Другий тур виборів мера Полтави, Дніпра і Кривого Рогу відбудеться 22 листопада, - ЦВК

Повторне голосування на виборах мера в містах Дніпро і Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) призначено на 22 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення обумовлене тим, що в обох містах жоден з кандидатів не набрав 50% + 1 голос виборців.

На сайті Центрвиборчкому немає даних про те, хто і з якими результатами виходить у другий тур в цих містах.

Крім того, нагадали в ЦВК, в цей же день другого туру виборів відбудеться в містах Слов'янськ (Донецька обл.), Ужгород (Закарпатська обл.), Бровари (Київська обл.), Львів і Дрогобич (Львівська обл.), Полтава та Рівне.

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На 15 листопада призначено повторне голосування на виборах мера в містах Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.), Суми і Одеса.

Цього ж дня відбудеться другий тур виборів міського голови в Українці (Київська обл.) - територіальній громаді з кількістю виборців до 75 тис. Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів.

Всього на місцевих виборах у 2020 році повинні бути обраними 370 міських, 431 селищна та 620 сільських голів.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в чотирьох містах, 22 листопада - в семи, - ЦВК