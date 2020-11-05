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КС (1153) суддя (1422)

Судді КС, які голосували проти скасування антикорупційних законів, відмовилися від участі в його роботі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судді КС, які голосували проти скасування антикорупційних законів, відмовилися від участі в його роботі, - ЗМІ

Судді Конституційного Суду України, які голосували проти рішення щодо скасування антикорупційних законів, тимчасово відмовилися від участі в його роботі.

Про це НВ повідомило інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про:

  • заступника голови КСУ Сергія Головатого,
  • суддю Олега Первомайського,
  • суддю Віктора Колесника,
  • суддю Василя Лемака.

За словами співрозмовника, на початку пленарного засідання Конституційного Суду 5 жовтня, на якому розглядалося питання земельної реформи, ці судді заявили, що їхнє рішення пов'язане з публічним резонансом навколо роботи КСУ, зокрема, з публікаціями в ЗМІ проєктів його рішень. Вони вважають неприпустимою публікацію проєктів рішень.

До нормалізації ситуації навколо роботи суду легітимним способом ці судді вважають неможливим розгляд конкретних конституційних проваджень, розповіло джерело НВ.

Цю ж інформацію повідомило видання LIGA.net із посиланням на неназваного співрозмовника в керівництві Офісу президента.

Видання зазначає, що згідно із законом про КСУ, на засіданнях Великої палати, яка розглядає конституційність законів, актів президента, Кабміну і Верховної Ради, і дає офіційне тлумачення Конституції, мають бути присутні не менше 12 суддів. На даний момент у КСУ 15 суддів, так що відмова чотирьох із них брати участь у засіданнях заблокує роботу Великої палати.

Зокрема, заблокованим виявиться розгляд запиту про тлумачення положень Конституції про правовий статус землі, рішення щодо якого може обрушити земельну реформу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Топ коментарі
+33
Это те,которые туда попали по квоте Порошенко,если не ошибаюсь?
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05.11.2020 16:30
+16
Саме так.
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05.11.2020 16:31
+15
судья должен быть или проукраинским, или безработным..
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05.11.2020 16:48
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Это те,которые туда попали по квоте Порошенко,если не ошибаюсь?
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05.11.2020 16:30 Відповісти
Саме так.
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05.11.2020 16:31 Відповісти
ЦЕНЗОР УЖЕ ЛИСТОПАД НОЯБРЬ А У ВАС ОКТЯБРЯ...бррр
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05.11.2020 19:04 Відповісти
троє з чотирьох
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05.11.2020 16:51 Відповісти
Это говорит не о квотах а о профессионализме. Тот же Головатый метался от Тимошенко к Ющенко, а потом себя прекрасно чувствовал в Партии Регионов.
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05.11.2020 18:41 Відповісти
Этого зеленое говно и добивалось, шоб там не было судей "барыги", сейчас туда придут судьи медведчука..
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05.11.2020 16:31 Відповісти
у портнова уже і список є
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05.11.2020 16:34 Відповісти
ЗЕбобікам терміново потрібно переписувати методички
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05.11.2020 16:32 Відповісти
Работа данного КС заблокирована навсегда.Тупицкий -лузер.
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05.11.2020 16:39 Відповісти
А почему *временно*?
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05.11.2020 16:39 Відповісти
тупицын - нет?
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05.11.2020 16:40 Відповісти
Работа КС временно будет блокирована, отсутствует кворум (необходимо участие 2/3 судей). Скорее всего это сделано специально, до принятия антикоррупционного закона, который частично признан неконституционным, и для того, что бы тупицкий больше ничего не мог предпринять в отношении земли и языка. Такое положение дел может длиться и до тех пор пока ВР не назначит 2-х новых судей КС.
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05.11.2020 16:51 Відповісти
Эх! Ну и хитровымудренные эти судьи! Так что это тактика против антикоррупции. Нагло!
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05.11.2020 16:54 Відповісти
А почему раньше до отмены антикорупционного этого не сделали? Или ещё раньше, до отмены статьи кк за незаконе збагачення? Те землю отбирать у людей можно, но за коррупцию наказывать нельзя. Что то сильно синхронно все получается.
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05.11.2020 17:00 Відповісти
Что значит отбирать землю у людей?
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05.11.2020 17:10 Відповісти
Ну как? Людей убивают, их землю забирают.
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05.11.2020 17:45 Відповісти
Не помню номер проекта закона но поверьте его примут о налогообложении сх земель. За свой пай люди ещё и должны будут если не продадут вовремя за бесценок. Тут то же что и с ваучерами будет: на нем написано было 50 миллионов, а отдавали за 8-10 гривен и олигархи за эти бумажки приватизировали все что хотели. Но вы не волнуйтесь, следующим шагом будет олигархизация жилого фонда. Все прибывающие
в многоэтажках стали совладельцами их и юрлицами в лице осбб. Как только отберут землю и поделят обанкротят и осбб и поделят. Так что ограблен будет каждый по второму разу и так до бесконечности пока у людей хоть какая то память не появиться, но это вряд-ли.
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06.11.2020 08:44 Відповісти
А мне откуда это известно???
Ситуации могут быть разными.
Один из вариантов - турбо-режим с принятием законов.
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05.11.2020 18:09 Відповісти
Все таки вы склоняет к варианту случайности. Но более похоже все таки на намереные действия. Зеленский обещал 0 декларацию и пожалуйста похоже что выполнил. Реестр то закрыли, теперь открыт и вноси что хочешь ни какой ответственности нет. И не смотря на его крики о разгоне суда и признании его решения никчёмным похоже что решение признают законным и все коррупционеров спокойно теперь будут отбирать землю у людей.
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06.11.2020 08:18 Відповісти
Сейчас аццки повышаются ставки денежные на этих четырех судей. Нужен еще один, в ход пойдут цифры с шестью нулями в доларах. Кто то из них не устоит.
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05.11.2020 18:43 Відповісти
судья должен быть или проукраинским, или безработным..
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05.11.2020 16:48 Відповісти
проукраинским* не исключает коррумпированным*.
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05.11.2020 16:55 Відповісти
А чи може бути проукраїнським суддя з дамбаса? Ну, от як голова Конституційного суду тупицбкий? Так, народився на Черкащині, а далі - пішло-поїхало:
У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «Правознавство».
У 1988-1993 роках - стажист прокуратури м. Донецька, слідчий, старший слідчий прокуратури Куйбишевського району м. Донецька.
Протягом 1993-2010 років - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002-2009 роках - голова цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області.
І - усьо, бобік став палканом: з ким поведешся, або з вовками по вовчому завиєш. І ось маємо, що маємо.
І, взагалі, хто сказав, що то 47 запроданців подавали звернення до КС? Може, то судді КС попросили подати таке звернення, адже питання вигідно було вирішити і одним, і іншим Судді КС, які голосували проти скасування антикорупційних законів, відмовилися від участі в його роботі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 141
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05.11.2020 17:48 Відповісти
А Тупика то назначил , Зелепукин, это для зелёного планктона)))))
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05.11.2020 17:49 Відповісти
брешеш, его ты назначил))
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05.11.2020 18:32 Відповісти
Респект!
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05.11.2020 20:56 Відповісти
 
 