Після виведення військ за порядок на Донбасі відповідатимуть підрозділи Нацполіції з особливим статусом, - Резніков
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Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що після виведення військ на Донбасі забезпечувати охорону громадського порядку будуть підрозділи. До їхнього складу увійдуть українці, які не брали участі в бойових діях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
Віцепрем'єр зазначив, що створення спеціальних підрозділів охорони громадського порядку ще обговорюється.
"Це будуть підрозділи Національної поліції з особливим статусом, можливо, як елемент департаменту СММ ОБСЄ. Туди мають увійти громадяни України, які не брали участі в бойових діях", - наголосив Резніков.
"Моя особиста думка, що домінантою має бути поліцейська місія ОБСЄ із залученням Національної поліції, підрозділи якої будуть формуватися за особливим критерієм. Поліцейська місія на Донеччині та Луганщині – це новий виклик для ОБСЄ. У нашій концепції поліцейська місія має забезпечувати охорону громадського порядку, бути озброєна легкою стрілецькою зброєю та спецзасобами", - додав віцепрем'єр.
Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій з питань Донбасу".
Будь ласка, зачекайте...
типа банды ордло переименуют на "нацполиция особого статуса"?
пля.. у шмаркли айкосы новые подвезли, или сразу на кокс подсели... "дамбасский"?
четырежды уклонисты, фотографы, слуги урода и прочая зеленая шелупонь?))
"Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. "И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два - из Национальной полиции Украины, один - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он"
после вывода каких войск, кацапячих?
и хто их интересно выведет, не буба ли?
...
когда уже конец представления?
бо уже морщины от смеха...
А вот на каком реале основываются вышеуказанные и аналогичные глубокомысленные утверждения?