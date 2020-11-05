Голова управління МВС Білорусі Карпенков: якщо протестувальники "нападуть" на силовиків, їх "живими брати не будуть"

Начальник ГУ по боротьбі з оргзлочинністю МВС Білорусі Микола Карпенков заявив, що міліціонери "живими брати не будуть" протестувальників, якщо "щось трапиться з командиром, або з керівником, з нашим братом по зброї".

Погрози на адресу протестувальників Карпенков висловив в інтерв'ю державному виданню "Беларусь сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто дозволив собі переступити всі закони, зокрема і закони моралі, просто так не відбудуться і відчують, що не можна ображати співробітників органів внутрішніх справ. Якщо, не дай Бог, щось трапиться з командиром або з керівником, з нашим братом по зброї - ми таких бандитів живими брати не будемо. І якщо щось трапиться з сім'ями співробітників - бандити відчують на собі весь арсенал і всю міць органів внутрішніх справ. Таких бандитів ми теж живими брати не будемо", - пообіцяв Карпенков.

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За його словами, органи внутрішніх справ стали "мобільніші, досвідченіші, загартованіші, ніж їх супротивники", а виїжджаючи на виконання завдання, можуть "завдати швидкого нищівного удару по угрупованнях".

Карпенков заявив, що вони "теж проти насильства", але якщо буде дано "наказ жорстко і за законом розібратися з тими, хто порушує закон і чинить опір, зокрема і збройний, співробітникам правоохоронних органів", то вони "наведуть порядок дуже швидко, в лічені дні".

Представник МВС додав, що порівняно з 9 серпня обстановка в країні, "звичайно, стабілізувалася".

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