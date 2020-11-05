Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік. ІНФОГРАФІКА

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні параметри державного бюджету на 2021 рік, який ВР ухвалила в першому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на систему охорони здоров'я, зростання мінімальної заробітної плати та інші факти про проєкт Держбюджету-2021.

Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні".