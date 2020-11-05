Другий тур виборів мера Полтави, Дніпра і Кривого Рогу відбудеться 22 листопада, - ЦВК
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Повторне голосування на виборах мера в містах Дніпро і Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) призначено на 22 листопада.
Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.
Таке рішення обумовлене тим, що в обох містах жоден з кандидатів не набрав 50% + 1 голос виборців.
На сайті Центрвиборчкому немає даних про те, хто і з якими результатами виходить у другий тур в цих містах.
Крім того, нагадали в ЦВК, в цей же день другого туру виборів відбудеться в містах Слов'янськ (Донецька обл.), Ужгород (Закарпатська обл.), Бровари (Київська обл.), Львів і Дрогобич (Львівська обл.), Полтава та Рівне.
На 15 листопада призначено повторне голосування на виборах мера в містах Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.), Суми і Одеса.
Цього ж дня відбудеться другий тур виборів міського голови в Українці (Київська обл.) - територіальній громаді з кількістю виборців до 75 тис. Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів.
Всього на місцевих виборах у 2020 році повинні бути обраними 370 міських, 431 селищна та 620 сільських голів.
Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.
Будь ласка, зачекайте...
Шановні друзі !!!
Хочете дізнатися, як обманюють, в штабі, в оплаті за працю на виборчій дільниці ?
Чим дескредітіруют і підривають авторитет самої партії ЄС !!!
Є в м.Кривий Ріг, за адресою ул.Едуарда Фукса 10, штаб,
де веде свою діяльність якийсь колектив, очолюваний
Наталією Яківною Марченко, який набирає членів виборчих комісій не обговорюючи з ними оплату праці, мотивуючи тим, що, нібито, вони не в курсі і не знають.
Коли люди, (нас троє з виборчої дільниці), після закінчення виборчого процесу, коли ми вже здали всі протоколи, звернулися в штаб ЄС за зарплатою, з нами, необгрунтовано, в грубій формі розмовляли, звинуватили в тому, що , нібито, погано працювали. Ми спитали - чому немає відомостей, де прописані суми виплат, за що ми тут ставимо підписи?
На обурення взагалі пригрозили не виплатити грошей і вказали на двері, з фразою -" якщо вас не влаштовує, забирайтеся геть"...." а ми ж з вами ні про що не домовлялися"
Спілкувалися з людьми з інших виборчих дільниць. З ними, в цьому штабі, так само, грубо поводились.
Крім того виплатили по 700 гр. за такі складні вибори всім, незалежно від виконуваної роботи під час виборчого
процесу.
І в цих, спеціально, роздрукованих маленьких бланках
НЕ були напісані суми виплат !!!
зате написано, що ( ми) претензій не маємо.
Люди розписувалися за невідомі суми !!! Обурившись.. ну, хоч щось ..і йшли.
Якаж думка складеться у людей про саму партію, таке враження, що це дискредитації, провокація і просто обман. Похоже, що це робится навмисно.
Ось зараз буде другий тур голосування і наберуть ще, за такою ж методикою, людей. А потім, що б люди ходили і розказували про ставлення до них в штабі ЄС. Це все неприпустимо!
Мабуть, в них така тактика спілкування, щоб люди образилися і більше не приходили, т. е радійте хоч такій оплаті. А чи не спеціально все це робиться?
Розкажіть, будь ласка, як і де дізнатися позначені суми зарплат. І що нам робити, куди звертатися в такому випадку?
Дякуємо, заздалегідь, за відповідь.