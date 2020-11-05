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Новини Політика України Обмін полоненими
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Росія (47115) Донбас (21732) полонені (1938) найманці РФ (1968) Резніков (1385)

РФ та її найманці на Донбасі досі не подали списки на обмін полоненими, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обмін полоненими затягується, оскільки російська сторона та її найманці на Донбасі досі не подали списки. У зв'язку з цим поки немає конкретної дати обміну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в українському плані дій з врегулювання на Донбасі немає конкретної дати для обміну полоненими.

"Ми вже кілька разів відправили списки за чотирма категоріями. Представники Російської Федерації та їхні "підшефні" досі не надали зустрічні списки. Щоб була довіра всіх сторін, представники Червоного Хреста повинні отримати безперешкодний доступ в усі місця утримання осіб. Україна зі свого боку ця умова виконала", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Резников, как и вся эта зеленая шобла, делает круглые глаза от такой "новости". Вся избирательная кампания Зеленского была построена только на одном - Порошенко это партия войны, это абсолютное ЗЛО, это человек не способный договариваться. Если коротко, то на сплошном вранье и подтасовке фактов. А ведь именно Порох усадил Путина в кресло и заставил его подписать Минские соглашения, где Пыня, фактически признал себя участником войны с Украиной. И теперь, именно благодаря таланливой дипломатической работе МИДа Украины в каденцию Порошенко, Московия получила такие санкции, которые уже не в состоянии проигнорировать - МИНУС 10% в бюджете на оборону на 2021г., не говоря уже о выигранном Нафтогазом суде в Стокгольме против Газпрома. А для зелебобиков все эти выкрутасы кремлядей, как гром среди ясного неба.
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05.11.2020 16:05 Відповісти
 
 