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Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники

Начальник ГУ по боротьбі з оргзлочинністю МВС Білорусі Микола Карпенков заявив, що міліціонери "живими брати не будуть" протестувальників, якщо "щось трапиться з командиром, або з керівником, з нашим братом по зброї".

Погрози на адресу протестувальників Карпенков висловив в інтерв'ю державному виданню "Беларусь сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто дозволив собі переступити всі закони, зокрема і закони моралі, просто так не відбудуться і відчують, що не можна ображати співробітників органів внутрішніх справ. Якщо, не дай Бог, щось трапиться з командиром або з керівником, з нашим братом по зброї - ми таких бандитів живими брати не будемо. І якщо щось трапиться з сім'ями співробітників - бандити відчують на собі весь арсенал і всю міць органів внутрішніх справ. Таких бандитів ми теж живими брати не будемо", - пообіцяв Карпенков.

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За його словами, органи внутрішніх справ стали "мобільніші, досвідченіші, загартованіші, ніж їх супротивники", а виїжджаючи на виконання завдання, можуть "завдати швидкого нищівного удару по угрупованнях".

Карпенков заявив, що вони "теж проти насильства", але якщо буде дано "наказ жорстко і за законом розібратися з тими, хто порушує закон і чинить опір, зокрема і збройний, співробітникам правоохоронних органів", то вони "наведуть порядок дуже швидко, в лічені дні".

Представник МВС додав, що порівняно з 9 серпня обстановка в країні, "звичайно, стабілізувалася".

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Топ коментарі
+28
риторика обычного бандюгана, живьем он брать не будет, скот даже не понимает, что после такго последнее, что он увидит в своей паскудной жизни - качающийся под ногами асфаль с высоты фонарного столба
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05.11.2020 16:23
+25
Значит демонстрантов будут просто убивать. Расстреляли бы беларусы Лукашенко, как в свое время румыны Чаушеску, сейчас бы этот мент и рта не раскрыл. Беларусы думают, что имперское ярмо можно сбросить без крови. Считали Майдан в Киеве слишком радикальным. Теперь посмотрим что ваша цветочная мирная революция стоит
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05.11.2020 16:27
+21
По сути это объявление войны народу.
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05.11.2020 16:28
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мда, наверное, когда беларусов будут вещать то тоже будут за мирный протест
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05.11.2020 16:20 Відповісти
С цветочками и шариками .......
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05.11.2020 17:10 Відповісти
Быть ему растянутым за яйца, привязанные к двум березам. Беларусы так поступали с выродками своего народа - полицаями. Они гуманные люди, но очень справедливые Жыве Беларусь!
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05.11.2020 17:28 Відповісти
Быть ему главным мусором в Блеварусии до конца своих дней!
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05.11.2020 19:10 Відповісти
Полицаи, которые обеспечивали порядок на оккупированных немцами территориях - это по твоему выродки? А НКВД, которое расстреливало типа "предателей" целыми деревнями - это лучшие сыны твоего народа, все верно? Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 92
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05.11.2020 23:08 Відповісти
риторика обычного бандюгана, живьем он брать не будет, скот даже не понимает, что после такго последнее, что он увидит в своей паскудной жизни - качающийся под ногами асфаль с высоты фонарного столба
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05.11.2020 16:23 Відповісти
Всех не убьют.Народ в лес уйдёт. Глава управления МВД Беларуси Карпенков: если протестующие "нападут" на силовиков, их "живьем брать не будут" - Цензор.НЕТ 1598
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05.11.2020 16:25 Відповісти
В лес милиция от народа будет уходить.
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05.11.2020 16:50 Відповісти
Я вас умоляю. От тёплой хаты и компьютера с горячей ванной, нынче, никто в лес не уйдёт. То вы книжек начитались.)
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05.11.2020 17:08 Відповісти
Видно в детстве ты правильных книг не читал.
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05.11.2020 17:32 Відповісти
Ой, вот только не надо тут мне рассказывать. Читал, поболее вашего, уж поверьте. Оттого могу сделать выводы и ответственно заявить - практически вся совдеповская литература на которой мы росли, про всяких героев и прочих "павликов морозовых" - куйня на постном масле. В реальной жизни всё гораздо прозаичнее, тем более сейчас.)
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05.11.2020 19:42 Відповісти
Т.е. по итогу утопят тебя за твое пропагандонство в теплой ванне, рядом с комьютером Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 3465
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05.11.2020 23:09 Відповісти
Колись німецькі окупанти теж так казали і отримали найефективнішу в історії партизанську війну. Мусора, подумайте ще раз про свою собачу долю!
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05.11.2020 16:25 Відповісти
заради всього святого, яка в сраці партизанщина у наш час, ще й у Білорусії. де з фашистським режимом реально борються жінки, пенсіонери, інваліди і підрістки?!?
і найголовніше, нація яка прагне замінити одного лукашеску, старого і вже на всю голову кончаного, на лукашеску іншого, молодого, симпатичного і при цьому навіть на мить не планує випустити з обіймів "старшого брата", у будь-якому випадку получить по голові по самі скрепи і буде загнана в стійло, де їй і місце.
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05.11.2020 18:10 Відповісти
"підрістки"? really? Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 6510
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05.11.2020 23:10 Відповісти
Забавно...ОУН УПА угомонила эту - найефективнішу в історії партизанську війну, на раз!
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05.11.2020 18:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qNkNR6p6wqI
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05.11.2020 16:26 Відповісти
Значит демонстрантов будут просто убивать. Расстреляли бы беларусы Лукашенко, как в свое время румыны Чаушеску, сейчас бы этот мент и рта не раскрыл. Беларусы думают, что имперское ярмо можно сбросить без крови. Считали Майдан в Киеве слишком радикальным. Теперь посмотрим что ваша цветочная мирная революция стоит
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05.11.2020 16:27 Відповісти
Без коктейлей молотова не обойтись
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06.11.2020 00:14 Відповісти
Нужно просто больше цветочных букетов и песнопений с танцами и картофельная хунта падет! Правда сябры?
Ох и страстотерпцы потомственные.

