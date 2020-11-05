У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА. ПЕРЕЛІК
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У Київській області перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА в Facebook.
Голова обласної державної адміністрації Василь Володін сказав: " "Я щоразу наголошую на тому, що кількість інфікованих на COVID-19 щоденно зростає. Це наша реальність. Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування. І щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади".
Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:
Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);
Сквирська райлікарня (100 ліжок);
Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);
Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);
Київська обласна лікарня (100 ліжок);
Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).
Володін також уточнив, що в області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів з COVID-19. Поки їх розглядають у перспективі і готувати до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати рости. Тому йдеться про 13 медустанов. Вони зможуть забезпечити лікування ще 1,5 тис. пацієнтів.
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Зато в Украине хорошие дороги на кладбища (но это не точно).
Медицинский персонал будет освобожден от обязанности проходить карантин. Отныне обследование медицинского персонала станет возможным ежедневно. Закуплены тесты, каждый медработник будет тестироваться ежедневно перед началом работы".
Зато у нас в Украине "большая стройка" и традиционными откатами (никто не сомневается).
Сегодня в Польше 24692 новых случаев заболевания коронавирусом.
Численность населения примерно одинакова с Украиной.
Делайте выводы.
А де візьмуться лікарі, яких вже зараз не вистачає??
Студентів-медиків примусово задіють? А їх самих вже запитали чи вони захочуть? Мабуть смішне питання.