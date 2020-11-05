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Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні на нараді про вжиті заходи протидії поширенню вірусних інфекцій висловився про рішення Польщі запрошувати іноземних лікарів для боротьби з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко нагадав, що кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, серед іншого і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом.

"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з ковідом. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей. Але, дотримуючись свого принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав - назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", - підкреслив він.

Лукашенко звернув увагу, що це не погроза, а наказ для уряду.

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"Тому всіх треба ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він хоче більшого рубля або у нього позеленіли очі від валюти", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Ось же полудурок. Люди ж не від гарного життя туди їдуть. І де ти будеш потім знаходити лікарів, якщо своїх назад не пускати?
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05.11.2020 15:09
+31
Лукашенко - уезжающим в Польшу белорусским врачам: Уехал - назад не вернешься. И это не угроза, а приказ - Цензор.НЕТ 441
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05.11.2020 15:09
+12
А хто заважає вам платити пристойні гроші хоча(!)лікарям?Чи ви думаєте,що люди будуть вмирати за ваші зелебобські забаганки?
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05.11.2020 15:14
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а шо, нормальный приказатель - маршала ему на погоны.
коленьке генерал-лейтенанта, нехай себе растет ...
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05.11.2020 15:47 Відповісти
Можна навіть генераліссімуса. Хоча... пізньосовковий анекдот пояснює, чому це звання не дали Брежнєву - "он бы не выговорил это слово".
Ось і Лука ("человек деревенский") не факт що подужає таке вумне сліво.
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05.11.2020 15:53 Відповісти
генераліссімус - ето тока после расстрелов - 2 сотни тысяч не меньше...
луке есть к чему стремиться...
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05.11.2020 16:10 Відповісти
Сьогодні колега скинув у гумористичний канал нашого воркспейса Slack.
Хто має відношення до айті, оцінить Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ - Цензор.НЕТ 4328

Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ - Цензор.НЕТ 7050
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05.11.2020 18:42 Відповісти
Зараз дивлюся через Ковід вже частіше використовують Канбан, а то і поєднання Скраму з Канбаном - Скрамбан.
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06.11.2020 06:36 Відповісти
"позеленели глаза от валюты"
тракторист владеющий изоповым языком наиболее опасен...
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05.11.2020 15:50 Відповісти
Tut ne tolko mediki no celyje kompaniji s nix bezit,u nas 40 takix raznogo profilia, i ecio 200 skoro prijedut.Olimpijskaja cempionka ne davno toze prijexala tut zit
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05.11.2020 15:51 Відповісти
Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ - Цензор.НЕТ 5222
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05.11.2020 15:52 Відповісти
Год новый наступил
Кушать стало нечего
Ты меня пригласил
И сказал доверчиво
"Милая ты моя
Девочка голодная
Я накормлю тебя
Если ты не гордая

Два кусочека колбаски
У тебя лежали на столе
Ты рассказывал мне сказки
Только я не верила тебе
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05.11.2020 15:53 Відповісти
Перефразуючи кацапський фольклор:

На горе стоит козёл -
Золотые рожки,
Дохтуров Лука е[b]ёт
За ведро картошки.

(от тільки не всі дохтури залишаться, щоб їх їпали за продовольчий норматив)
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05.11.2020 15:59 Відповісти
Вызовите вже хто нибудь бригаду врачей цьому пациенту Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ - Цензор.НЕТ 9172
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05.11.2020 15:55 Відповісти
Із інструментом:

Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ - Цензор.НЕТ 1625
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05.11.2020 16:00 Відповісти
На основании чего? Просто захотелось? Вот к чему ведет диктатура - к беззаконию и к сумашедствию.
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05.11.2020 15:56 Відповісти
Подруга моя минская, таки проскочила через Корону без особых проблем со здоровьем... -- без накруток и осложнений, к счастью. Рассказывала, как на обследования и анализы ходила -- по 2 часа в поликлинических толпах и очерединах парилась.

Всё, что можно было сделать платно -- сделала -- быстро и чётко.

...а бесплатно лечиться в Беларуси, это испытывать оружие массового биологического поражения на себе...
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05.11.2020 16:19 Відповісти
Не знаю как в Германии, а в Польше то же самое.
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05.11.2020 17:16 Відповісти
У нас, вроде, массового падежа нету -- всё прозрачно и медицина страховая. Локально вспыхивают очаги -- их локализуют. Лечат довольно успешно -- даже коронованных из Франции, Испании и Италии привозят.

Усиливают карантин потихоньку, но ещё не так, как вначале...

Пока что, главная задача, не переполнить больничные койки.

Методы всё те же: маски, дезинфекция, дистанция.

Будем уповать на надежды. ...а шо ещё делать?
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05.11.2020 17:35 Відповісти
Тот же сталин, только "лайт"-версия. В итоге сталин умер от инсульта обоссаньій и обосраньій, поскольку фактически не осталось не одного врача в москве, после "дела врачей". Такие же перспективьі и у лакаша.
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05.11.2020 16:21 Відповісти
Он кже и обосранній и обосранній
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05.11.2020 17:28 Відповісти
Из круга наших с ней знакомых, уже окоронованных больше, чем здоровых... ...и не пережившие имеются.

На круг -- положили беларусы своё здоровье и жизнь за Колхозный Строй! -- настоящие коммунисты...
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05.11.2020 16:24 Відповісти
У дебила кризис жанра
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05.11.2020 16:26 Відповісти
Патріот
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05.11.2020 16:40 Відповісти
як лікарям, у яких очі позеленіли від валюти, то повертатись не можна, а йому з почервонівшими від крові значить можна?
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05.11.2020 19:05 Відповісти
Про яку кров ви лепечете?
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05.11.2020 20:28 Відповісти
а про чий патріотизм ти перднуло?
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06.11.2020 08:52 Відповісти
Утонешь - домой не приходи!
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05.11.2020 16:40 Відповісти
и у этого мудака полно поклонников и в Украине, всё никак без кнута не могут...хозяина бы им с крепкими кулаками...вот бы зажили..))
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05.11.2020 17:21 Відповісти
Не путай хрен с пальцем. Нет поклонников Бацьки в Украине,а есть люди понимающие что замена одного любителя пуйла на другого(другую) нашей стране не принесет ничего кроме вариантов ухудшения ситуации.
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05.11.2020 17:34 Відповісти
,,Как оно работало начальником продразверстки..???,,
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05.11.2020 17:52 Відповісти
Дак они и не вернутся... Другое дело что государство учило врача, создавало условия для развития нарабатывания опыта. Ценность врача не в дипломе, а ценность как раз в опыте. Чем больше клинических ситуаций врач разрешил тем он опытнее и просто так не пытатся его удержать зарплатой и льготами просто глупо.
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05.11.2020 18:26 Відповісти
совсем бацька чердак свой потерял))
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05.11.2020 19:06 Відповісти
Під новий рік він ще узаконить продраціон білорусам. Скільки бульби можна їсти, що мясо шкідливе, налягайте на марковку. Ей, совкодрочери, хто ще хоче пломбіру за 12коп і калбаскі по 2,20руб ?
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05.11.2020 19:54 Відповісти
Все как в СССР-где был термин-невозвращенцы!
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06.11.2020 13:13 Відповісти
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