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!" (С)
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05.11.2020 16:27 Відповісти
при таком раскладе, скоро протестующие вместо цветов будут покупать патроны и дарить уже их силовикам, чтобы не так напрять арсеналы и казну бульбофюрера ))
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05.11.2020 16:27 Відповісти
По сути это объявление войны народу.
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05.11.2020 16:28 Відповісти
Тихановскую этим не запугать!!!

Она очень смелая в Литве. И решительно пойдет на любые жертвы.
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05.11.2020 16:29 Відповісти
согласен
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05.11.2020 16:31 Відповісти
Решительно выскажет решительное осуждение.
Как там еще? Ах да.
Глубокую озабоченность.
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05.11.2020 17:16 Відповісти
лучше быть в литве, чем в СИЗО, чтоб руки-ноги ломали.Типа бот смелый герхард блин.
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05.11.2020 17:16 Відповісти
Поп Гапон тоже так считал. Пусть руки, ноги другим ломают.
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05.11.2020 17:26 Відповісти
Поп Гапон был на зарплате у царской гэбни если ты не вкурсе Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 6201
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05.11.2020 23:14 Відповісти
А ты точно знаешь у кого на зарплате Тихановская?
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06.11.2020 08:51 Відповісти
Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 295 Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 295 Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 295
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05.11.2020 17:29 Відповісти
Преступники пугают граждан- вы совсем ох...ели черти!!!!!
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05.11.2020 16:31 Відповісти
если протестующие "нападут" на силовиков, их "живьем брать не будут"...

Другими словами, министр МВД, намекает, что если протестующие нападут на псов лукашенковского режима то сразу же люди будут убивать этих псов, а не будут с ними нянчится?
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05.11.2020 16:32 Відповісти
Йде війна озброєної банди проти народу.
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05.11.2020 16:33 Відповісти
Брати Білоруси вам порада ви їх живими не беріть не робіть українську помилку.
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05.11.2020 16:35 Відповісти
Мішик - це шо за набутилочноє ім'я? Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 7786
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05.11.2020 23:16 Відповісти
Это миф о миролюбии белорусов, они просто генетические трусы...
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05.11.2020 16:35 Відповісти
Жизнь на зоне потихонечку налаживается -- уже уголовные статьи 15-ти суточникам пришивают...

