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У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА. ПЕРЕЛІК

У Київській області перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА в Facebook.

Голова обласної державної адміністрації Василь Володін сказав: " "Я щоразу наголошую на тому, що кількість інфікованих на COVID-19 щоденно зростає. Це наша реальність. Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування. І щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади".

Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:

Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);

Сквирська райлікарня (100 ліжок);

Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);

Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);

Київська обласна лікарня (100 ліжок);

Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).

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Володін також уточнив, що в області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів з COVID-19. Поки їх розглядають у перспективі і готувати до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати рости. Тому йдеться про 13 медустанов. Вони зможуть забезпечити лікування ще 1,5 тис. пацієнтів.

У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА 01

Автор: Анастасія Потіха
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це точно Зеленський нагнітає абсолютно безпідставно, щоб патріоти не вийшли на Майдан!
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05.11.2020 14:54 Відповісти
А ти кожного разу жереб кидаєш під яким ніком сьогодні за блазня голосити Alter Nator=Lvbnhj=Джамал? В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 9352
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05.11.2020 15:00 Відповісти
пінкертон хрінов
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05.11.2020 15:23 Відповісти
В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 1232
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05.11.2020 14:57 Відповісти
Это Польша: Учителя получат специальный ваучер на 500 злотых на приобретение оборудования для удаленной работы. - Это могут быть веб-камеры, другое электронное оборудование, которое может пригодиться учителям, если в этом случае необходимо максимально эффективно вести удаленную работу.
Зато в Украине хорошие дороги на кладбища (но это не точно).
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05.11.2020 15:01 Відповісти
"подготавливают больницы" - это в смысле асфальт кацапский перекладывают на подъездах к больницам?
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05.11.2020 15:04 Відповісти
Это Польша: "Министр здравоохранения Адам Недзельский и глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщили об освобождении медицинского персонала от карантина. Это решение направлено на решение проблемы нехватки человеческих ресурсов в сфере здравоохранения. В последнее время в Польше на карантине находится около 30 000 человек из этой группы.
Медицинский персонал будет освобожден от обязанности проходить карантин. Отныне обследование медицинского персонала станет возможным ежедневно. Закуплены тесты, каждый медработник будет тестироваться ежедневно перед началом работы".
Зато у нас в Украине "большая стройка" и традиционными откатами (никто не сомневается).
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05.11.2020 15:04 Відповісти
Это Польша: Власть: Пора задействовать аварийный тормоз. Если у нас будет 30 000 случаев в день, количество смертей также увеличивается, а система здравоохранения перестает работать, добавил глава Минздрава. «Пора спасать жизнь».
Сегодня в Польше 24692 новых случаев заболевания коронавирусом.
Численность населения примерно одинакова с Украиной.
Делайте выводы.
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05.11.2020 15:07 Відповісти
количество больниц вторично - главное врачи! Ну не должен получать судья вершащий судьбы больше чем врач, спасающий жизни!
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05.11.2020 15:17 Відповісти
Лапша дуже добре вішається лохторату. "Увсьо под контролєєєм! Спокойно Козлодоєви!"
А де візьмуться лікарі, яких вже зараз не вистачає??
Студентів-медиків примусово задіють? А їх самих вже запитали чи вони захочуть? Мабуть смішне питання.
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05.11.2020 15:37 Відповісти
 
 