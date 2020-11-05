Після виведення військ за порядок на Донбасі відповідатимуть підрозділи Нацполіції з особливим статусом, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що після виведення військ на Донбасі забезпечувати охорону громадського порядку будуть підрозділи. До їхнього складу увійдуть українці, які не брали участі в бойових діях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Віцепрем'єр зазначив, що створення спеціальних підрозділів охорони громадського порядку ще обговорюється.

"Це будуть підрозділи Національної поліції з особливим статусом, можливо, як елемент департаменту СММ ОБСЄ. Туди мають увійти громадяни України, які не брали участі в бойових діях", - наголосив Резніков.

"Моя особиста думка, що домінантою має бути поліцейська місія ОБСЄ із залученням Національної поліції, підрозділи якої будуть формуватися за особливим критерієм. Поліцейська місія на Донеччині та Луганщині – це новий виклик для ОБСЄ. У нашій концепції поліцейська місія має забезпечувати охорону громадського порядку, бути озброєна легкою стрілецькою зброєю та спецзасобами", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій з питань Донбасу".

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