...а там и вышка замаячит...

У коммуняк всё по расписанию!

...с ними легко и просто Будущее предсказывать...
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05.11.2020 16:35 Відповісти
Ну шо терпилы с вас сделали агрессивных бандитов,помогли по мирному прогнать?только тут не определиш и мусор который застрелит безоружного например припишет ему нападение никто расследовать не будет Лука дал понять что можно убивать по усмотрению
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05.11.2020 16:36 Відповісти
Пока есть возможность убежать в РФ, они будут творить, что угодно.
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05.11.2020 16:38 Відповісти
Це той, який двері в кафешку кийком розбивав.
Він думає, що кулі стріляють тільки в один бік
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05.11.2020 16:40 Відповісти
Глядя что они вытворяют с задержанными то к ним действительно лучше живым не даватся..
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05.11.2020 16:49 Відповісти
Ну это ты дядя зряяяяяя......всегда надо быть немножко скромнее. Это же твой народ! Твой генофонд! Для твоих же детей!! И.....если он тебе безразличен, то напомню, что количество зарегистрированного оружия .....у вас.....аж 109 тысч, единиц. Ничего если оно охотничье, жаканом в голову пойдет. Не забывайте сотрудников МВД....аж....3 тысч.....
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05.11.2020 17:23 Відповісти
там кацапских ментов завезли уже в разы больше
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05.11.2020 23:18 Відповісти
Глава МВД Беларуси сходи в церковь после своего дебильно написанного монолога возьми белые тапочки и белую простыню пригодятся это так на всякий случай если захочешь привести свои мысли в исполнение да забыл перед тем как идти в церковь ямочку выкопай Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 4843
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05.11.2020 17:26 Відповісти
А как оно думает, через сколько дней после первых жертв, ему придется бежать на расейку?
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05.11.2020 17:27 Відповісти
Слишком смелый,....
Это скоро для ментов, может плохо закончится....
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05.11.2020 17:31 Відповісти
Що ж він такого кримінального сказав?..В кожній країні світу напад на правоохоронця розцінюється як важкий злочин...В кожній країні правоохоронець має право застосувати зброю при нападі на себе...І не нам судити білорусів...Це в нас патрульні стріляють,вбивають і ніхто не піднімає шум...Олійник,він де?працює спокійно далі?..забули?..
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05.11.2020 18:11 Відповісти
Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 7567
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05.11.2020 21:27 Відповісти
как только пойдут первые трупы бацька больше месяца не продержится
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05.11.2020 18:34 Відповісти
100% !
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05.11.2020 21:50 Відповісти
Неужели в стране ни одного нормального снайпера нет
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06.11.2020 00:16 Відповісти
в Штатах за нападения на полицейского "коллеги" с напавшего делают решето без всяких предупреждений....Нападение на полицейского в Штатах стоит на одном уровне с "неуплата налогов" - карается быстро и жестоко...
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05.11.2020 19:43 Відповісти
В Штатах есть полиция ...
А у Таргана это незаконные каратели . Никакого отношения эти слуги дьявола не имеют к правопорядку , бо сами является его нарушителями !
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05.11.2020 21:49 Відповісти
Бред!
Какая полиция (а в США - их много разных есть) при програше Трампом выборов , по его приказу будет хватать людей и бить их по участкам ?
Ты себе это представляешь ?
А пусть эти полицейские попробуют в Украине , даже на простых митингах евробляхеров или предпринимателей Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 3250
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05.11.2020 21:59 Відповісти
кацап, у тебя мифические представления о США Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть" - Цензор.НЕТ 6192
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05.11.2020 23:20 Відповісти
А ********** этот не боицццо , шо потом линчуют его вместе с семьёзй ?!
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05.11.2020 21:48 Відповісти
это не глава мвд, а гупобика, кто не понял это тот полковник, который разбил единственную разбитую витрину в Минске. его шавки отличились больше всех. у его дома и дома его сынка постоянно дежурит патруль.
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05.11.2020 21:58 Відповісти
дебил.. мусорам - 3.14зда
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05.11.2020 22:15 Відповісти
ну это обычное дело, если на полицейских нападают - они стреляют на поражение!
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06.11.2020 06:43 Відповісти
 
 