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У ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України, - Резніков

Українська сторона пропонує створити в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу нову робочу групу. Ця група займатиметься питанням повернення кордону під контроль України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Ця робоча група, за словами віцепрем'єра, стане п'ятою в ТКГ.

"Там мають бути представлені з української та російської сторін прикордонники, митники, фіскали, всі ті, хто займаються прикордонним функціоналом", - сказав Резніков.

Зазначимо, повернення контролю над кордоном є однією з умов проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Цього вимагає українська сторона, однак Росія проти, адже в мінських домовленостях закладено іншу черговість...

Читайте також: За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков
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Топ коментарі
+5
Группу розовых пони и волшебных эольфов не забудьте в ТКГ собрать.
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05.11.2020 16:53
+5
Я как налогоплательщик против того, что бы за мои налоги существовала эта шарашкина контора!
Если зеля и кравчук хотят - пусть сами оплачивают ее существование!
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05.11.2020 17:02
+2
А может и не появиться, у вас все может.
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05.11.2020 16:52
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Всё-таки Порох зачётно с коррупцией боролся!
-- есть Коломойский в Украине, или нет его -- это ж две очень большие разницы...
Ахти! ...с скорбью..
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05.11.2020 16:52 Відповісти
А может и не появиться, у вас все может.
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05.11.2020 16:52 Відповісти
Группу розовых пони и волшебных эольфов не забудьте в ТКГ собрать.
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05.11.2020 16:53 Відповісти
В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 6889
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05.11.2020 16:54 Відповісти
А виробить мудрий нарід на всі оці групи-підгрупи?)
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05.11.2020 16:54 Відповісти
Я как налогоплательщик против того, что бы за мои налоги существовала эта шарашкина контора!
Если зеля и кравчук хотят - пусть сами оплачивают ее существование!
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05.11.2020 17:02 Відповісти
а может и не появится)
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05.11.2020 19:37 Відповісти
больше групп! красивых и разных! В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 2761
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05.11.2020 21:45 Відповісти
ООН !!! ВОТ ЭТО ГРУППА !!! А ТАМ И ДО МОСКВЫ НЕДАЛЕКО !)
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06.11.2020 13:08 Відповісти
 
 