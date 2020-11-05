Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні на нараді про вжиті заходи протидії поширенню вірусних інфекцій висловився про рішення Польщі запрошувати іноземних лікарів для боротьби з COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
Лукашенко нагадав, що кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, серед іншого і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом.
"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з ковідом. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей. Але, дотримуючись свого принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав - назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", - підкреслив він.
Лукашенко звернув увагу, що це не погроза, а наказ для уряду.
"Тому всіх треба ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він хоче більшого рубля або у нього позеленіли очі від валюти", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
коленьке генерал-лейтенанта, нехай себе растет ...
Ось і Лука ("человек деревенский") не факт що подужає таке вумне сліво.
луке есть к чему стремиться...
Хто має відношення до айті, оцінить
тракторист владеющий изоповым языком наиболее опасен...
Кушать стало нечего
Ты меня пригласил
И сказал доверчиво
"Милая ты моя
Девочка голодная
Я накормлю тебя
Если ты не гордая
Два кусочека колбаски
У тебя лежали на столе
Ты рассказывал мне сказки
Только я не верила тебе
На горе стоит козёл -
Золотые рожки,
Дохтуров Лука е[b]ёт
За ведро картошки.
(от тільки не всі дохтури залишаться, щоб їх їпали за продовольчий норматив)
Всё, что можно было сделать платно -- сделала -- быстро и чётко.
...а бесплатно лечиться в Беларуси, это испытывать оружие массового биологического поражения на себе...
Усиливают карантин потихоньку, но ещё не так, как вначале...
Пока что, главная задача, не переполнить больничные койки.
Методы всё те же: маски, дезинфекция, дистанция.
Будем уповать на надежды. ...а шо ещё делать?
На круг -- положили беларусы своё здоровье и жизнь за Колхозный Строй! -- настоящие коммунисты...