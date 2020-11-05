Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть"
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Начальник ГУ по боротьбі з оргзлочинністю МВС Білорусі Микола Карпенков заявив, що міліціонери "живими брати не будуть" протестувальників, якщо "щось трапиться з командиром, або з керівником, з нашим братом по зброї".
Погрози на адресу протестувальників Карпенков висловив в інтерв'ю державному виданню "Беларусь сегодня", інформує Цензор.НЕТ.
"Ті, хто дозволив собі переступити всі закони, зокрема і закони моралі, просто так не відбудуться і відчують, що не можна ображати співробітників органів внутрішніх справ. Якщо, не дай Бог, щось трапиться з командиром або з керівником, з нашим братом по зброї - ми таких бандитів живими брати не будемо. І якщо щось трапиться з сім'ями співробітників - бандити відчують на собі весь арсенал і всю міць органів внутрішніх справ. Таких бандитів ми теж живими брати не будемо", - пообіцяв Карпенков.
За його словами, органи внутрішніх справ стали "мобільніші, досвідченіші, загартованіші, ніж їх супротивники", а виїжджаючи на виконання завдання, можуть "завдати швидкого нищівного удару по угрупованнях".
Карпенков заявив, що вони "теж проти насильства", але якщо буде дано "наказ жорстко і за законом розібратися з тими, хто порушує закон і чинить опір, зокрема і збройний, співробітникам правоохоронних органів", то вони "наведуть порядок дуже швидко, в лічені дні".
Представник МВС додав, що порівняно з 9 серпня обстановка в країні, "звичайно, стабілізувалася".
Будь ласка, зачекайте...
і найголовніше, нація яка прагне замінити одного лукашеску, старого і вже на всю голову кончаного, на лукашеску іншого, молодого, симпатичного і при цьому навіть на мить не планує випустити з обіймів "старшого брата", у будь-якому випадку получить по голові по самі скрепи і буде загнана в стійло, де їй і місце.
Ох и страстотерпцы потомственные.
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!" (С)
Она очень смелая в Литве. И решительно пойдет на любые жертвы.
Как там еще? Ах да.
Глубокую озабоченность.
Другими словами, министр МВД, намекает, что если протестующие нападут на псов лукашенковского режима то сразу же люди будут убивать этих псов, а не будут с ними нянчится?
...а там и вышка замаячит...
У коммуняк всё по расписанию!
...с ними легко и просто Будущее предсказывать...
Він думає, що кулі стріляють тільки в один бік
Это скоро для ментов, может плохо закончится....
А у Таргана это незаконные каратели . Никакого отношения эти слуги дьявола не имеют к правопорядку , бо сами является его нарушителями !
Какая полиция (а в США - их много разных есть) при програше Трампом выборов , по его приказу будет хватать людей и бить их по участкам ?
Ты себе это представляешь ?
А пусть эти полицейские попробуют в Украине , даже на простых митингах евробляхеров или предпринимателей