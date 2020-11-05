УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
3 472 21
Нацполіція (13914) Донбас (21732) Резніков (1385)

Після виведення військ за порядок на Донбасі відповідатимуть підрозділи Нацполіції з особливим статусом, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Після виведення військ за порядок на Донбасі відповідатимуть підрозділи Нацполіції з особливим статусом, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що після виведення військ на Донбасі забезпечувати охорону громадського порядку будуть підрозділи. До їхнього складу увійдуть українці, які не брали участі в бойових діях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Віцепрем'єр зазначив, що створення спеціальних підрозділів охорони громадського порядку ще обговорюється.

"Це будуть підрозділи Національної поліції з особливим статусом, можливо, як елемент департаменту СММ ОБСЄ. Туди мають увійти громадяни України, які не брали участі в бойових діях", - наголосив Резніков.

"Моя особиста думка, що домінантою має бути поліцейська місія ОБСЄ із залученням Національної поліції, підрозділи якої будуть формуватися за особливим критерієм. Поліцейська місія на Донеччині та Луганщині – це новий виклик для ОБСЄ. У нашій концепції поліцейська місія має забезпечувати охорону громадського порядку, бути озброєна легкою стрілецькою зброєю та спецзасобами", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій з питань Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Надо успеть эту шоблу выгнать чтоб они не успели сдать Украину маскалям.
показати весь коментар
05.11.2020 15:24
+12
"После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом" -


типа банды ордло переименуют на "нацполиция особого статуса"?
пля.. у шмаркли айкосы новые подвезли, или сразу на кокс подсели... "дамбасский"? После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 264
показати весь коментар
05.11.2020 15:25
+10
Йдіть нахрін зі звоїм планом і чорною економічною дірою ордло. Я дохідливо пояснюю? Запропонуєте його після деокупації, РЕПАРАЦІЇ, після подолання екологічної катастрофи, влаштованої кацапнею.
показати весь коментар
05.11.2020 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо успеть эту шоблу выгнать чтоб они не успели сдать Украину маскалям.
показати весь коментар
05.11.2020 15:24 Відповісти
"После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом" -


типа банды ордло переименуют на "нацполиция особого статуса"?
пля.. у шмаркли айкосы новые подвезли, или сразу на кокс подсели... "дамбасский"? После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 264
показати весь коментар
05.11.2020 15:25 Відповісти
уда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Резников"...

четырежды уклонисты, фотографы, слуги урода и прочая зеленая шелупонь?))
показати весь коментар
05.11.2020 15:27 Відповісти
кстати.. кива, портнов, бойко, мертведчук, рабинович и т.д. - тоже "не участвовали в боевых действия"
показати весь коментар
05.11.2020 15:28 Відповісти
там у Вовы шо навалом свежего кокса что они несут такую ахинею.. трусливое еврейское чмо и приспособленцы.... малороссы короче...
показати весь коментар
05.11.2020 16:14 Відповісти
Тут ещё важно уточнить не участвовали с какой стороны... Похоже орки против своих будут не против...
показати весь коментар
05.11.2020 20:37 Відповісти
Почему это участники АТО не могут служить в Нац. полиции? Надеюсь, туда из местных набирать не будут?
показати весь коментар
05.11.2020 15:27 Відповісти
Даремно сподіваєтесь.
"Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. "И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два - из Национальной полиции Украины, один - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он"
показати весь коментар
05.11.2020 15:30 Відповісти
знбилы уже со всего Донбасса войска отводят? До Днепра?
показати весь коментар
05.11.2020 15:27 Відповісти
та чур на вас.
показати весь коментар
05.11.2020 15:31 Відповісти
Йдіть нахрін зі звоїм планом і чорною економічною дірою ордло. Я дохідливо пояснюю? Запропонуєте його після деокупації, РЕПАРАЦІЇ, після подолання екологічної катастрофи, влаштованої кацапнею.
показати весь коментар
05.11.2020 15:28 Відповісти
вроде тока четверг, а они уже все там обдолбаные, шмыгали...
после вывода каких войск, кацапячих?
и хто их интересно выведет, не буба ли?
показати весь коментар
05.11.2020 15:28 Відповісти
После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 4486

...
показати весь коментар
05.11.2020 15:32 Відповісти
Ця дрянота які війська зібралась виводить-українські?!
показати весь коментар
05.11.2020 15:34 Відповісти
как уже ети клованы рыжие, зеленые задрали..
когда уже конец представления?
бо уже морщины от смеха...
показати весь коментар
05.11.2020 15:38 Відповісти
на территории Украины действует украинская полиция а не особостатусная
показати весь коментар
05.11.2020 15:45 Відповісти
он входит и выходит.это ,вообще то, про хвост. а не про войска
После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 7083
показати весь коментар
05.11.2020 15:47 Відповісти
Підозрюю, що це буде на кшталт спільних патрулів з російськими окупаційними підрозділами, тільки останні перейменують у нацполіцію з особливим статусом. Це може призвести до громадянської війни, що, власне, і планує *****, а зелені йому в цьому допомагають
показати весь коментар
05.11.2020 16:02 Відповісти
Эти деятели чем-то похожи на мою жену - она уже сейчас составляет меню на Новый год. Только отличие в том, что Новый год наступит однозначно. А по поводу реализации меню - я даже не сомневаюсь. Надо только притормаживать бурную деятельность.
А вот на каком реале основываются вышеуказанные и аналогичные глубокомысленные утверждения?
показати весь коментар
05.11.2020 16:32 Відповісти
которые участвовали в боевых действиях, - подчеркнул Резников. - Которые не участвовали в боевых действиях против Украины я еще как-то могу с трудом понять, но напрочь отказываюсь понимать то, которое вообще "не участвовали в боевых действиях". Значит наиболее обученные и подготовленные кадры Нацполиции воевавшие в АТО и ООС не будут принимать участие за соблюдением порядка?
показати весь коментар
05.11.2020 17:18 Відповісти
 
 