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Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні параметри державного бюджету на 2021 рік, який ВР ухвалила в першому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на систему охорони здоров'я, зростання мінімальної заробітної плати та інші факти про проєкт Держбюджету-2021.

Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні".

Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоровя, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік 01
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Топ коментарі
+11
А у учителей морды не треснут? И так 4000 $ получают.
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05.11.2020 16:25
+5
Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 8988
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05.11.2020 16:27
+5
Подзадрали своими медиками и учителями. У нас же по остальным профессиям зарплаты, очевидно, заоблачные. Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 3041
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05.11.2020 16:27
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А у учителей морды не треснут? И так 4000 $ получают.
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05.11.2020 16:25 Відповісти
Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 8988
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05.11.2020 16:27 Відповісти
Что эта тварь шмыговская несет? Где реформа медицины? Почему на лечение больных коронавирусом нет у вас денег, хотя обещали? Почему не хватает людям кислорода и больные задыхаются и умирают от этого беспредела? Где, твари зеленые, КИСЛОРОД? У вас денег нет организовать бесперебойное снабжение медучреждений кислородом или вы специально убиваете украинцев? Почему не принимают в больницы тяжелых больных и не оказывают им медицинской помощи, когда их еще можно излечить? Геть, падла, из Кабмина вместе со своими сатанистами - министрами! Суд вас ждет.
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05.11.2020 18:48 Відповісти
А кого б це зе не поставило - буде однаково . Ху..ло і бєня дали їм завдання знищити Україну .
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05.11.2020 19:20 Відповісти
Ша, я вже другий мішок для грошей шию собі.
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05.11.2020 19:17 Відповісти
Єтіть-колотіть, невже Буба не збрехав, невже 4к то був не жарт?!
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05.11.2020 16:27 Відповісти
Подзадрали своими медиками и учителями. У нас же по остальным профессиям зарплаты, очевидно, заоблачные. Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 3041
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05.11.2020 16:27 Відповісти
И минус полмиллиарда в воюющей стране на Армию!
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05.11.2020 16:27 Відповісти
Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 436
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05.11.2020 16:27 Відповісти
Неужели 4000$ наконецто!!!
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05.11.2020 16:29 Відповісти
и эти плакаты рисуют, как в СССР...осталось еще в конце дописать: "спасибо партии и советскому правительству"
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05.11.2020 16:30 Відповісти
Повышение зарплат медикам и учителям/ Обязательно еженедельные. Чтобы успевать за инфляцией.
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05.11.2020 16:30 Відповісти
Голобородько наш Президент!
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05.11.2020 16:32 Відповісти
Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік - Цензор.НЕТ 6569
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05.11.2020 16:35 Відповісти
Нарешті, медики та вчителі зажирують. Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік - Цензор.НЕТ 4988
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05.11.2020 16:36 Відповісти
а шо там сказано, мы "порог экономического прорыва" перешагнем, наконец?
Ну, тот, где 40% роста и 500 тысяч рабочих мест?
Или этот порог узкий и на нем поместились только дядя Беня и Ренат Леонидыч?
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05.11.2020 16:38 Відповісти
Ну якщо ніщинську зарплатню помножити навіть на 2 - це Степанов називає рекордним бюджетом
Рекордний бюджет зі збільшенням на міліарди - це в Офісі Президента, суддям, ментам, ДБР, СБУ,
Але не медикам, освітянам, не на Оборонні програми, не на ВСУ
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05.11.2020 16:43 Відповісти
рекордні витрати на систему охорони здоров'я Джерело: https://censor.net/ua/n3229313
себто на будівництводоріг.
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05.11.2020 16:47 Відповісти
на 200грн????????????????????????????? Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік - Цензор.НЕТ 7537
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05.11.2020 16:49 Відповісти
забрать у судей , дать врачам и учителям
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05.11.2020 16:58 Відповісти
ёпт, а шо там с пенсионным счётом ( фондом) аудит провели , кто-нибудь скажет какую общую сумму выплачивают в год пенсионерам ??
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05.11.2020 18:43 Відповісти
Нью-Васюки.
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07.11.2020 03:24 Відповісти
 
 