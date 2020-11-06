Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала колишнього учасника диверсійної групи терористичної організації "ЛНР", причетного до підриву низки об’єктів інфраструктури Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними досудового слідства, у червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної "групи Бергмана" ("Німця"). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири ‒ замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБ України затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів.

Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути до Луганщини в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він знаходиться під арештом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури".

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