Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік. ІНФОГРАФІКА
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні параметри державного бюджету на 2021 рік, який ВР ухвалила в першому читанні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на систему охорони здоров'я, зростання мінімальної заробітної плати та інші факти про проєкт Держбюджету-2021.
Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні".
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар05.11.2020 16:25
+5 Павло ШОвте
показати весь коментар05.11.2020 16:27
+5 belge
показати весь коментар05.11.2020 16:27
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Ну, тот, где 40% роста и 500 тысяч рабочих мест?
Или этот порог узкий и на нем поместились только дядя Беня и Ренат Леонидыч?
Рекордний бюджет зі збільшенням на міліарди - це в Офісі Президента, суддям, ментам, ДБР, СБУ,
Але не медикам, освітянам, не на Оборонні програми, не на ВСУ
себто на будівництводоріг.