннокентий beer
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+10 wake up-UA
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Будь ласка, зачекайте...
може то галограма і якийсь гуморист балантрасить його голосом?
шось Лєнки не видко...і навіть мендельша мовчить (пізній токсикоз чи що?)))
Disposable surgical face masks for preventing surgical wound infection in clean surgery
И оно показало: "There was no statistically significant difference in infection rates between the masked and unmasked group in any of the trials."
Математическая модель, оперирующая предполагаемыми вирулентностью и эффективностью фильтрации - прекраснейшее "исследование", сейчас напишу пару таких же о выращивании зеленых человечков в условиях крайнего севера.
Про "статистические исследования", в которых участвовали 21 (двадцать, мать их, один) человек и на которые ссылаются авторы, можешь кому-то другому рассказывать.
Тебе кто-то говорит дать исследование на волонтерах? Тебе говорят, что в математическую модель вводятся данные с потолка.
Врачи пока сходятся на том, что достоверно работают дистанция и мытье рук, а маски уже больше 25 лет под вопросом.
У нормальных людей действует принцип: "нет доказательств пользы = бессмысленная трата ресурсов".
Можешь для защиты от коронавируса намазать анус зеленкой, если ты не считаешь бессмысленным совершать бесполезные действия.
Рекомендации ВОЗ не спускаются с небес на скрижалях, а постоянно изменяются при поступлении новой информации.
Вековой опыт ношения? К маскам на 20 году массового применения появились вопросы, когда оказалось, что они не защищают от "испанки".
Еще раз повторяю, что выше выложил статистическое исследование, в котором принимали участие не 21 человек, а 2106, которое не находит подтверждения эффективности масок.
И вирусы, и бактерии выделаются аэрозолем при дыхании/разговоре/кашле и т.д. И этот аргумент больше в мою пользу: вирусы могу распространятся с более мелкими фракциями аэрозоля, чем бактерии.
Достижение инфицирующей дозы необходимо для любой инфекции, не только вирусной. Кстати, если уже помянули вирулентность и инфицирующие дозы, то вернусь на секунду к COVID-19: после проведения нескольких поголовных тестирований населения весной 2020 оказалось, что его вирулентность выше, чем предполагалось зимой 2019-2020, поэтому результаты из таблицы "твоего" исследования очень оптимистичны, даже если не касаться самой эффективности масок.
Я вижу только исследование, в котором завышена эффективность одноразовых масок и занижена вирулентность коронавируса для получения "одобряемого" результата
и накручивания индексов цитирования и Хирша.
Панове і панянки! Welcome to a cemetery! Cheers!
В нас ніколи не було медицини,щось намагалася змінити Супрун.Але за підтримки населення,стала доктором смерть.Бо населення саме нічого не хоче змінювати і жити в лайні.
феномен? да не, ну думаю......
то же и о масках... эээээ, так, перейдем.те о промышленности Буркина -Фасо .... итак..... нету, ну или про комаров в Гваделупе - есть тут у нас один рраждани, он на связи, здравстуйте Олаф Адольфович, как это "дастишь идитен наПу"? ээээ, тогда у нас реклама - прокладки ультрас, пописаны лично А ваковым, кто это.. и дублируем Трампа: Да пошли на....... ок, продолжаем наше видео.... бл., крокодил сожрал звукорежи .... ааааааа
скоро окажется не штукой ой не ей бубенец по дереву стучал - та и клавиш там не было и вообще он не поганини в реинкарнации...
а сколько см дорог успеете проложить?
какое-то время простоят вокруг зажиточных особняков
Делайте выводы （или ноги）.
уноси, готовенького!
шмыг, шмыг, шмыг -
кто, на новенького?
Выявлено заражений столько то
Бессимптомные - столько то
Слабо выраженная симптоматика - столько то
Средняя форма
Тяжелая форма
Проходят лечение на дому
Проходят лечение в стационаре
Находятся в реанимации
И т.д. Так бы картина понятнее и яснее выглядела.
А потім коли вже буде повний п... почнуть кричати про локдаун....
А ввести часткові міри щоб люди перехворіли потрохи нікому не треба, реально що червона зона що така ніякої різниці тільки школи не вчаться