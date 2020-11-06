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Новини Події Агресія Росії проти України
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Луганщина (4409) мінування (1157) міст (826) СБУ (10002) тероризм (2785)

Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України затримала колишнього учасника диверсійної групи терористичної організації "ЛНР", причетного до підриву низки об’єктів інфраструктури Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними досудового слідства, у червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної "групи Бергмана" ("Німця"). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири ‒ замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБ України затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів.

Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути до Луганщини в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він знаходиться під арештом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури".

Читайте також: Найманцям РФ, що підірвали міст на Луганщині 2014-го, повідомили про підозру, - прокуратура

Затримано луганського терориста з угруповання Німця, причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ 01
Затримано луганського терориста з угруповання Німця, причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ 02
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Топ коментарі
+29
СБУ словила,Зе поменяет это тело ради мира в глазах ....уйла к гадалке неходи!
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05.11.2020 16:52
+23
Условно? Как всегда?
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05.11.2020 16:51
+19
Сволочь.
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05.11.2020 16:52
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05.11.2020 16:51 Відповісти
судячи з того,шо його козлячу харю заквадратили,то скоріш за все умовно або стане дєпутатом опзж або ще якоїсь ху*ти...
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05.11.2020 17:52 Відповісти
оскільки морда цього "терроріста-тракторіста" замилена - робимо висновок, що це - актор і сбу хоче використати його ще раз в наступній постанові
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05.11.2020 17:53 Відповісти
як варіант...
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05.11.2020 17:54 Відповісти
100%
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05.11.2020 18:00 Відповісти
Моя знайома з Рубіжного в 14-му по телефону співала: "Наши мальчики подорвали мост, на Северодонецк, что бы бандеравцы к нам не зашли."
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 5529
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05.11.2020 16:52 Відповісти
Фамилия,адрес,телефон? Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2779
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05.11.2020 18:00 Відповісти
Сподіваюся що ти їй що небудь бандерівське у відповідь проспівав
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05.11.2020 18:02 Відповісти
Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4235
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06.11.2020 09:08 Відповісти
Бабские выдумки.
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05.11.2020 19:37 Відповісти
Що міст підірвали вигадки?
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06.11.2020 09:09 Відповісти
Сволочь.
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05.11.2020 16:52 Відповісти
Не сволочь, а будущий депутат! Имейте уважение! Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 6713
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2491
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05.11.2020 22:03 Відповісти
К дамбасу не имею уважения априори.
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05.11.2020 22:10 Відповісти
СБУ словила,Зе поменяет это тело ради мира в глазах ....уйла к гадалке неходи!
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05.11.2020 16:52 Відповісти
а разве у него на морде не написано, шо он просто возле тех мостов на блокпостах стоял?
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05.11.2020 16:53 Відповісти
на первом фото особо опасный террорист даже не в наручниках - как надоел этот еврейский цирк от турчинова , порошенко , зеленского
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05.11.2020 16:59 Відповісти
"... В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов..."

Краще б ліквідували учасників, а схрони затримали.
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05.11.2020 17:12 Відповісти
То, что он не получит свои 10-15 лет и не будет оставшуюся жизнь компенсировать стоимость разрушенной им и Ко инфраструктуры, тут и к бабке не ходи. Вопрос в том, что зеленая ******* сможет за него выторговать. Свидетель, конечно, не уровня ЦЕМАХА, но ценные сведения дать может. Только не будут ли они уценены без него самого, как исполнителя теракта?
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05.11.2020 17:29 Відповісти
Да и свидетель он тоже никакой!Читал что, пойманные до него соучастники минирования и подрывов...уже давно подробно рассказали: "кто,где и как взрывали и кто отдавал приказы..и про всю их родню".Даже если его и посадят в тюрьму,то из госбюджета на его содержание и охрану будет выделятся 3000-10000 $ в год!!!Поэтому его было хорошо бы его обменять на путёвого лугандонского узника!!!
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05.11.2020 17:53 Відповісти
Ой, не дря боевики и убийцы обратно возвращаются в Укарину ничего не боясь. Кто то же их заверил что бояться нечего. Видимо готовят принимать от Украины Луганскую и Донецкую область как Свободную Экономико-Политическую Зону.
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05.11.2020 17:41 Відповісти
Поменяют на запчасти от Лада-Гранта.(те которые в Украине продают, ага)
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05.11.2020 17:44 Відповісти
Так, а где фото?
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05.11.2020 17:54 Відповісти
Знайшли, щоб нагородити! Він звільнив місце для "великого будівництва"! Орден "Соплі зеленої" йому!
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05.11.2020 17:58 Відповісти
Интересно, с какой формулировкой его будут отпускать.
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05.11.2020 18:08 Відповісти
Краще - опускать...
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05.11.2020 20:00 Відповісти
Жаль не грохнули
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05.11.2020 18:08 Відповісти
И этот кацапоублюдок будет еще украинские харчи бесплатно на зоне жрать?
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05.11.2020 18:33 Відповісти
Сєпари у 2014 підривали мости, грабували магазини, автосалони, банкомати, інкасаторські автівки, віджимали автівки у бізнесменів і громадян, самі обстрілювати свої міста для картинки по Раша ТБ і обстрілювали територію еРеФії навесні 2014 го щоб та почала обстрілювати україньскі позиції ЗСУ, різали на метал підприємства, пиляли устаткування шахт, викопували електричні кабеля на цвєтмєт і після цього вони кажуть НАС РАЗБОМБИЛА УКРАЇНА І ЗСУ Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 3673
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05.11.2020 18:59 Відповісти
Паймут_и_прастят. У него тоже есть своя точка зрения на прасходящее. От такенна ЗЕфільософія.
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05.11.2020 19:29 Відповісти
Та він невинний, він тільки на блок посту стояв із держаком від лопати, а фото з кулеметом то просто потримати дали
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05.11.2020 19:45 Відповісти
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1056
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05.11.2020 19:50 Відповісти
посадить на бочку с порохом-пущай полетает! Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 371
Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9897
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05.11.2020 19:54 Відповісти
Свидетели защиты уже опознали его по этим фотографиям. Он просто стоял на блокпосту, а сейчас приехал в Украину по программе "Тебя ждут дома".
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06.11.2020 02:25 Відповісти
5 МОСТОВ !!! ЭТО Ж СКОЛЬКО ДЕНЕГ !!! ЗА ТАКОЕ ПОЖИЗНЕННОЕ МАЛО !!! ПОРА В УКРАИНЕ ВВОДИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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06.11.2020 13:12 Відповісти
 
 